Роскачество рассказало, как не стать жертвой мошенников при онлайн-покупке билетов

Россияне все чаще покупают авиабилеты и туристические путевки онлайн. За последние шесть лет этот рынок вырос практически в десять раз. Однако и случаев мошенничества в интернете стало гораздо больше.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору билетных онлайн-агентств. Многие из них применимы и для покупок в других интернет-магазинах.

Так, сначала стоит обратить внимание на доменное имя и дизайн сайта. Если он копирует какое-то известно агентство, то скорее всего принадлежит мошенникам. Дата регистрация домена также важна. Если с нее прошло всего несколько недель, то стоит отказаться от совершения покупок на этом сайте.

Обратите внимание на наличие протокола "https" в верхней строке браузера. Он обеспечивает безопасное соединение с сервером, что важно при передаче конфиденциальной информации, например, паспортных данных. Кроме того, необходимо наличие изображения "замочка" в адресной строке.

Отсутствие этих знаков опасно, особенно при подключении в публичным Wi-Fi-сетям. Мошенник может создать сеть с похожим названием или осуществить перехват данных посредством атаки Man-in-the-Middle. Тогда ваша личная информация окажется в чужих руках.

Вызывает настороженность и отсутствие информации о продавце, наименование юридического лица, адреса, ОГРН. Желательно наличие политики конфиденциальности.

Обязательно стоит изучить информацию об оплате. Вы не получите кассовый чек, если перечислите деньги на реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька. Покупать билеты на таком сайте крайне не рекомендуется.

Кроме того, поводом для беспокойства может стать слишком низкая цена. Отсутствие отзывов в Сети, в частности, если компания позиционирует себя крупным игроком рынка, тоже вызывает подозрение.

А вот наличие электронной почты, формы обратной связи и контактного номера, особенно если он начинается с цифр "8-800" повышает доверие к сайту, сообщает Роскачество.

Сайт kp.ru уже не впервые пишет о способах выявления мошенников. Ранее в этом году публиковались три самых распространенных способа обмана россиян.