2019-11-20T19:25:32+03:00
Экономика

Путин назвал справедливым переход пакета акций "Башнефти" в собственность Башкирии

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия зовет!", прокомментировал работу нефтедобывающей компании.
Ксения БОГДАНОВА
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Президент России Владимир Путин во время выступления в рамках XI инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!" в Центре международной торговли. Фото Сергей Карпухин/ТАССПрезидент России Владимир Путин во время выступления в рамках XI инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!" в Центре международной торговли. Фото Сергей Карпухин/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин назвал справедливой переход части пакета "Башнефти" Башкирии.

- Что касается ситуации в "Башнефти", то я думаю, что это справедливо, когда значительная часть пакета перешла республике, чего раньше не было, - заявил Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия зовет!".

Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с приобретением "Роснефтью" пакета "Башнефти".

- "Роснефть" - хоть и компания с преимущественно государственным участием, она работает в рынке, и она подчиняется решениям, которые принимаются акционерами - и на общих собраниях, и исполнительными органами. Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний, - заявил Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия зовет!".

«Башнефть» является одним из дочерних предприятий «Роснефти». Как подчеркнули в компании, регулирование добычи нефти «Башнефтью» проходит в полном соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ и в рамках соглашения ОПЕК+.

- Мы хотим напомнить, что предыдущий частный контролирующий акционер «Башнефти» выводил в виде дивидендов и иных платежей фактически весь денежный поток «Башнефти» в подконтрольные им структуры при согласии миноритарных акционеров (включая, прежде всего, крупного миноритария «Просперити Кэпитал Менеджмент») в ущерб развитию компании, - говорится в заявлении «Роснефти».

Представители компании напомнили, что в «Башнефть» так и не были возвращены выведенные прежним акционером 180 миллиардов рублей.

- ПАО «НК «Роснефть», по итогам анализа деятельности предыдущего частного собственника и выявления фактов недобросовестного управления «Башнефтью» в 2016-17 гг. неоднократно предлагало «Просперити Кэпитал Менеджмент» принять участие в защите интересов акционеров компании в судебном порядке, однако, будучи очевидно связанными гласными или негласными обязательствами, «Просперити Кэпитал Менеджмент» отказалось вступить в судебные процедуры в отличие от других крупных акционеров «Башнефти», включая Республику Башкортостан, - подчеркивается в сообщении компании.

После всех судебных разбирательств «Башнефти» в итоге было перечислено на развитие более 80 миллиардов рублей. Еще 16 миллиардов рублей были направлены в региональный бюджет Башкортостана в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Суммарные платежи «Башнефти» в республиканский бюджет в 2015 году составили 29,4 миллиарда рублей. В то время как в 2018 году они выросли уже до 53,3 млрд. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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