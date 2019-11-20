Мошенники открыли на паспорт футболиста московского «Спартака» кредитную карту

Московские полицейские разбираются в странной истории, которая - как говорили в «Улицах разбитых фонарей» - возможно криминал. 19 ноября в полицию с заявлением обратился директор по безопасности футбольного клуба «Спартак» Максим Шумилов. По его словам, кто-то открыл кредитную карту на паспорт вратаря команды Артема Реброва.

- По словам заявителя, Реброву об этом сообщили из «Тинькофф-банка», - сообщил источник в правоохранительных органах. - Хотя спортсмен уверяет, что никогда прежде в этот банк не обращался.

Пока в полиции проводят проверку. Вратарь «Спартака» считает, что каким-то образом карту на его имя завели мошенники.

Сам Артем Ребров поспешил отключить свой мобильник. В «Спартаке» о неприятной ситуации с его паспортом тоже говорить не готовы.

- Пока не могу ничего прокомментировать на этот счет, - заявил «Комсомольской Правде» руководитель пресс-службы московского «Спартака» Антон Лисин. - У нас нет никакой информации.

Напомним, Артем Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. За это время он отыграл за клуб более 130 матчей, становился чемпионом России, выигрывал серебряные и бронзовые медали. За сборную России провел одну игру. Вне футбольного поля Ребров известен как учредитель благотворительного фонда «Своими глазами», который помогает организовать лечение детей с нарушениями зрения.