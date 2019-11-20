2019-11-20T15:39:41+03:00
Экономика

Народ послали на три буквы: Общаться с чиновниками будем только в МФЦ

Власти хотят дать многофункциональным центрам еще больше полномочий
Влад СМЕРТИН
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Предлагается перенести все общение с народом в МФЦПредлагается перенести все общение с народом в МФЦФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Минэкономразвития подготовило концепцию «МФЦ 2.0», которая перекладывает на эти офисы еще больше полномочий. Ожидается, что в качестве закона новые правила заработают с 2021 года.

В самом министерстве без ложной скромности говорят, что этот документ закладывает «новую философию взаимодействия человека с государством». Судя по тому, что предлагают чиновники, философия это в том, чтобы как можно реже встречаться лицом к лицу.

Предлагается перенести все общение с народом в МФЦ. Уже сейчас приветливые девушки берут на себя основную часть коммуникации. Но иногда людям все-таки приходится навещать чиновников, например, чтобы поменять водительские права.

В принципе, всем хорошо. Люди смогут решить все вопросы в одном месте, а тишину чиновничьих коридоров не будут нарушать возмущенные посетители. Особенно если на практике будет реализовано все, что обещают чиновники. Например, обслужить человека должны будут в любом МФЦ, а не «по месту прописки». А все документы будут предзаполняться информацией, которая найдется в компьютерной системе на конкретного человека. Да-да, все документы также обещают оцифровать.

- Пока работники МФЦ своими руками возят бумажные документы вместо граждан, - признал замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.

По сути нам обещают интеграцию МФЦ с порталом Госуслуг, суперсервисами правительства (услуги чиновников по типовым ситуациям: рождение ребенка, переезд в другой город или поступление в вуз) и нового электронного паспорта, который начнут выдавать уже в 2020-м.

- Расширение функций МФЦ — это общероссийский тренд. Но, конечно, полностью отказаться от приемных в госучреждениях не получится. Все-таки обработка всех обращений будет происходить именно там, а не в МФЦ, - заметил директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

В Минэкономразвития оговариваются, что иногда простому человеку все-таки придется переступить порог присутственного места — список так называемых неустранимых случаев позже составит правительство. Ну и торжественную регистрацию брака в ЗАГСе оставят, чтобы не смущать весь офис «Мои документы» криками «Горько!» и свадебным маршем.

Пока непонятно, как власти хотят совместить МФЦ и работу полиции. Все-таки вряд ли обычные операторы смогут грамотно взять показания о преступлении или провести дознание. Так что с теми, чья служба и опасна и трудна, граждане при необходимости будут общаться как раньше — в отделениях полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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