“Первые годы жизни являются невероятно важными”: В Белгородской области создают систему ранней помощи детям с аутизмом

В России (как и во всем мире) у 1% детей есть расстройства аутистического спектра. Если исходить из этих прогнозных данных Минздрава РФ, в Белгородской области проживает около 3500 ребят с РАС. Однако, официально на учёте в регионе стоят лишь 376 детей с аутизмом - в десять раз меньше.

- Очень многие семьи не знают, что у их ребенка РАС. Многие никогда не слышали о нашем Фонде, и не знают, куда обратится. Большое количество семей стигматизированы настолько, что не в состоянии принять диагноз и особенности ребенка, не готовы говорить об этом ни с кем, нуждаются в психологической поддержке, - пишет основатель и Президент Фонда «Выход в Белгороде» Наталья Злобина.

Фонд был создан в 2013 году и его цель - создать систему помощи особенным детям и взрослым. Чтобы как можно больше людей с расстройствами аутистического спектра со всей области могли вовремя получить поддержку. Ведь чем раньше ребенку с аутизмом будет поставлен диагноз и чем раньше начата работа с использованием научно обоснованных методик - тем проще малышу будет адаптироваться к учебе, а в дальнейшем - и к жизни в обществе.

Поэтому одна из важнейших составляющих системы - программы ранней помощи детям с РАС другими особенностями развития в возрасте до 3 лет. Проект фонда «Выход в Белгороде» стартовал осенью благодаря средствам президентского гранта, а такие при поддержке фонда "Поколение" депутата Государственной Думы Андрея Скоча.

Задача фонда - создать систему помощи особенным детям и взрослым в регионе Фото: outfundbel.ru

В качестве площадок для организации системы выбраны девять учреждений в Белгороде, Губкине и Старом Осколе. Это пять детских садов, школа, а также три центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

- На текущий момент определены площадки, где будет развиваться проект, сформирована команда специалистов из 27 педагогов, которые пройдут полный обучающий курс по основам деятельности служб ранней помощи Санкт-Петербургского института раннего вмешательства. Первый обучающий модуль начнется уже 25 ноября в Белгороде, - сообщила "Комсомольской правде" Наталья Злобина.

Президентский грант также поможет оснастить все девять площадок средствами технической поддержки, необходимыми для работы.

- В виду высокой распространенности РАС и увеличения частоты встречаемости этого нарушения у маленьких детей, раннее начало комплексной помощи играет важное значение, поскольку содействует максимально возможным достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также успешной социализации и включению ребенка в образовательную среду с последующей интеграцией в общество. Известно, что первые годы жизни являются невероятно важными для всего дальнейшего развития ребенка. Современные исследования о развитии мозга показывают, насколько пластичным является мозг ребенка. Серьезные изменения, которые трудно достичь в дальнейшем, в это время могут быть достигнуты с меньшими усилиями. Важной особенностью системы ранней помощи является также то, что родители принимают в них активное участие, а поставленные задачи непосредственно связаны с реальной жизнью ребенка и семьи. Именно поэтому мы ведем совместную с Правительством региона работу по созданию своевременной и качественной системы комплексной помощи детям и взрослым с РАС, и их родителям, в Белгородской области от ранней диагностики и ранней помощи до взрослой жизни. Этот проект является важнейшей частью этой большой работы, - отметила Наталья Злобина.

КСТАТИ

Этот проект - лишь часть большой работы “Выхода в Белгороде”. Так, для ранней помощи важна эффективная диагностика. Организации системы раннего выявления риска аутизма у детей был посвящен предыдущий проект фонда по президентскому гранту. Три сотни медиков прошли обучающие семинары, а плакаты, буклеты и брошюры об аутизме разместили во всех детских поликлиниках области. Кроме того, 30 специалистов медицинского профиля прошли обучение углубленной диагностике расстройств аутистического спектра, в три больницы были закуплены комплекты диагностических материалов.

Благодаря фонду "Выход в Белгороде" врачи прошли обучение по распознаванию рисков РАС у маленьких детей Фото: outfundbel.ru

Кроме того, “Выход в Белгороде” поддерживает введение инклюзивного образования в области. Сейчас при поддержке фонда 113 детей с РАС обучаются в четырнадцати ресурсных классах в школах и в пяти ресурсных группах в детсадах.