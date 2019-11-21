2019-11-21T08:57:15+03:00
Спорт

Алена Косторная чисто прыгнула тройной аксель на тренировке в Японии перед этапом Гран-При

Наши фигуристки Загитова, Косторная и Самодурова опробовали лед перед финальными соревнованиями серии [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Российская фигуристка Алена Косторная.Российская фигуристка Алена Косторная.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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22 ноября в японском городе Саппоро откроются соревнования шестого этапа серии Гран-При нынешнего сезона. Свою короткую программу представят фигуристки, среди которых будет три наших спортсменки. Это - Алина Загитова, Алена Косторная и Софья Самодурова. Накануне же старта фигуристки провели утром 21 ноября первую тренировку в Японии.

Косторной удалось чисто прыгнуть сложный каскад тройной аксель - тройной тулуп.

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Тройной аксель - тройной тулуп Косторной на тренировке
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А вот тренер фигуристки Даниил Глейхенгауз до выхода на лед выложил забавное видео с разминки вместе с Аленой.

"Когда ты столбик" - гласит кратая подпись под видеороликом.

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Даниил Глейхенгауз и Алена Косторная на тренировке
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На кадрах видно, как Глейхенгауз держит в руках эспандер, а его подопечная - делает разминочные упражнения перед выходом на лед.

Что же касается Алины Загитовой, то она же - улыбалась во время своей тренировки. У нее было хорошее настроение. И она без ошибок и падений выполнила свою намеченную программу на первую тренировку.

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Видео тренировки Алины Загитовой в Японии
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В Японии вместе с Алиной и Аленой находятся сразу два тренера - помимо Даниила Глейхенгауза это еще и Этери Тутберидзе. Тысячи фанатов в Японии ждут выхода на лед своей любимицы - уже второй год Загитова восхищает местную публику своими выступлениями. И в 2019 году это будет уже не первый визит фигуристки в эту страну.

Напомним, что на первом в сезоне для Косторной и Загитовой этапе, Гран-При Франции, Алена была первой, а Алина - второй. Сейчас же у них будет мощный соперник - японка Рика Кихира заявила в произвольную программу дорогие прыжки - четверной сальхов помимо тройного акселя, которым она уже успешно владеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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