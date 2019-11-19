Путину рассказали, как будут менять паспорта на пластиковые карты

Вице-премьер Максим Акимов на встрече с Владимиром Путиным доложил сразу о нескольких перспективных проектах: о расширении списка онлайн-услуг, которые государство предоставляет гражданам, о подключении к интернету школ и фельдшерско-акушерских пунктов, о работе над 5G форматом передачи данных. Но одним из самых громких обещает стать замена гражданских паспортов на "удостоверение личности нового поколения".

- Этот проект будет реализован в двух формах – пластиковая карта с российским чипом, первые 100 тысяч изделий будут в первой половине года изготовлены, и мобильное приложение, которое будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется, - рассказал Акимов. - Мы планируем это делать мягко, не в принудительном порядке, чтобы это был сервис, который человек получает либо по мере наступления сроков замены паспорта, либо по своему желанию.

Правда, как будет выглядеть эта самая пластиковая карта-паспорт, пока не определили.

- Хотели бы просить вашего разрешения, так как всё-таки паспорт гражданина – это, в общем, тоже один из символов государства, провести общенациональный конкурс в первой половине года, чтобы выбрать дизайн, - попросил Путина Акимов. - Чтобы это было современное решение, красивое, и оно было людьми поддержано.

Вице-премьер рассказал, что в ближайшие дни будет запущена магистраль М11 - Санкт-Петербург - Москва, а правительство поддержало схему реализации следующего проекта – трассы М12 до Казани.

- Новая наша платная большая магистраль, дорога протяжённостью почти 800 километров, и мы планируем её развивать дальше до Екатеринбурга, - пообещал Акимов. - Немедленно приступаем к работе над участком Москва – Владимир, это самый загруженный участок, мы там обходим Балашиху, Ногинск, обходим ряд очень важных и перегруженных участков и строим южный обход Казани. Ресурсы, которые между этими участками высвободятся, мы передвинем на реконструкцию действующей трассы М7. Там у нас есть 160-километровый участок в двух полосах. К 2027 году мы построим всю платную магистраль во всех четырёх участках, дав абсолютно новую транспортную услугу между двумя самыми мощными экономическими районами страны.