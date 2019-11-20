Никас Сафронов: "Моя картина "Черный круг" стоит не меньше "Черного квадрата" Малевича"

Картина называется «Черный круг». Парафраз на тему знаменитой картины Малевича Никас Сафронов написан для рекламы пылесоса популярной марки.

- Моя картина стоит 100 миллионов долларов. Теоретически, - рассуждал полушутя-полувсерьез Сафронов. – Я ее нарисовал сегодня ночью. Картина еще сырая. Эксперты оценивают работу Малевича в 80 миллионов долларов, ну и мой черный круг должен стоить не меньше.

На вернисаж попали работы, недавно пострадавшие во время потопа, случившегося в доме художникаФото: Михаил ФРОЛОВ

Презентация проходила в Музее современной истории России на выставке «Иные миры», где помимо «Черного круга» висели действительного хорошие графические портреты в исполнении Сафронова. Пока публика осматривала картины, Никас развлекал ее разными байками. Как Шон Коннери, например, встал перед ним на колени, настолько был впечатлен талантом художника. Ален Делон до сих пор не без грусти вспоминает, как в Шереметьево его остановили таможенники, когда он пытался провезти картину Никаса. В Париж Делона выпустили, но картину конфисковали, как художественную ценность, на которую не было документов. Рассказал Никас, что у него дома жил голландский актер Рутгер Хауэр (его портрет тоже есть на выставке). Что Софи Лорен обижается: Никас давно не приглашал ее в гости. «Софи, в прошлый раз твой визит влетел мне в копеечку, я надолго его запомнил, - пересказывал он свои аргументы, подготовленные для итальянской кинозвезды. И пояснил. – Я потратил два миллиона рублей на прием Софи Лорен вместе с ее свитой. Слишком дорого обошлось гостеприимство».

Презентация проходила в Музее современной истории РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ

На выставке представлена серия «Люди-животные». Особенно много котов. «Собираюсь нарисовать портрет кота Виктора, которого не хотели пускать в самолет из-за веса, - поделился творческими планами Никас. – Идею с котами подсказала моя сестра лет тридцать назад. Она подбирала кошек и приносить домой. Из-за этого я злился, заходишь в квартиру – там одни коты. Но мой отец сказал: «Пожалей сестру, она не замужем, пускай хоть коты будут ей отдушиной». Пришлось пожалеть - я стал их рисовать. У меня были копии картин старых мастеров. В образы, созданные Тицианом, Леонардо да Винчи, вписывал морды котов. Эти картины охотно покупали. Потом заказчики начали приносить своих питомцев, чтобы я их нарисовал. Потом рисовал символы года по восточному календарю. Сейчас на выставке вы видите свинью, что логично для этого года. К 2020-му нарисую крысу».

На выставке представлена серия «Люди-животные»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но не только кошек, собак, кроликов и свиней художественно изобразил Никас, на выставке представлены живописные портреты Брижит Бардо и Сальвадора Дали. Телеведущего Николая Дроздова художник увидел в образе итальянского дожа. Режиссер Никита Михалков запечатлен в стиле Dream Vision. Это изобретенное Сафроновым направление опирается, по его словам, на классическую живопись и воображение, интуицию и подсознание художника. «Это сон, который вы помните в момент пробуждения, - объяснил Никас. - Dream Vision построен на тончайших ассоциациях, попытке запечатлеть ускользающую сущность моих видений».

Елена МалышеваФото: Михаил ФРОЛОВ

На вернисаж попали работы, недавно пострадавшие во время потопа, случившегося в доме художника. Напомним, в августе соседка, у которой в квартире прорвало трубу с горячей водой, залила квартиру Никаса Сафронова в Брюсовом переулке. В воде плавали мебель, картины в течение четырех часов.

- 18 картин пострадали, они были приготовлены специально для этой выставки, - рассказал Никас. – Часть из них пришлось заменить, часть - переписать заново, подарив им новую жизнь, например, портрет Юрия Лужкова, проросший в дереве. Некоторые я оставил в том виде, в котором они оказались после потопа. В этом тоже свой стиль.