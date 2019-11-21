«Таких нереальных ног просто не бывает!»: Светлана Лобода в купальнике сделала шпагат под пальмами

Светлана Лобода устроила себе отпуск на теплом море: певица улетела на отдых в одну из жарких ближневосточных стран – Оман. В Инстаграме 37-летняя звезда продемонстрировала, что не забывает о тренировках даже на каникулах. Певица поделилась снимками, на которых она делает шпагат на пляже.

На фото Светлана позирует на фоне пальм в черном купальнике. Певица присела на желтую надувную лодку, продемонстрировав бесконечно длинные ноги. А потом и вовсе решила порадовать подписчиков своего блога и сделала шпагат. Растяжке певица может позавидовать любая балерина – в том числе и «королева шпагатов» Анастасия Волочкова.

lobodaofficial не паникуем все идёт согласно плану #сдаюсь

Поклонники Лобода по достоинству оценили усилия звезды и ее стройную фигуру: «Таких нереальных ног просто не бывает!», «Самая лучшая», «Хочу такую же фигуру, отложила булочку и пойду качаться», «Света, ваше тело – пример для подражания! Записываюсь в спортзал», - пишут фолловеры в комментариях.

Почти весь месяц Светлана трудилась над новым альбомом «Soldout», выход которого она запланировала на ноябрь. Но видимо, работа потребовала чуть больше времени, и в Инстаграме Лобода проанонсировала, что альбом выйдет 6 декабря. Закончив альбом и подготовив его к релизу, певица решила отдохнуть и выбралась на море.

- Встаю рано. Спорт и студия - вот что меня ждёт на этой неделе ежедневно. Заканчиваю альбом, - рассказывала исполнительница ранее. И предупреждала: «Ноябрь будет жарким».

lobodaofficial Мелькали молнии

В плотном гастрольном графике певицы на семью остается не так много времени, поэтому дочки Светланы часто путешествуют вместе с ней. В мае младшей дочери артистки Тильде исполнился год. Певица до сих пор не раскрывает имя отца девочки, однако ходят упорные слухи, что им стал солист популярной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. К слову, свое недавнее 37-летие Светлана отметила в компании Линдеманна.