Арктика-2035: привлечь людей, улучшить качество жизни

19 ноября в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» представители Минвостокразвития России и Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) подвели итоги экспертного и общественного обсуждения стратегии развития Арктики до 2035 года, над которой в настоящий момент работает министерство.

В приоритете - следующие вопросы: отток людей из АЗРФ и вымывание кадров; сырьевая ориентация экономики; транспортные проблемы; недостаточный уровень развития здравоохранения и его слабая доступность на удаленных территориях; комплекс жилищных проблем; повышение уровня оплаты труда, вопросы пенсионного обеспечения, распространения льгот на молодых специалистов; вопросы традиционного природопользования (охота, рыбная ловля и т.п.) для коренных народов.

"Улучшение качества жизни наших соотечественников в Арктике, доведение показателей социального развития до уровня выше среднероссийского — наиважнейшая задача. Решение этой комплексной задачи позволит не только удержать население в Арктике, но и сформировать положительный миграционный поток в макрорегион" - сказал на пресс-конференции Александр Крутиков, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Он добавил, что цифровая платформа www.arctic2035.ru в 2020 году продолжит свою работу в новом качестве, рассказывая о внедрении инициатив в рамках стратегии.

"Именно внимание к качеству жизни человека в Арктике, или антропоцентричность, должно стать краеугольным камнем Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года. Вместо экстенсивного периода развития российская Арктика требует перехода к периоду интенсивного и устойчивого развития, которое предусматривает баланс экономического роста, развития социальных благ и сохранения благоприятной экологической обстановки. Для достижения этой устойчивости важно дополнить парадигму развития Арктики как сырьевой базы страны курсом на продвижение инновационного, высокотехнологического, индустриального и креативного сегментов экономики" - прокомментировал Александр Стоцкий, координатор программ ПОРА.

"Арктические регионы – заложники информационной асимметрии. Негативная информация исходит из нее очень активно. А новости позитивного плана недостаточно яркие для федеральной повестки, но хотя внутри они есть. В регионах есть за что бороться. Например, в последнее время можно увидеть много репортажей из Воркуты с фото брошенных домов и так далее. Между тем у региона есть большой потенциал, связанный с природными ресурсами и с близостью к планируемому Северному широтному ходу. Конечно, для развития территорий необходима некая дополнительная специализация и участие государства" - считает Андрей Иванов, координатор социальных и просветительских программ ПОРА.

Экспертное и общественное обсуждение стратегии проходило в формате онлайн и очных стратегических сессий. Эксперты Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) провели 10 стратегических сессий во всех регионах Арктической зоны РФ. Свыше 400 региональных экспертов приняли участие в обсуждении. На цифровой платформе www.arctic2035.ru было собрано более 650 предложений по развитию АЗРФ.

С более подробной информацией об итогах общественного обсуждения и рекомендациях экспертов ПОРА вы можете ознакомиться на сайтах www.arctic2035.ru и www.porarctic.ru. Далее доработанная стратегия будет представлена на утверждение в Правительство РФ.