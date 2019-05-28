Обман на доверии: три самых распространенных способа, которые используют мошенники

Из всех видов мошенничества самым популярным остается обман на доверии. Появился даже термин - «социальная инженерия». Преступники разыгрывают типичную ситуацию из жизни и крадут у нас деньги: через телефон, интернет или глядя в глаза. Разбираем самые актуальные способы развода и даем советы, как определить мошенников и сохранить свои деньги.

Способ № 1

«Я из службы безопасности банка»

Суть схемы:

Мошенники названивают клиентам от лица «службы безопасности банка». Именно того, где у человека есть счет или карта. Легенда следующая: «Мы заметили подозрительную активность на вашем счете. Вы точно переводили 3500 рублей Лебедеву К. А. в Новокузнецк? Если нет, тогда надо срочно заблокировать карту. Она у вас с собой?»

Дальше «сотрудник» просит назвать номер карты и кучу других данных. Например, начинает так: «Первые четыре цифры вашей карты такие: 5438. Все верно? В целях безопасности вы должны сами назвать оставшиеся 12 цифр. А я сверю их с теми, что есть у нас в базе». Якобы это нужно для проверки и идентификации личности. А потом просит назвать три цифры на обороте карты или цифры из присланной СМС. После этого с деньгами на счете можно попрощаться.

Что нужно знать:

Сотрудники банка и так уже знают все ваши данные. Поэтому узнавать у вас номер карты никто не будет. Максимум, что они могут спросить, - это кодовое слово. Да и то лишь в том случае, если вы сами позвонили и хотите совершить какую-то операцию через кол-центр. Первые четыре цифры у клиентов одного банка, как правило, идентичные.

Как защититься:

Попросите перезвонить через пять минут или сбросьте звонок. А сами в это время позвоните по номеру, который указан на вашей карте. И поговорите с реальной службой поддержки банка.

Способ № 2

«Ошибка переводчика»

Суть схемы:

Если вам по ошибке зачислили какие-то деньги, не спешите радоваться. Обычно за этим кроется мошенничество. Вариантов такого развода много, но недавно преступники придумали один из самых хитроумных.

Они размещают объявление о продаже чего-нибудь по выгодной цене. Когда находится покупатель, ему предлагают перевести всю сумму на карту. Так обычно делают, когда продавец и покупатель находятся в разных городах, а товар отправляется по почте. Вот только карту мошенники указывают не свою, а другого человека - еще одной жертвы.

Той приходит на счет, допустим, 10 тысяч рублей. И сразу же раздается звонок: мол, сделали ошибку в реквизитах - случайно перевели вам, верните, пожалуйста. Если человек отказывается, мошенники начинают угрожать полицией и уголовным делом о краже. А когда соглашается вернуть деньги, преступники указывают уже свою карту.

В итоге деньги через прослойку перекочевали мошенникам. А вторая жертва все равно становится фигурантом дела о мошенничестве. Когда первый человек поймет, что товар ему никто не прислал, он попытается найти злоумышленников. В заявлении в полицию он предъявит переписку и номер карты ничего не подозревающей жертвы.

Что нужно знать:

Ошибки бывают. Но если человек действительно хочет вернуть свои деньги, он вряд ли станет просить перевести их на другой счет.

Как защититься:

Блокируйте номер звонящего. Не ведитесь на провокации. В течение двух дней сообщите в службу поддержки банка, что вам ошибочно поступил платеж. Они составят заявление и перечислят деньги отправителю. Так обе потенциальные жертвы сохранят свои деньги, а мошенники останутся без куша.

Способ № 3

«Пойдем в кино на двоих?»

Суть схемы:

Этот развод появился недавно. Потенциальные жертвы - молодые мужчины. Мошенники ловят их на сайтах знакомств. На красивую фотографию девушки клюют многие. А дальше дело техники. Пару дней преступник втирается в доверие, ведет светскую беседу. А когда жертва сама предлагает встретиться, то «девушка» (под портретом может скрываться кто угодно) предлагает подходящий сценарий - сходить в кинотеатр на двоих.

Ну кто из мужчин откажется на первом же свидании с красоткой оказаться в частном зале на двоих?! Мошенник услужливо присылает ссылку на сайт. На нем красивые фото шикарных залов. Ценник кусается, но подъемный (не сильно дороже похода в ресторан). Ассортимент фильмов, как и в обычных кинотеатрах. Но оплатить можно только по карте. После транзакции донжуану ни девушки, ни денег не видать.

Что нужно знать:

Во-первых, у всех легально действующих компаний на сайте есть не только форма обратной связи и электронная почта, но и городской телефон. Во-вторых, если вы идете в офлайн-место (кинотеатр), то оплатить сеанс можно как картой, так и наличными. В-третьих, чтобы забронировать что-либо, деньги, как правило, не нужны. Даже если вы идете в очень дорогой ресторан.

Как защититься:

Не совершайте покупки на незнакомых сайтах. Дозвонитесь до службы поддержки, разузнайте все детали. В конце концов сходите по указанному адресу, уточните, есть ли там кинотеатр. Как правило, мошенники указывают вымышленный адрес и добавляют картинки из интернета или фотостоков. А то, как долго существует домен, можно пробить по адресу whois.com. Если сайт создан месяц назад, почти 100-процентная вероятность, что это развод.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Олег АНИСИМОВ, бывший главный редактор журнала «Финанс», основатель проекта о финансовой грамотности «Вкладер.ру»:

В таких кол-центрах работают бесстыжие люди

- Сейчас можно найти любые персональные данные. Утечки из банков происходят постоянно. В интернете полно объявлений, где предлагают купить данные любого клиента ведущих банков за несколько тысяч рублей.

Часто мошенники представляются известными организациями - теми, которые вызывают доверие. Социальная инженерия рассчитывает на определенное поведение человека в определенных условиях. Под это и создается сценарий. Мошенники моделируют такую ситуацию, которая может быть в обычной жизни. Звонок из банка или Пенсионного фонда, страховой или брокерской компании, ошибка в переводе или заманчивое предложение об инвестициях.

При разговоре с жертвой мошенники задают много вопросов. Неспроста. На всех тренингах по продажам говорят, что разговор контролирует тот, кто задает вопросы. Главная цель мошенников - заболтать жертву и заставить выдать ту информацию, которая нужна. В таких кол-центрах работают бесстыжие люди.

Если вы поняли, что с вами связывались мошенники, не ленитесь - потратьте пару минут, чтобы оставить отзыв о номере телефона, с которого звонили неизвестные. Это поможет другим вовремя сообразить, что их пытаются развести.

Игорь КОЛПАКОВ, основатель проекта «Лохотрона.нет»:

Деньги воруют через фальшивые интернет-магазины

- Мошенники умело забалтывают жертву. Например, популярный развод на одном из сайтов бесплатных объявлений. Жертва выставляет товар на продажу. Мошенники звонят, готовы купить и внести предоплату прямо сейчас. Говорят примерно так: «Я в своем онлайн-банке. Нужны номер карты и имя владельца. Ой, система просит указать срок действия карты и три цифры на обороте».

В некоторых онлайн-магазинах СМС-подтверждение при совершении покупки не приходит - деньги списываются сразу. Этим мошенники и пользуются. Например, сами создают такие интернет-площадки, на счета которых переводят деньги жертв. А параллельно реализуют другой развод. На этом же сайте предлагают купить дорогие товары по низким ценам. Доставка - по почте. Но вместо обещанного смартфона жертва получает китайский муляж. Как правило, такой магазин создается на месяц-два. Потом он закрывается и открывается под другим доменом.