Алена Косторная чисто прыгнула тройной аксель на тренировке в Японии перед этапом Гран-При

22 ноября в японском городе Саппоро откроются соревнования шестого этапа серии Гран-При нынешнего сезона. Свою короткую программу представят фигуристки, среди которых будет три наших спортсменки. Это - Алина Загитова, Алена Косторная и Софья Самодурова. Накануне же старта фигуристки провели утром 21 ноября первую тренировку в Японии.

Косторной удалось чисто прыгнуть сложный каскад тройной аксель - тройной тулуп.

teamkostornaya Тройной аксель - тройной тулуп Косторной на тренировке

А вот тренер фигуристки Даниил Глейхенгауз до выхода на лед выложил забавное видео с разминки вместе с Аленой.

"Когда ты столбик" - гласит кратая подпись под видеороликом.

teamkostornaya Даниил Глейхенгауз и Алена Косторная на тренировке

На кадрах видно, как Глейхенгауз держит в руках эспандер, а его подопечная - делает разминочные упражнения перед выходом на лед.

Что же касается Алины Загитовой, то она же - улыбалась во время своей тренировки. У нее было хорошее настроение. И она без ошибок и падений выполнила свою намеченную программу на первую тренировку.

teamzagitova Видео тренировки Алины Загитовой в Японии

В Японии вместе с Алиной и Аленой находятся сразу два тренера - помимо Даниила Глейхенгауза это еще и Этери Тутберидзе. Тысячи фанатов в Японии ждут выхода на лед своей любимицы - уже второй год Загитова восхищает местную публику своими выступлениями. И в 2019 году это будет уже не первый визит фигуристки в эту страну.

Напомним, что на первом в сезоне для Косторной и Загитовой этапе, Гран-При Франции, Алена была первой, а Алина - второй. Сейчас же у них будет мощный соперник - японка Рика Кихира заявила в произвольную программу дорогие прыжки - четверной сальхов помимо тройного акселя, которым она уже успешно владеет.