40-летняя москвичка родила четверняшек

В минувшую пятницу, в Москве на свет появились четверняши: два мальчика и две девочки. Рождение малышей врачи Перинатального центра имени Мухина долго держали в секрете: боялись сглазить. Сразу после родов дети попали в реанимацию, но сейчас все четверо дышат самостоятельно и их вместе с мамой уже готовят к выписке.

Дома их ждет счастливый отец, который уже купил специальную коляску и четыре кроватки. Эти роды врачи называют уникальными. И не только потому что четверняшки рождаются в одном случае на миллион. А еще потому, что у 40-летней москвички Ольги Шульц это была первая беременность. Вы наверняка уже решили, что это дети из пробирки? Но нет! Это не ЭКО.

Четверняшки - москвичи в седьмом поколении. Дедушка детей Вадим Шульц родился в доме на Большом Каретном и работает фотографом, бабушка родилась на Кузнецком мосту. Сама Ольга Шульц окончила с красным дипломом Российский экономический университет имени Плеханова, имеет два высших зарубежных образования. В последние годы она работала во Всемирном торговом центре в Дубаи, где и познакомилась со своим будущим мужем.

Одними из первых Ольгу с рождением малышей поздравили многодетные мамы Москвы.

- Мы выражаем свою благодарность коллективу Перинатального центра. Операцию на 32 неделе беременности провели заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Татьяна Юрьевна Семёнова, заведующая отделением патологии больших сроков Данна Сергеевна Степанова, врач послеродового отделения Николай Сергеевич Синёв, врач-ординатор Илья Сергеевич Кондаков. - поблагодарили медиков в "Объединении многодетных семей города Москвы".

В Москве в последний раз четверняшки появлялись на свет в 2017-м году. А вот в подмосковной Балашихе сразу четверо малышей родились летом этого года.