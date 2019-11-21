2019-11-21T09:52:45+03:00
Звезды

«Таких нереальных ног просто не бывает!»: Светлана Лобода в купальнике сделала шпагат под пальмами

Певица отдыхает в теплых краях
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Светлана Лобода отдыхает в Омане. Фото: Инстаграм.Светлана Лобода отдыхает в Омане. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Светлана Лобода устроила себе отпуск на теплом море: певица улетела на отдых в одну из жарких ближневосточных стран – Оман. В Инстаграме 37-летняя звезда продемонстрировала, что не забывает о тренировках даже на каникулах. Певица поделилась снимками, на которых она делает шпагат на пляже.

На фото Светлана позирует на фоне пальм в черном купальнике. Певица присела на желтую надувную лодку, продемонстрировав бесконечно длинные ноги. А потом и вовсе решила порадовать подписчиков своего блога и сделала шпагат. Растяжке певица может позавидовать любая балерина – в том числе и «королева шпагатов» Анастасия Волочкова.

lobodaofficiallobodaofficial
не паникуем все идёт согласно плану #сдаюсь
77973 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники Лобода по достоинству оценили усилия звезды и ее стройную фигуру: «Таких нереальных ног просто не бывает!», «Самая лучшая», «Хочу такую же фигуру, отложила булочку и пойду качаться», «Света, ваше тело – пример для подражания! Записываюсь в спортзал», - пишут фолловеры в комментариях.

Почти весь месяц Светлана трудилась над новым альбомом «Soldout», выход которого она запланировала на ноябрь. Но видимо, работа потребовала чуть больше времени, и в Инстаграме Лобода проанонсировала, что альбом выйдет 6 декабря. Закончив альбом и подготовив его к релизу, певица решила отдохнуть и выбралась на море.

- Встаю рано. Спорт и студия - вот что меня ждёт на этой неделе ежедневно. Заканчиваю альбом, - рассказывала исполнительница ранее. И предупреждала: «Ноябрь будет жарким».

lobodaofficiallobodaofficial
Мелькали молнии
77289 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В плотном гастрольном графике певицы на семью остается не так много времени, поэтому дочки Светланы часто путешествуют вместе с ней. В мае младшей дочери артистки Тильде исполнился год. Певица до сих пор не раскрывает имя отца девочки, однако ходят упорные слухи, что им стал солист популярной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. К слову, свое недавнее 37-летие Светлана отметила в компании Линдеманна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Госдуме прокомментировали заявление сенатора США по «Северному потоку -2»
Россияне спешат получить водительские медсправки до их подорожания
В Якутии разработают проект для детей и молодежи «Мы – будущее России»
Российский аналог "Википедии" обойдется в два миллиарда рублей
Оксфордский словарь английского языка выбрал слово 2019 года
В МВД создадут подразделения по борьбе с продажей наркотиков в Сети
Глава Эстонии заявила, что Россия является "самым трудным партнером"
"Ужас на поле боя": National Interest высоко оценил новый российский автомат
Ставропольский край становится одной из судебных столиц России
СК возбудил новые уголовные дела о хищениях на стройке "Восточного"
Почти половина российских мужчин готова выйти в декрет
Застройщиков могут обязать сдавать жилье с отделкой и мебелью
В Белом доме рассказали, что посол США при ЕС своими показаниями оправдал Трампа