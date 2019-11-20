2019-11-20T03:26:52+03:00
Экономика

Пить - так уж свое, родное

Госдума в первом чтении приняла закон о виноградарстве и виноделии
Елена ОДИНЦОВАВлад СМЕРТИН
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Госдума в первом чтении приняла закон о виноградарстве и виноделииГосдума в первом чтении приняла закон о виноградарстве и виноделииФото: Мария ЛЕНЦ
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Все знают о французских, испанских или итальянских винах, а вот российское вино брендом в мире пока не стало. А ведь в огромной стране есть уголки, очень благоприятные для выращивания винограда: Краснодарский край, Северный Кавказ, Крым. Это та же самая широта, что и Бордо. Да и вина там порой делают весьма приличного качества.

Оказывается, все дело в том, что нет четкого определения, что такое российское вино. Дать его должен будет закон о виноградарстве и виноделии, который вчера в первом чтении приняла Госдума. Объемный документ сами виноделы уже называют революционным.

- Если мы хотим переводить народ с северного типа потребления алкоголя, где в почете крепкие напитки, на южный с акцентом на вине, эту отрасль нужно возрождать, - заявил представлявший законопроект депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Страна до сих пор переживает последствия горбачевского «сухого закона»: российского винограда хватает в лучшем случае на производство 20% российского же вина.

- Например, в Крыму в советские времена было 117 тысяч гектаров виноградников, а сегодня только 18 тысяч.

- Сложилась парадоксальная ситуация, когда наши производители увозят наши саженцы в Испанию или на Балканы и там выращивают виноград, - рассказал Онищенко.

Большая часть нынешнего «российского вина» - это произведенный здесь напиток из привезенных виноматериалов. Причем, как правило, за рубежом закупаются самые дешевые виноматериалы не всегда понятного происхождения и качества. Это бросает тень на российское вино как таковое: потребители привыкли, что оно так себе, не самого лучшего вкуса. Закон как раз отделяет эти бутылки от того, что выращено, произведено и разлито в России.

Нынешняя версия законопроекта - вторая. Первая дошла в Госдуме аж до третьего чтения и уже на этом этапе в октябре была отклонена - как не отражающая положение дел в отрасли. Что вообще-то редкость и дает понятие о накале страстей и мнений вокруг закона.

КОМПЕТЕНТНО

«У нас много импортных вин сомнительного происхождения»

Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателей, много лет возглавлявший Союз виноградарей и виноделов России:

- Новая версия законопроекта учитывает интересы российских производителей гораздо больше, чем прежняя. Производители ждут от закона справедливых правил игры, равной конкуренции с импортерами. Россия сегодня остается едва ли не единственной в мире развитой страной, которая настолько слабо контролирует качество ввозимого вина. Экспортеры вина знают, что в США и Германии, например, сертификация вина для поставки в страну занимает не один месяц. А у нас вино сертифицируют по одним правилам с подшипниками. Мы же не против импорта лучших вин, которые давно доказали свое качество. Но к нам приходит очень много напитков со звучными названиями, в отношении которых не ясны ни сорт винограда, ни место его выращивания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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