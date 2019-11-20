2019-11-20T03:19:10+03:00
Общество

Добрый Дедушка Мороз, подари нам снега на Новый год

Что интересно: треть писем в новогоднюю резиденцию приходит от взрослых россиян
Владимир МАЗЕНКО
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в начале ноября Дедушка покинул свою резиденцию в городе Великий Устюг Вологодской области и отправился в новогодний тур по стране.в начале ноября Дедушка покинул свою резиденцию в городе Великий Устюг Вологодской области и отправился в новогодний тур по стране.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-служба всероссийского Деда Мороза уполномочена заявить: в начале ноября Дедушка покинул свою резиденцию в городе Великий Устюг Вологодской области и отправился в новогодний тур по стране. За два месяца он намерен посетить 28 городов - начал он с Красноярска, а к декабрю доберется до Питера и Москвы.

Малышня тем временем уже вовсю строчит новогоднему волшебнику письма. Почта Деда Мороза работает с 2001 года, и к нынешнему ноябрю туда было доставлено уже около 3,6 млн писем. Причем треть писем Деду Морозу приходит от взрослых россиян!

В пресс-службе сообщают, что чаще всего отправители просят Деда Мороза о здоровье и счастье близких. Однако нередко встречаются и более приземленные просьбы. Так, в прошлом году женщины просили новые квартиры, путевки на море и стабильную работу, а мужчины надеялись заручиться поддержкой волшебника в увеличении зарплаты, карьерном росте, а также просили Дедушку о новеньком автомобиле. (Похоже, автомобилями Дед Мороз все же не занимается - в этом году продажи авто в России упали примерно на 2,5%.)

Постепенно меняются и предпочтения маленьких жителей страны. Дети все чаще просят в письмах гаджеты нового поколения, детскую косметику, 3D-ручки, гироскутеры и машинки на пульте управления. Не выходит из моды и спортивный инвентарь: велосипеды, коньки, лыжи, футбольные мячи.

А самой необычной просьбой в пресс-службе назвали письмо девятилетней девочки, которая обеспокоена экологической обстановкой в стране. Она попросила Деда Мороза вернуть воду в реки России. «Комсомолка» горячо поддерживает эту просьбу! Хотим еще, чтобы небо было голубее, деревья зеленее и чтобы обязательно снег на Новый год. И, кстати... новенькая квартира с автомобилем тоже не помешают!

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А вы знаете, чего хотят ваши дети?

Светлана ЖУРОВА, депутат, олимпийская чемпионка:

- Конечно, знаю. У нас в семье всегда старались письма, которые сыновья писали Деду Морозу, не запечатывать. Письма маме отдавали. Там так трогательно, такими корявыми буквами - и от Ярослава, и от Ивана. Младший еще будет верить в Деда Мороза, а старший уже нет. Он знает имя-отчество Деда и то, как он выглядит, увы…

Мария КОВАЛЬ, фермер-сыродел:

- Дочка 10-летняя у меня спросила: мам, а зачем писать письма, если его нет? Для детей очень важно ощущение волшебства - дорогого, бесконечного. И чем дольше такое впечатление у ребенка будет, тем лучше.

Юлия ЗИМОВА, член Общественной палаты:

- Моя шестилетняя дочь целый год говорит о том, что ей нужно. Не все из ее списка можно сделать. Она всегда высказывает открыто, и главная задача в коррекции этого списка. Ребенок хочет братика или сестричку, и приходится объяснять, что детей Дед Мороз не приносит.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор, меценат:

- Знаю. Ну так слегка выпытываю, частично сам догадываюсь. Леночка мечтает о путешествиях - и оказалась в Италии на свадьбе старшей сестры. Ну а мальчики задумываются о карьере.

Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, Международный отцовский комитет:

- Мой младший сын больше всего хочет сдать на хорошую оценку экзамены в школу для одаренных детей. Ему 11 лет, и он рассчитывает не столько на Деда Мороза, сколько на самого себя.

Наталья МОСКВИТИНА, фонд «Женщины за жизнь»:

- У меня четверо детей, и у нас есть семейная традиция: нашитые кармашки для желаний на полотне, которое мы вывешиваем в гостиной рядом с елкой. Дети пишут письма Деду Морозу, и он им отвечает. Они пишут вечером - утром получают ответ. В этой переписке Дед Мороз дает им задания. И делает небольшие подарки. И спрашивает, какие у них мечты, какие мысли и достижения были в течение года. Дети в это верят, даже старшая дочь, которой 13 лет, считает, что Дед Мороз есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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