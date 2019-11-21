Девочки, а кому дяденьку пятидесятилетнего!

Жалко только они нам редко пишут.

Пишут чаще их друзья и знакомые.

"У нас с мужем развелся друг семьи. Встретил «большую любовь» на двадцать лет моложе, начал на жену покрикивать, потом стал вообще невыносим: от него шла сплошная волна критики и негатива к жене. Даже нас с мужем ухитрился загрузить так, что мы перестали с ним на какое-то время общаться. Но все-таки старая дружба не ржавеет. Появился год назад, опять видимся.

За это время он развелся, пожил с «любовью», но потом и с ней разошелся. Остался один. Знакомится по интернету, на всех сайтах, тиндерах и что там еще есть.

Естественно, по традиции, мы в курсе его проблем с дамами. И вот жалуется нам: девушки его разлюбили, «не клюют» на него, такого богатого и красивого. Начинаем выяснять, что к чему. Оказывается: выбирает он девушек от двадцати до сорока!!! Притом что самому сорок девять!

Я ему говорю: откуда ты взял, что молодые будут отвечать тебе взаимностью, старый ты хрен? Обижается. Он искренне считает, что женский век короче мужского. И жене это всю жизнь внушал, и себя считал молодым на ее фоне. А вот теперь такая незадача: сам старым оказался. Может, ты и красивый, говорю, но плешивый. Ищи ровесниц. И смех и грех. Не знаю, чем утешить. Так мужик-то неплохой, только с придурью.

Арина, 50 лет".

Арина, я не очень понимаю людей, которые меняют жизнь в зрелом возрасте. Она сама меняется - без нашего участия. Смотришь по утрам в зеркало, а там прям каждый раз что-нибудь новенькое. Морщины, мешки под глазами, второй подбородок - столько интересного! Недавно, например, увидела у себя брыли. Ну да, в сорок шесть пора уже. Словом, не соскучишься. Успокаивает только то, что рядом такой же любимый - с морщинами, мешками, брылями и пузом вместо талии. Мне нравится так встречать перемены. Мне нравится, что больше не нужно носить шпильки, узкие платья и пуш-ап. Гонка окончена.

Однако многие пожилые дамы и господа наоборот, уходят в какую-то лихорадочную активность. Они убеждают себя - и всех - что они "ягодки опять", это все не увядание, а настоящая жизнь. Они бросают ровесниц-жен (ну, или от мужей-ровесников, тоже бывает), ударяются в ЗОЖ, спорт, заводят косметолога и юную любовь. Я такой подход не осуждаю, только он уж слишком хлопотный: требует средств, времени, сил... Тем более итог одинаковый: "мы все сойдем под вечны своды". Только одни - усталые от погони за фальшмолодостью, а другие - отдохнувшие от каблуков и спортзалов.

Арина, вы покажите эту заметку вашему приятелю. Может, ему понравится мой подход к проблеме возраста. А то у меня такое ощущение, что он маленько надорвался в поисках любви. Может, вообще ну ее, любовь-то?

Дорогие читатели, допускаю, что вы не согласны с моими наблюдениями. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru.