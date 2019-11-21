«Изменись сам и измени еще пять людей вокруг». Как Артем Королев спасает Землю от пластикового апокалипсиса

Звезда телеканала «Пятница» Артем Королев уверен, что вопросы экологии сродни духовным вопросам о поиске бога.

– Мы верим в бога, мы его чувствуем, а вот как потрогать. То же самое долгое время происходило и с экологией. Все об этом говорили, вот потепление вот то да это. Но сейчас у нас появилась реальная возможность все это увидеть и потрогать и почувствовать. Достаточно для этого посмотреть что происходит с погодой, достаточно включить телевизор и посмотреть, что происходит в Венеции. Или достаточно съездить на Бали, например, и просто посмотреть на океан и увидеть то, что там творится. Это такой ужас который происходит сейчас мы можем и увидеть и потрогать и мы можем на самом деле изменить, – сказал Артем Королев выступая на панельной дискуссии трехлетия экологического проекта CocaCola «Разделяй с нами», амбассадором которого он является вместе с Полиной Гагариной.

Сам Артем признался, что ему еще далеко до разделения всего мусора.

– Но нужно с чего — то начинать. Я начал с того, что отсортировываю пластиковые бутылки, – сказал телеведущий корреспонденту «КП».

– У меня был первый шок, связанный с пластиком, когда моя подруга, она живет в Лос-Анджелесе, и вот мы приехали с ней как-то в Тель-Авив, у нас была жуткая вечеринка, а наутро было жуткое похмелье у всех, и она проснулась, в похмелье, и собрала пластиковые бутылки все и понесла их в специальный контейнер. Человека никто не снимал, ее никто не просил, она просто делала это от души. Это очень важно делать всегда, даже в таком состоянии, это говорит о многом, и к такому уровню осознанности нам всем стоит стремиться.

При этом Артем признает, что все люди на планете не могут в миг изменить свое отношение к проблемам экологии.

– В чем здесь задача? Тяжело поверить в то, что изменив что-то в себе можно изменить что-то в миллионах да? Но мы с вами, точнее каждый из нас по одиночке не может изменить миллионы. То, что мы можем — это изменить себя и хотя бы пять человек вокруг нас. Тогда запустится цепная реакция и нас будет миллион.

Кроме сбора пластика, Артем Королев старается придерживаться философии осознанного потребления – он никогда не берет в магазинах полиэтиленовые пакеты, старается не пользоваться одноразовыми стаканчиками для кофе и другой тарой, которую нельзя переработать. Кроме того телеведущий практически полностью отказался от мяса.

– Не так на самом деле тяжело к этому привыкнуть. Поверить самому в то, что мы можем это изменить, повлиять на людей, которые рядом с нами находятся и вместе попробовать спасти нашу планету — другой у нас нет, это правда и я не знаю когда она появится и самое страшное, что то, что мы видим в фильмах - катастрофах реально может случиться, если вот сейчас мы не начнем что-то делать.