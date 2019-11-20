«Макроэкономически Алексей Леонидович передернул». Из-за чего Кудрин поругался с Орешкиным и Силуановым

На инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» в клинче сошлись самые известные экономисты страны. Поводом для спора стал 1 трлн рублей - такую сумму из федерального бюджета не успевают потратить в этом году. Приводим спор полностью:

Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты: В этом году федеральный бюджет не использует 1 трлн рублей. Есть запланированные программы и проекты, которые не исполняются. Правительство само сгенерировало уменьшение спроса на 1 трлн рублей. Я вижу в этом слабое качество государственного управления - сложные процедуры, бюрократические процессы.

Антон Силуанов, министр финансов РФ: Это не только в этом году такая особенность. Мы стали более жестко относиться к тратам из бюджета. Если раньше были разрешены авансы: выпулил деньги в капитал и забыл про них, то сейчас просто так получить бюджетный рубль невозможно. В прошлом году порядка 700 млрд рублей мы перенесли на этот год. И в этом году около 1 трлн рублей перенесем. Можно их было потратить? Можно. Но были бы это эффективные траты? Нет. Деньги никуда не делись, они создадут спрос в следующем году.

Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: Макроэкономически Алексей Леонидович передернул. 700 млрд рублей с прошлого года были потрачены в этом году. 1 трлн переходит на следующий год. И в итоге вся разница - всего 200-300 млрд рублей. Никого не надо пугать этим триллионом.

Кудрин: Можно отвечу насчет «передернул» (смех в зале). В 2017 году правительство не потратило своевременно 250 млрд рублей. В 2018-м - 707. В этом году - триллион. Я не знаю государства, где $16 млрд из бюджета могли бы позволить себе не исполнить. И проблема нарастает. Если бы мы снова ушли хотя бы на 250 млрд неиспользованных средств, то этим бы создали в экономике дополнительный спрос.

Орешкин: Да не было бы дополнительного спроса (смех в зале). Это просто изменение техники бюджетного учета. Можно еще раз бюджетные процедуры поменять, и этого триллиона видно не будет (смех в зале). Переход с авансовых платежей на оплату по факту приводит к тому, что график расходования сдвигается вправо на несколько месяцев. Это очень важная реформа: мы перестали запуливать деньги в экономику, пока не увидим конечный результат.

Кудрин: Коллеги, этому триллиону соответствуют конкретные объекты, конкретные задачи, которые не будут в срок выполнены. Это не просто запулить или отложить... Это строго расписанные по срокам мероприятия. Качество управления стало серьезным барьером для наращивания эффективности экономики (аплодисменты в зале).

Андрей Костин, председатель правления ВТБ: Как место меняет человека! Как Алексей Леонидович стал деньги тратить хотеть! А раньше, когда был министром финансов, не допросишься никогда.