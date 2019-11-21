Финал межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) впервые станет международным

В эти дни на площадках 75-го павильона ВДНХ в соревнованиях по профессиональному мастерству по 50 компетенциям примут участие более 400 конкурсантов и 500 экспертов из 80 вузов. Впервые на чемпионате будут соревноваться студенты и эксперты из зарубежных университетов, в том числе из таких стран, как Белоруссия, Германия, Казахстан, Китай, Марокко, Хорватия, Эстония.

«Вузовская ветка – относительно молодое направление развития чемпионатного движения WorldSkills Russia. За три года Межвуз доказал, что стандарты WorldSkills все глубже интегрируются в процессы совершенствования образовательных программ высшей школы», отметил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Организаторами соревнований выступили Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) и Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

В рамках финала межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) пройдут мероприятия деловой программы, в которых примут участие более 1,5 тыс. гостей. Планируется проведение панельных дискуссий, круглых столов, семинаров, касающихся вопросов цифровой трансформации, развития квалификаций, стандартов подготовки специалистов, формирования вузовских компетенции .

В ходе пленарной дискуссии «Future Skills в высшем образовании: от исследований до массовой подготовки» ее участники обсудят роль практико-ориентированных вузов в подготовке востребованных, конкурентоспособных специалистов будущего, создание новых компетенций Future Skills на базе университетов, а также роль государства и движения WorldSkills в обновлении стандартов высшего образования.

Чемпионат поддержали более 30 компаний-партнеров – лидеров мировой и отечественной индустрии. Ожидается, что площадки соревнований и деловой программы посетят более 10 тыс. человек.

Церемония открытия пройдет в формате масштабного шоу, где выступят восходящие звезды поколения Z, а также будет проведен розыгрыш призов. Для участия в церемонии необходимо пройти онлайн-регистрацию.

Межвузовская линейка чемпионатов по стандартам WorldSkills дает дополнительный импульс к развитию всего блока профессиональной подготовки в системе отечественного образования. Важную роль получают цифровые компетенции и навыки для экономики будущего – Future Skills. С каждым годом все больше студентов – конкурсантов межвузовских соревнований – получают возможность объективно оценить свой уровень профподготовки и шансы на трудоустройство у лучших работодателей после получения диплома.

В основу подготовки и организации межвузовской чемпионатной линейки легло подписанное Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 26 октября 2017 года соглашение с Правительством Москвы и АСИ.

Представители СМИ могут пройти аккредитацию здесь.