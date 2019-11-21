6 наивных вопросов о самом демократичном железнодорожном транспорте

1. Когда в России пустили первый пригородный поезд?

Дата известна точно – 30 октября (11 ноября по новому стилю) 1837 года отправился первый пригородный поезд Санкт-Петербург – Царское село. В 2 часа 30 минут пополудни он отошел от перрона и через 35 минут прибыл в место назначения.

Максимальная скорость – 64 км/ч, а средняя – 51 км/ч.

Первая же электричка (то есть именно электропоезд) начала курсировать в 1926 году на линии Баку – Сабунчи – Сураханы (Азербайд-жан).

2. Сколько электричка проезжает в километрах? Какой самый длинный маршрут?

Самого длинного маршрута нет. Есть средний. С учетом множества остановок, как правило, пригородный поезд во всем мире ездит на расстояние до 200 км в одном направлении. В России – 150 км.

3. Можно ли доехать на электричке от Москвы до Владивостока?

Да. Даже по одному билету, купленному в начальной точке. Более того – корреспонденты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов сделали это за 25 дней и 58 пересадок. Если кто-нибудь захочет повторить, вот их маршрут:

Москва – Владимир – Вязники – Нижний Новгород – Ветлужская – Шахунья – Котельнич – Киров – Яр – Балезино – Верещагино – Пермь – Шаля – Екатеринбург – Ощепково – Тюмень – Вагай – Ишим – Называевская – Омск – Татарская - Барабинск– Чулимская – Новосибирск – Болотное – Тайга – Мариинск – Чернореченская – Красноярск – Уяр – Иланская – Тайшет – Нижнеудинск – Тулун – Зима – Черемхово – Иркутск – Слюдянка – Мысовая – Улан-Удэ – Петровский Завод – Хилок – Могзон – Чита – Карымская – Шилка – Чернышевск – Зилово – Ксеньевская – Могоча – Ерофей Павлович – Сковородино – Талдан – Магдагачи – Архара – Облучье –Биробиджан – Хабаровск – Вяземская – Уссурийск – Владивосток.

4. Почему по всей стране разные цены на билеты?

Например, самый дешевый билет по Москве сегодня 36 рублей, а из Москвы в ближнее Подмосковье – 24 рубля. Чем дальше, тем дешевле, получается?..

До сих пор не все знают: с 2003 года все перевозки пригородным железнодорожным транспортом относятся к исключительной компетенции субъектов. Так же как автобусы, трамваи, троллейбусы. И регионы сами устанавливают ценники.

1,3 млн человек в сутки Именно столько перевозит Московская центральная пригородная пассажирская компания

5. Правда ли, что пригородное сообщение убыточно во всем мире?

В подавляющем большинстве стран – да. У нас пригородные поезда доходны только в двух субъектах Федерации – Санкт-Петербурге и Москве. Правда, у Петербурга доходность небольшая, а Москва свои довольно большие доходы инвестирует в развитие инфраструктуры и покупку нового подвижного состава.

Как отмечалось выше, сейчас расходы на пригородные поезда – в компетенции регионов. Но до того, как это произошло, правительство России вкладывало в этот вид транспорта 25 млрд рублей ежегодно (рекорд – 33 млрд). Но и это компенсировало затраты всего 75 процентов реальных расходов.

6. Правда ли, что и у электричек есть номера?

Да. В классическом варианте – от 6001 до 6999. Есть скоростные электрички – их номера от 7001 до 7999. В России первым скорым пригородным стал поезд «Калина красная». Он курсировал под номерами 7009/7010 из Барнаула в Бийск и обратно.

Частично функцию пригородных выполняют и межобластные пассажирские поезда с номерами 601 – 699. В народе их называют «шестьсотвеселые». А есть еще грузопассажирские поезда с номерами от 901 до 949).

Так выглядел первый советский электропоезд, пущенный по маршруту Баку – Сабунчи – Сураханы в 1926 году

СКАЗАНО

«На петушинской ветке контролеров никто не боится, потому что все без билета. Если какой-нибудь отщепенец спьяну и купит билет, так ему, конечно, неудобно, если идут контролеры: когда к нему подходят за билетом, он не смотрит ни на кого – ни на ревизора, ни на публику, как будто хочет провалиться сквозь землю. А ревизор рассматривает его билет как-то брезгливо, а на него самого глядит уничтожающе, как на гадину».

Венедикт Ерофеев, «Москва – Петушки».

ЩА СПОЮ!

Я в ненаглядный город свой сойду

на Текстилях.

Вагон качнется голубой на золотых осях.

Алексей Кортнев

и «Несчастный случай».

Опять от меня сбежала последняя электричка,

И я по шпалам, опять по шпалам

Иду домой по привычке.

Слова Михаила Ножкина,

музыка Давида Тухманова.

Он уехал прочь, на ночной электричке.

В темноте шагов ты все ждешь

по привычке.

Осень и печаль, две подружки-сестрички.

Рядом с тобой, этой ночью немой.

Слова и музыка Алены Апиной.