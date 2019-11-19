2019-11-19T14:39:17+03:00
Общество

У «бесплодной» пары родилась дочь через 15 лет после расставания

Карен и Сэм Крэнфилд успели за это время побывать в браке с другими людьми, но все равно вернулись друг к другу
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Пара рассталась после того, как врачи поставили диагноз бесплодие женщинеПара рассталась после того, как врачи поставили диагноз бесплодие женщинеФото: Facebook
Изменить размер текста:

Британка родила ребенка, несмотря на то, что врачи признали ее бесплодной. Диагноз Карен Крэнфилд поставили врачи в 2002 году. К тому моменту она была уже два года в браке с Сэмом, мужчиной, которого она полюбила еще подростком. Их отношения начались, когда девушке было всего 17 лет. Дальше была свадьба и планы на большую семью. В больницу Карен пришла с уверенностью, что ждет ребенка. Врачи подтвердили, беременность есть, но это так называемая «молярная» беременность, когда яйцеклетка нежизнеспособна. Женщине провели операцию, но из-за ошибки медиков Карен стала бесплодной. Врачи сказали, что даже ЭКО в этом случае не поможет паре стать родителями.

Для женщины это стало ударом и она решила отпустить мужа, который мечтал о детях. Однако, уходить от жены Сэм не хотел, тогда супруга сказала, что не любит его больше. Посчитала, что это единственный аргумент, чтобы он ушел. Изданию The Metro она спустя десятилетие призналась, что тогда соврала.

Оба пытались начать жизнь заново. Он женился на другой женщине, у них родилась дочь. Карен тоже пыталась устроить свою личную жизнь, вышла замуж, но брак продлился около года.

Спустя 14 лет ей пришло сообщение в фейсбук от бывшего мужа. Он предложил встретиться. Оказалось, с женой он развелся, потому что все эти годы думал о Карен. Через месяц после этой встречи на очередное свидание он пришел с букетом, в котором она нашла кольцо. Он вновь позвал ее замуж. Карен согласилась, но свадьбу пришлось отложить. Пара узнала, что ждет ребенка. Медики до сих пор не могут понять, как женщине с бесплодием удалось забеременеть и родить здоровую дочь.

Девочку назвали Луиза Фото: facebook.com

Девочку назвали ЛуизаФото: facebook.com

- Я был убит горем, когда Карен впервые бросила меня. Меня высмеивали на работе, потому что я так долго страдал, - приводит слова мужчины издание.

Свадьбу сыграли, когда ребенку было шесть недель Фото: facebook.com

Свадьбу сыграли, когда ребенку было шесть недельФото: facebook.com

После рождения дочери Сэм и Карен вновь решили пойти под венец. Свадьбу сыграли, когда Луизе было всего шесть недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
"Надеюсь, в Госдуме «антиалкогольное предложение» не пройдет!". Эксперт прокомментировал предложение сократить на час продажу спиртного
Глава центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз дал сказал "КП", что думает по поводу данной инициативы
Новости 24