2019-11-19T18:17:50+03:00
Экономика

Депутаты выяснят, что такое российское вино

Госдума в первом чтении приняла закон о виноделии
Влад СМЕРТИН
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Уборка винограда в винодельческом хозяйстве "Эльбузд", Ростовская область. Фото Валерий Матыцин/ТАССУборка винограда в винодельческом хозяйстве "Эльбузд", Ростовская область. Фото Валерий Матыцин/ТАСС
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Все знают о грузинских или молдавских винах, а вот российское вино брендом пока не стало. А ведь в огромной стране есть уголки, очень благоприятные для выращивания винограда: Краснодарский край, Северный Кавказ, Крым. Это же та же самая широта, где делают бордо. А мы чем хуже?!

Оказывается, все дело в том, что нет четкого определения, что такое российское вино. Дать его должен будет закон о виноградарстве и виноделии, который вчера в первом чтении приняла Госдума. Объемный документ сами виноделы уже называют революционным.

- У нас до сих пор нет систематизированной нормативно-правовой базы для виноделия. А если мы хотим переводить народ с северного типа потребления алкоголя, где в почете крепкие напитки, на южный с акцентом на вине, эту отрасль нужно возрождать, - заявил представлявший законопроект депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

В документе прописаны правовые и организационные основы производства и оборота вина, особенности маркировки и розничной продажи.

Страна до сих пор переживает последствия горбачевского сухого закона: российского винограда хватает в лучшем случае процентов на 20 российского же вина.

- Например, в Крыму в советские времена было 117 тысяч гектар виноградников, а сегодня — только 18 тысяч. Сложилась парадоксальная ситуация, когда наши производители увозят наши саженцы в Испанию или на Балканы и там выращивают виноград, - рассказал Онищенко.

Большая часть нынешнего «российского вина» - это произведенный здесь напиток из привезенных виноматериалов. В лучшем случае — «смесь французского с нижегородским». Причем, как правило, за рубежом закупаются самые дешевые виноматериалы, не всегда понятного происхождения и качества. Это бросает тень на российское вино как таковое: потребители привыкли, что оно так себе, не самого лучшего вкуса. Закон как раз отделяет эти бутылки от того, что выращено, произведено и разлито в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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