Последний матч сборной России по футболу ознаменовался скандалом.

Футбольная сказка закончилась... Нет, сборная России в последнем отборочном матче победила Сан-Марино 5:0. А еще раньше вышла на Евро-2020 со второго места в группе.

Но так как «приветствовали» наши болельщики Дзюбу обескуражило. В адрес капитана команды, после того как он в очередном моменте не забил, с почти пустых трибун маленького стадиончика в Сан-Марино понеслась нецензурная брань .

- У меня просто нет слов! Чьи это были болельщики? Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана, это надо уметь. , - недоумевал Станислав Черчесов. - Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой.

А дорога предстоит тернистая. На чемпионате Европы мы будем играть в одной группе с Данией и… первой командой мира в рейтинге ФИФА - Бельгией. Третий наш соперник определится при жеребьевке.

Про то, что в соперниках у нас будет Дания, было известно заранее. Но откуда здесь Бельгия, которая два раза в этом году переиграла сборную России, весной - 3:1 и совсем недавно — 4:1? Такой расклад нам подкинула сложная система проведения Евро-2020, который пройдет в 11 странах.

- На этот раз все будет по-другому, - прокомментировал Черчесов новое противостояние с бельгийцам.

Мы тоже надеемся, что «наши парни» (именно такой слоган придумали для сборной России) смогут будущим летом достойно сыграть с Бельгией. Тем более, что матч с командой Азара, Де Брюйне и Лукаку пройдет в Санкт-Петербурге. Но главное, чтобы в нашу сборную, как на чемпионате мира, по-прежнему верили миллионы наших болельщиков. А эти оскорбления в адрес капитана все же остались недоразуменеем.

Сейчас и сами болельщики пытаются выяснить, кто устроил провокацию. Пока все сходится на том, что отличились фанаты «Спартака», решившие припомнить Дзюбе его уход из родного клуба, и переход в «Зенит». А игру сборной просто использовали как удобную трибуну. Кто-то даже говорит, что и никакой подготовки не было, кто-то выкрикнул и другие подхватили. И все же многие болельщики, судя по записям в соцсетях, поняли эти оскорбления, как реакцию на слабую игру против бельгийцев.

Опасный момент, который напомнил нам, что от любви до ненависти один шаг. А в футболе, который во многом является отражением состояния общества, этот шаг еще короче.

СТАТИСТИКА

Лучшие бомбардиры отборочного цикла Евро-2020

1 Харри Кейн (Англия) - 12 (4 с пенальти) голов.

2 Эран Захави ( Израиль)— 11 (0)

3 Криштиану Роналду (Португалия) - 11 (3)

4 Александр Митрович (Сербия) — 10 (0)

5 Теэму Пукки (Финляндия) — 10 (3)

6 Артем Дзюба (Россия) — 9 (1)...

Лучшие по системе гол+пас

1 Харри Кейн (Англия) — 17 (12+5)

2 Артем Дзюба (Россия) — 14 (9+5)

3 Рахим Стерлинг (Англия) — 14 (8+6)