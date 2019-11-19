У «бесплодной» пары родилась дочь через 15 лет после расставания

Британка родила ребенка, несмотря на то, что врачи признали ее бесплодной. Диагноз Карен Крэнфилд поставили врачи в 2002 году. К тому моменту она была уже два года в браке с Сэмом, мужчиной, которого она полюбила еще подростком. Их отношения начались, когда девушке было всего 17 лет. Дальше была свадьба и планы на большую семью. В больницу Карен пришла с уверенностью, что ждет ребенка. Врачи подтвердили, беременность есть, но это так называемая «молярная» беременность, когда яйцеклетка нежизнеспособна. Женщине провели операцию, но из-за ошибки медиков Карен стала бесплодной. Врачи сказали, что даже ЭКО в этом случае не поможет паре стать родителями.

Для женщины это стало ударом и она решила отпустить мужа, который мечтал о детях. Однако, уходить от жены Сэм не хотел, тогда супруга сказала, что не любит его больше. Посчитала, что это единственный аргумент, чтобы он ушел. Изданию The Metro она спустя десятилетие призналась, что тогда соврала.

Оба пытались начать жизнь заново. Он женился на другой женщине, у них родилась дочь. Карен тоже пыталась устроить свою личную жизнь, вышла замуж, но брак продлился около года.

Спустя 14 лет ей пришло сообщение в фейсбук от бывшего мужа. Он предложил встретиться. Оказалось, с женой он развелся, потому что все эти годы думал о Карен. Через месяц после этой встречи на очередное свидание он пришел с букетом, в котором она нашла кольцо. Он вновь позвал ее замуж. Карен согласилась, но свадьбу пришлось отложить. Пара узнала, что ждет ребенка. Медики до сих пор не могут понять, как женщине с бесплодием удалось забеременеть и родить здоровую дочь.

Девочку назвали ЛуизаФото: facebook.com

- Я был убит горем, когда Карен впервые бросила меня. Меня высмеивали на работе, потому что я так долго страдал, - приводит слова мужчины издание.

Свадьбу сыграли, когда ребенку было шесть недельФото: facebook.com

После рождения дочери Сэм и Карен вновь решили пойти под венец. Свадьбу сыграли, когда Луизе было всего шесть недель.