Бросить курить, не бросая

Нынче тяжела доля курильщика. Дымить уже запретили практически везде, в некоторых странах даже на улицах нельзя! Да еще на пачках антиреклама давит на психику: «Импотенция», «Мучительная смерть»! Тут и задумаешься о расставании с любимой вредной привычкой. Или хотя бы – о том, чтобы как-то снизить ее пагубное влияние на здоровье – свое и окружающих. Например, потреблять чистый никотин, не отягощенный смолами и продуктами горения, которые возникают при курении традиционного табака. И тут отзывчивый рынок предлагает нам массу вариантов. И электронные сигареты, и вейп, и айкос, и никпаки (специальные подушечки с никотином, которые, как леденцы, кладутся под губу на несколько минут). Что безвреднее – курить, «парить» или класть под губу никпаки? Об этом нам рассказала Евгения Гнучих, заместитель директора по научной работе и инновациям НИИ Табака, махорки и табачных изделий.

За что табак так любят курильщики?

Вещество, ради которого люди потребляют табак и альтернативную продукцию – это никотин. Табак растет, а в это время в его листьях накапливается любимое курильщиками вещество. Кроме того, в табаке присутствуют и другие алкалоиды: анатабин, анабазин, норникотин, но 95–97 % от всех «братьев» составляет никотин. Его содержание в табаке может доходить до 4% от сухого веса.

Как алкалоид пиридинового ряда растительного происхождения, никотин является биологически активным веществом. В эту же группу входят также кофеин, хинин и некоторые другие органические соединения.

Во время курения никотин действует на наши ацетилхолиновые рецепторы. В результате высвобождаются гормоны — адреналин, дофамин, норадреналин, серотонин и некоторые другие. Сердце бьется быстрее, кровяное давление повышается, учащается дыхание и увеличивается уровень глюкозы в крови. Ну и настроение улучшается от веселящего гормонального коктейля. Потом никотин принимает печень, где он распадается на другие вещества, которые выводятся из организма с мочой.

Есть ли дозы, которые опасны для жизни?

Смертельная разовая доза для человека составляет 0.5-1 г. Тогда никотин действует как нейротоксин. Ацетилхолиновые рецепторы блокируются, наступает паралич. «Поэтому очень важно установить предельные концентрации этого вещества для табачных и нетабачных никотиносодержащих изделий», - говорит Евгения Гнучих.

При курении мы потребляем от 0,1 до 1 мг никотина. Это нас не убивает, но при многократном употреблении формирует стойкую привычку – физическую и психологическую зависимости. Наш организм уже время от времени требует очередной дозы «веселящего коктейля».

Фото: pexels.com

Из чего состоит сигарета?

Традиционная сигарета состоит из смеси табаков различных сортов, годов урожая, региона произрастания, ароматизаторов и соусов, придающих определенную вкусовую характеристику дыму, и продуктов глубокой переработки табачного сырья для снижения количества никотина и смолы в дыме – расширенной жилки (переработанные жилки листьев табака) и восстановленного табака (переработанное табачное сырьё, оставшаяся после обработки листьев). Когда мы курим, температура в сигарете может достигать 850 градусов Цельсия, в дыме образуются токсичные и канцерогенные вещества, таких как акролеин, формальдегид, ацетальдегид, бензол, монооксид углерода и множество других.

Как устроены заменители традиционных табачных изделий – айкос, вейп?

Так называемый «табак нагреваемый» представлен на российском рынке в виде стиков разных видов, употребляется совместно со специальными устройствами для нагрева табака. Эти изделия принципиально отличаются от традиционных сигарет, хотя также содержат табачный компонент в своем составе. При использовании стиков вместе с устройством происходит нагрев табачного компонента и образование аэрозоля – собственно мелких частиц, которые мы вдыхаем. Табак нагревается, но не горит. По проведенным в нашем институте исследованиям, благодаря отсутствию горения/тления, содержание токсичных компонентов, в нагреваемом табаке значительно ниже чем в обычных сигаретах.

Вейпы – отдельная большая категория. Это различные электронные системы доставки никотина - электронные сигареты (ЭСДН). Бывают одноразовые, бывают со сменными картриджами или капсулами, а бывают с перезаправляемыми баками, где используются специальные жидкости. Принцип работы устройств всё тот же – нагрев жидкости и получение аэрозоля, содержащего никотин. По накопленному институтом опыту могу сказать, что различные устройства работают по-разному, дают разные результаты и, как следствие, разное содержание компонентов в аэрозоле. При анализе этой продукции нельзя её обобщать, так как разные типы ЭСДН дают разные результаты. Однако в целом наши исследования «вейпов» показывают, что токсичных компонентов в «паре» меньше, чем в дыме обычных сигарет.

В чём опасность смол и продуктов горения, которые содержатся в табачных изделиях?

В результате горения табака образуется дым, который содержит более 4000 соединений, из них более 40 имеют токсичные свойства, в том числе канцерогенные. Всемирная организация здравоохранения выделяет, кроме никотина, девять веществ, обладающих токсичными свойствами: это табачные специфичексие нитрозамины NNN и NNK; бенз-а-пирен; бензол; 1,3-бутадиен; карбонильные соединения – акролеин, ацетальдегид, формальдегид; моноксид углерода.

Может ли продукт никпак CHN стать заменителем обычному табаку?

Некурительную нетабачную продукцию орального потребления можно рассматривать как альтернативу традиционному курению: она содержит никотин. Никотин, являясь тем веществом, ради которого человек курит, поступает в организм потребителя не через дым, а через слизистую оболочку рта, также попадает в кровяное русло. При этом нет горения, а, следовательно, образование токсичных и канцерогенных веществ, связанных с этим процессом, отсутствует совсем. Однако потребителям надо понимать, что никотин – это вещество, вызывающее привыкание, действующее неблагоприятно на здоровье, поэтому все равно придется ограничивать дозу и частоту использования.

Фото: CHN

СПРАВКА «КП»

Никпаки CHN — одноразовые пакетики с никотином высокой степени очистки (99,9%), биодобавками и микрокристаллической целлюлозой в качестве основы. По форме и величине напоминают подушечки жвачки и заменяют действие сигарет. Кладешь под верхнюю губу на три-пять минут – и никотиновый голод проходит, курить уже не хочется. Никпаки - идеальные заменители сигарет и прочих курительных устройств везде, где нельзя дымить или дым может навредить окружающим: в длительных поездках, на мероприятиях, в театре, на детских площадках, на автобусных остановках и в транспорте. При этом никаких смол и продуктов горения в организм не попадает, не говоря уже о неприятном запахе, который пропитывает одежду и жилье курильщиков. Никпаки CHN различаются по крепости – легкие, средние и крепкие. На любой вкус. Никпаки часто рекомендуют врачи, чтобы помочь людям справиться с психологической зависимостью от курения.