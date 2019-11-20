2019-11-20T16:18:48+03:00
Экономика

«Макроэкономически Алексей Леонидович передернул». Из-за чего Кудрин поругался с Орешкиным и Силуановым

Министры и глава Счетной палаты не сошлись во мнениях по поводу непотраченного триллиона рублей
Виктор МАТРОСОВ
Поделиться:
Алексей Кудрина на форуме "Россия зовет!". Фото: Сергей Карпухин/ТАССАлексей Кудрина на форуме "Россия зовет!". Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Изменить размер текста:

На инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» в клинче сошлись самые известные экономисты страны. Поводом для спора стал 1 трлн рублей - такую сумму из федерального бюджета не успевают потратить в этом году. Приводим спор полностью:

Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты: В этом году федеральный бюджет не использует 1 трлн рублей. Есть запланированные программы и проекты, которые не исполняются. Правительство само сгенерировало уменьшение спроса на 1 трлн рублей. Я вижу в этом слабое качество государственного управления - сложные процедуры, бюрократические процессы.

Антон Силуанов, министр финансов РФ: Это не только в этом году такая особенность. Мы стали более жестко относиться к тратам из бюджета. Если раньше были разрешены авансы: выпулил деньги в капитал и забыл про них, то сейчас просто так получить бюджетный рубль невозможно. В прошлом году порядка 700 млрд рублей мы перенесли на этот год. И в этом году около 1 трлн рублей перенесем. Можно их было потратить? Можно. Но были бы это эффективные траты? Нет. Деньги никуда не делись, они создадут спрос в следующем году.

Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: Макроэкономически Алексей Леонидович передернул. 700 млрд рублей с прошлого года были потрачены в этом году. 1 трлн переходит на следующий год. И в итоге вся разница - всего 200-300 млрд рублей. Никого не надо пугать этим триллионом.

Кудрин: Можно отвечу насчет «передернул» (смех в зале). В 2017 году правительство не потратило своевременно 250 млрд рублей. В 2018-м - 707. В этом году - триллион. Я не знаю государства, где $16 млрд из бюджета могли бы позволить себе не исполнить. И проблема нарастает. Если бы мы снова ушли хотя бы на 250 млрд неиспользованных средств, то этим бы создали в экономике дополнительный спрос.

Орешкин: Да не было бы дополнительного спроса (смех в зале). Это просто изменение техники бюджетного учета. Можно еще раз бюджетные процедуры поменять, и этого триллиона видно не будет (смех в зале). Переход с авансовых платежей на оплату по факту приводит к тому, что график расходования сдвигается вправо на несколько месяцев. Это очень важная реформа: мы перестали запуливать деньги в экономику, пока не увидим конечный результат.

Кудрин: Коллеги, этому триллиону соответствуют конкретные объекты, конкретные задачи, которые не будут в срок выполнены. Это не просто запулить или отложить... Это строго расписанные по срокам мероприятия. Качество управления стало серьезным барьером для наращивания эффективности экономики (аплодисменты в зале).

Андрей Костин, председатель правления ВТБ: Как место меняет человека! Как Алексей Леонидович стал деньги тратить хотеть! А раньше, когда был министром финансов, не допросишься никогда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Аренда виртуального сервера. С чего начать?
Мир интернет-технологий значительно преобразился - теперь за пару кликов можно взять в аренду виртуальный сервер и безопасно хранить свои данные. Почему аренда выгодней и как выбрать подходящий сервер - в материале «КП»
Новости 24
На саммите в Париже Зеленский поднимет вопросы о «серьезном» прекращении огня и выборах в Донбассе
В ГИБДД смогут лишать россиян водительских прав без суда
В Якутии разработают проект для детей и молодежи «Мы – будущее России»
В Гидрометцентре рассказали об опасностях теплой зимы
В Латвии остановили трансляцию девяти русскоязычных каналов
Мужчина сбежал от жены после выигрыша в лотерею
Ученые: отказ от завтрака ухудшает успеваемость в учебе
Каждого десятого российского путешественника не узнают по фото в паспорте на таможне
«Поснимали унитазы»: Киев обвинил Москву в краже с задержанных кораблей
Возраст пассажиров-льготников предложили увеличить до 30 лет
«А потом мы у них цап-царап». Путин объяснил отношение России к добыче сланцевой нефти
Со следующего года отдых в Турции может подорожать
Uber Russia: где в России любят помолчать
60 процентов россиян имеют страх перед раком
Медведев заявил о необходимости реформ в семейном законодательстве
Новак сообщил о переговорах России и Украины по прямым поставкам газа в объеме 15 миллиардов кубометров в год
«Бред собачий»: Путин назвал «российскую угрозу» выдумкой