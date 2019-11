Американская певица Билли Айлиш стала лидером среди номинантов на Grammy 2020

Лидером среди номинантов на престижную музыкальную премию Grammy в 2020 году стала молодая американская певица Билли Айлиш. Список претендентов Национальная академия искусства и техники грамзаписи США опубликовала на официальном сайте премии в среду, 20 ноября.

Айлиш претендует на Grammy в семи номинациях: «Лучшая запись года», «Песня года», «Альбом года», «Лучшая звукорежиссура альбома», «Лучшее сольное выступление в жанре поп», «Лучшее вокальное выступление в жанре поп» и «Лучший новый артист».

«Лучшим новым артистом» года помимо юной американки может стать Мэгги Роджерс, Розалия, певица Йола, Black Pumas, Lil Nas X, Lizzo и Tank and the Bangas.

На победу в номинации «Лучшая запись года» второй год подряд претендуют не пять, а сразу восемь исполнителей. Помимо Айлиш с песней Bad Guy за нее борются американский инди-фолк коллектив Bon Iver с композицией Hey, Ma, певица H.E.R. (Having Everything Revealed) с композицией Hard Place, Ариана Гранде с песней 7 Rings, американский певец Халид с песней Talk, рэперы Post Malone и Суэй Ли с композицией Sunflower, Лиззо c песней Truth Hurts и Lil Nas X с песней Old Town Road.

За премию в номинации «Альбом года» Айлиш поборется с Bon Iver, Лана Дель Рей, Ариана Гранде, H.E.R, Lil Nas X, Lizzo и группа Vampire Weekend.

В категории «Песня года» кроме Айлиш с песней Bad Guy представлены Norman F***ing Rockwell Ланы Дель Рей, Always Remember Us This Way Леди Гаги, Lover Тейлор Свифт, Hard Place певицы H.E.R., Bring My Flowers Now Тани Такер, Truth Hurts Лиззо, Someone You Loved Льюиса Капальди.

62-я церемония вручения Grammy состоится 26 января следующего года в Лос-Анджелесе. Вести мероприятие будет певица Алиша Киз.