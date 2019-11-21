Игра «Пропасть на 72 часа», педофилы с котятами, жвачки-наркотики: фейки, которыми мамочки пугают друг друга

Пару лет назад много писали о популярном подростковом челлендже «Пропасть на 72 часа». (Как вариант: ...на 42 часа, на ...24 часа.) Якобы школьники берут друг друга на слабо: предлагают товарищу скрыться от родителей на сутки, а лучше трое (подробнее). По условиям челленджа, несовершеннолетний должен отключить телефон, чтобы родители не нашли, и спрятаться ото всех так, чтобы отсидеться непойманным положенное время. Особый шик, если родители заявляют в полицию и начинаются полномасштабные поиски.

И публикации об «игре на исчезновение» продолжают появляться. Но странное дело: в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», который каждый день ищет десятки детей по всей стране, за несколько лет не обнаружили ни одного свидетельства, что подростки в это играют.

НАВЯЗАТЬ СВОИ МОТИВЫ

- Ни одного подтвержденного случая, - кивает мне Ирина Салтыковская.

Ирина - информационный координатор «Лиза Алерт». Отвечает за поиски детей сразу в нескольких областях Центральной России.

- Большинство пропавших детей - это так называемые бегунки, те, кто уходит из дома по своей воле. Когда находится очередной ребенок, наши специалисты имеют возможность с ним побеседовать, узнать причины, почему он сбежал из дома. Ситуации располагают к тому, что ребенок максимально откровенен. Но ни разу никто не подтвердил, что участвовал в игре «Пропасть на 72 часа».

«С МВД прислали...» Картинку с конфетами, которые какой-то шутник назвал наркотическими жвачками, пересылали друг другу десятки тысяч россиян.

- Но почему тогда о нем твердят уже несколько лет?

- Обычно нам во время поисков родители показывают скрины из соцсетей или родительских ватсап-чатов. Там про эту игру. Ну что я могу сказать... Заявители пытаются навязать нам мотивы бегства ребенка из дома. Мамам и папам легче сказать, что ребенок из-за каких-то других детей решил ото всех спрятаться, чем признать, что у них дома была проблема.

По словам поисковиков, одна из основных причин побегов (помимо плохих оценок в школе) - отсутствие взаимопонимания в семье. Например, скандалы из-за круга общения ребенка. «Мы запрещаем тебе общаться с Витей, он плохой...» Вот у подростка и возникает протест.

Иногда репосты фейковых сообщений делают и знаменитости. Среди тех, кто проникся историей про вымышленных служебных собак, оказался комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

ПРО КОТИКОВ И ДЕНЕЖКУ

В родительских чатах сейчас состоят почти все мамы и папы. Время от времени кто-нибудь из пользователей подбрасывает там душераздирающие истории. Популярны рассказы о том, что около школы видели машину, в которой сидят педофилы. Приманивают детей, предлагая погладить хорошенького котенка.

- Это известный фейк, - говорит Ирина Салтыковская. - Ложные сообщения о пропавших детях приносят больше всего проблем. Такие постоянно гуляют по соцсетям и чатам. Причем в разных регионах, а иногда даже попадают в локальные СМИ. В сообщении - никакой конкретики. Фотка взята наобум из интернета. Одного и того же ребенка начинают искать, условно говоря, в Москве, Оренбурге, Краснодарском крае и Мурманске. Они собирают в интернете сотни перепостов. Хотя несложно ведь потратить две минуты времени - проверить, пропадал ли действительно в вашем регионе такой ребенок. Я советую доверять не анонимным сообщениям в чатах, а официальным ориентировкам поискового отряда «Лиза Алерт». Мы работаем только с конкретными заявителями и перепроверяем информацию.

Педофилов с котятами после многочисленных перепостов искали не только в каждом городе России, но и в некоторых странах СНГ.

- Кто и с какой целью делает такие фейки и запускает в интернет?

- Всегда по-разному. Если источник - группа в соцсетях, тут все понятно. Фейк сделан для хайпа и перепостов. Даже если в комментариях под сообщением все будут писать: это все вранье, удалите этот бред, роботы, видя активность в группе, будут поднимать ее наверх, в рекомендации. Периодически у нас по всей стране ищут добрые руки для несчастных военных собак, которых списали со службы и собираются усыпить (см. «Конкретно»). Там фигурируют некие номера телефонов. Известно, что в некоторых случаях это были номера, после звонка на которые с людей списываются деньги по увеличенному тарифу. Но в целом изготовители фейков просто развлекаются. Были же раньше телефонные хулиганы, которые звонили на случайные городские номера и несли всякую чушь. Мне кажется, нынешние фейки - из той же оперы. Кто-то радуется, что его выдумка начинает жить реальной жизнью.

По словам Ирины, одно время она тоже постоянно натыкалась на фейковые сообщения в родительских чатах двух классов, где учатся ее дети.

- Но потом я их всех перевоспитала. Объяснила, что, прежде чем перепостить информацию, ее нужно перепроверить. Я довольно резко общаюсь с людьми. Наверное, у некоторых это вызывает обиду. Это ведь так легко и приятно сделать репост с умным видом - типа вот какой я герой! Детей спас. Или собак.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Какие страшилки были в вашем детстве?

Андрей РУБАНОВ, писатель, кинодраматург:

- В 70-е годы - про атомную войну. А еще иногда бабушки пугали нас цыганами, которые крадут детей.

Инга ИЛЬМ, актриса, Маша Старцева из кинофильма «Приключения Петрова и Васечкина»:

- Нельзя наступать на водосточный люк. Нас пугали, что ты сразу попадаешь в гигантскую мясорубку. В более сознательном возрасте - наступить на люк означало несчастье. Смешно, но до сих пор я не наступаю на люки.

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, переводчик фильмов:

- Были специальные пугательные сказки: про черные занавески, которые душили детей по ночам. Про гроб на сорока колесиках, который едет к тебе домой, чтобы забрать тебя. Ну и про пирожок с мясом, в котором мать нашла ноготь дочери.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- О маньяках - о том, что в Омске поймали женщину, которая из людей делала пельмени, что-то еще в том же духе. Другие истории скорее не страшилки, а байки - про японские магнитофоны, которые если откроешь - взрываются, про купальники и плавки импортные, которые в воде делаются прозрачными.

Михаил ШАХНАЗАРОВ, публицист:

- Палец в беляше, ковер с фосфоресцирующим гробом Мао Цзэдуна, лезвия на горках для катания.

Евгений ФАТЕЕВ, искусствовед:

- В моем детстве боялись Фантомаса, был какой-то странный преступник с чулком на голове, слухи о нем время от времени оживали, и мы его жутко боялись.

Михаил КОРОБКО, москвовед:

- На Олимпиаде-80 якобы иностранцы раздавали детям жвачки, в которых бритвы, нельзя их было брать ни в коем случае. Еще помню истории про черные автобусы, в которые нельзя садиться, если они приезжают.

Юрий ЛОЗА, артист:

- Например, не надо ходить в далекие дворы, если не знаешь, с кем этот двор воюет, - могут начистить физиономию.