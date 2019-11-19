Как наладить переписку с Дедом Морозом

Глава фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, многодетная мать специально для «Комсомолки» раскрыла секрет, как навести надежные мосты между детьми и Дедом Морозом в оставшееся до Нового года время

- Наталья Игоревна, в России, которая только что отметила день рождения Деда Мороза, замечен всплеск письменной активности — наши дети активно шлют посланию главному зимнему волшебнику. Как вы, профессионал, с этим справляетесь?

- У меня четверо детей, и в семье давно сложилась хорошая семейная традиция. У нас есть полотно с кармашками, которое мы вывешиваем в гостиной рядом с елкой. Этот домашний «почтовый ящик» я сшила сама лет 10 назад.

- Кармашки для чего?

- Кармашек — для детских посланий на каждый день декабря, начиная с 7 числа. И до 7 января, до Рождества.

- Послания кому?

- Дети пишут письма Деду морозу, а тот им обязательно отвечает.

- В режиме нон-стоп?

- Дети пишут вечером — утром получают ответ. В этой переписке Дед Мороз дает им задания. И регулярно дарит подарки — такие... небольшие, но приятные.

Глава фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- А диалог полновесный, или это все-таки односторонняя история?

- Конечно, двусторонняя! Дед мороз спрашивает, какие у детей мечты? Какие мысли и достижения у них были в течении года.

- Дети в это верят?

- Даже старшая дочь, которой 13 лет, считает, что Дед мороз существует. Она спорит с одноклассниками и говорит: у вас нет, а у меня есть.

- Вы так решаете проблемы воспитания?

- Ну, например, у моего старшего сына не получается выучить стихотворение — и Дед мороз пишет: Петр, я знаю, что у тебя не получается со стихом — так вот я тебе дарю маленький презент, который может стать твоим символом и помочь тебе!

- Без стимула нет прогресса?

- Ну, это могут быть какие то сладости, простые маленькие машинки, заколки для волос. А большой подарок они получат под елку на Новый год. И потом еще в рождественский сочельник.

- Есть и тайны в этих кармашках?

- Дети пишут про какие то свои тайны, секреты. А потом мы все вместе это обсуждаем. Младшая пока выведена за скобки этого проекта.

- А содержимое кармашков в глубокой ночи обновляется?

- Да, мне ночью приходится, когда все уснут, пробираться к этим кармашкам, и в ночи отвечать, а потом вновь пробираться в гостиную, чтобы положить ответы. У меня есть специальный пакет, где лежат листы для скрэпбукинга и разных цветов маркеры. И писать ведь нужно тем почерком, которым обычно в жизни никогда не пишу.

- И Дед мороз из года в год одинаково подписывается?

- Эта история повторяется из года в год. Кстати, дети иногда пишут что-то про меня. Про то, что вот мама грустная была вчера - и Деду морозу приходится передавать подарок еще и маме. Чтобы детские мечты исполнились.

- Сколько лет этой традиции?

- 10 лет — когда 22 декабря появился третий ребенок. Я это придумала в связи с тем, что день рождения случился перед новым годом, когда в доме по настоящему запахло праздником. А, вообще, у нас в семье принято ярко и красиво отмечать Рождество — даже не Новый год. И мы придумали завести такую классную традицию, чтобы детям запомнился новогодний марафон.