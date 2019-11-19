2019-11-19T17:17:34+03:00
Общество

Автомобилистам позволят самим набирать "красивые госномера"

С нового года регистрационный знак на автомобиль можно будет приобрести на сайте Госуслуг, а "распечатать" в любом автосалоне
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Представители МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит вывести из теневого рынка продажу "красивых номеров" на автомобили. Раньше некоторые автолюбители покупали такие номера за десятки тысяч рублей или радовались любому совпадению букв и цифр. Теперь россияне получат право составлять номера к своим автомобилям самостоятельно.

Как же это будет выглядеть? Начнем с того, что новые поправки вступают в силу с 1 января 2020 года. Согласно нововведениям, граждане смогут уехать на новом авто из салона только получив там государственное номера.

И сотрудники автосалонов естественно будут комплектовать машины такими "красивыми номерами", чтобы их быстрее продать. Но если номер на машине человеку не понравится, или он не захочет платить за "красоту", он сможет от него отказаться. Тогда получит тот, что выбрала система.

А вот если автомобилист захочет номер с каким-то определенным набором цифр и букв, нечто оригинальное, он сможет выбрать номер самостоятельно.

Владелец машины назовет желаемый номер, и если он не занят, то в течении 10 дней можно будет его сменить на тот, что уже выдан в автосалоне. Но если все желаемые уже заняты, автолюбителю могут предложить готовые "красивые" варианты.

За номера из одинаковых цифр или букв, придется заплатить повышенную пошлину. Шкала оценки таких "красивых номеров" пока еще разрабатывается в Минэкономразвитии. Пока известно лишь то, что в городах миллионниках цены такие услуги будут довольно высокими, а вот в регионах, где машин значительно меньше - дешевле.

Предполагается, что "красивые номера" граждане смогут выбрать через платформу портала госуслуг, а "распечатать" и прикрутить в любом автосалоне.

Кстати, платить пошлину за "красивые номера" придется и тем, кто будет регистрировать машину купленную с рук. Исключением станут лишь автомобили доставшиеся с такими знаками по наследству.

Как стало известно "КП" ни за какие деньги нельзя будет выбрать "красивые номера", где серия букв обозначает автомобильный парк отдельных государственных служб и ведомств. Но и для последних эта услуга тоже станет не бесплатной - такие серии будут предлагаться на специальных аукционах.

Возможно именно потому в последнее время все больше машин с мигалками стали попадаться с ничем не примечательными номерами.

«Красивые» номера для машин можно будет купить через госуслуги, россияне собрали на помощь затопленной Венеции миллион евро, бизнесмен из Хакасии открыл магазин с бесплатной одеждой

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ИСТОЧНИК KP.RU

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