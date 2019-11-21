Диалог власти и общества: на Дону состоялся IV гражданский форум

В Ростовской области 19 ноября прошел IV гражданский форум «Власть и общество – солидарная ответственность». Мероприятие собрало внушительную аудиторию из представителей некоммерческих организаций, бизнес-сообщества, органов исполнительной и законодательной власти, а также органов местного самоуправления и СМИ.

Всего обсудить актуальные темы приехало порядка 1000 человек. Работа форума велась на шести дискуссионных площадках, посвященных самым различным вопросам, волнующим дончан — от решения экологических проблем, цифровизации экономики и развития некоммерческих объединений до территориальных общественных самоуправлений, волонтерского движения и организации общественного контроля над реализацией национальных проектов.

На нынешнем форуме по инициативе областной Общественной палаты работу вели шесть тематических площадок. Активисты с участием модераторов и экспертов рассмотрели возможности территориальных общественных самоуправлений как инструмента народной власти. Обсудили ресурсы общественных советов и НКО в общественном контроле над реализацией нацпректов. Провели дискуссию по ряду вопросов реализации экологических инициатив, формирования системы добровольчества, цифровизации бизнеса.

В НКО "Лаборатория Самоделкин" развивают творческие способности детей с ограниченными возможностями. Фото: Правительство Ростовской области

Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой, разнообразие представленных на форуме тематических направлений, помноженное на творческую энергию их создателей, дает мощный базис для формирования гражданских инициатив.

- Основной смысл организации таких форумов – это создание открытой площадки, на которой люди, объединённые желанием сделать что-то полезное для развития гражданского общества в России, имеют возможности изложить свои идеи и познакомиться с работой других организаций. Это, в свою очередь, рождает возможности для диалога и становится прочной основой при объединении усилий, способствуя накоплению синергетического эффекта для реального воплощения задуманных проектов, - подчеркнул Василий Рудой.

В рамках форума состоялась выставка, где свои проекты презентовали некоммерческие объединения. Тематически они были ориентированные на просвещение, сохранение природных богатств, животного мира, на занятия с детьми, продвижение добровольческой работы и многие другие.

- Крайне важно, чтобы эти усилия были поддержаны. Для губернатора Ростовской области Василия Голубева работа с некоммерческим сектором является одним из ключевых направлений в осуществлении государственной политики. В этом году за счет средств областного бюджета 47 некоммерческих организаций региона получили поддержку в размере порядка 15 миллионов рублей. Флагманом нашей работы является Общественная палата Ростовской области, финансирование которой по решению главы региона также будет дополнительно увеличено на 8 миллионов рублей ежегодно, - рассказал замгубернатора.

Василий Рудой выступает с приветственным словом перед участниками гражданского форума. Фото: Правительство Ростовской области

В свою очередь, председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев сказал, что ключевая задача форума – сделать диалог власти, бизнеса и общества слаженным, качественным и результативным. При этом он особенно выделил значимую роль институтов гражданского общества.

- Некоммерческий сектор – мощнейший пласт социальной среды, где работают активные и неравнодушные люди. Они обладают большими возможностями для выработки прорывных идей, способны оказать огромную помощь органам власти в решении общественно значимых задач. Гражданская инициатива способна содействовать развитию экономики, продолжению демократических преобразований и улучшению качества жизни людей, – подчеркнул Вячеслав Кущев. - Сегодня федеральный бюджет выделяет свыше 7 миллиардов рублей, чтобы некоммерческие объединения взяли на себя значительную часть той работы и функций, которые до этого делали органы исполнительной власти. За последние несколько лет сформировались сегменты того гражданского общества, которое так необходимо, чтобы жизнь была лучше и комфортнее.

Из проектов, представленных на выставке НКО, Вячеслав Кущев выделил несколько, показавшихся ему наиболее интересными и значимыми в социальном плане.

- Здесь есть несколько проектов, имеющих, на мой взгляд, огромное социальное значение. К примеру, это социальный приют «Донская обитель», для лиц оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Все они – граждане России, их нельзя равнодушно оставлять одних в беде. В рамках проекта бездомных не просто обогрели, накормили и приютили, но также решают их дальнейшую судьбу, восстанавливают документы, заботятся о том, чтобы они были трудоустроены, имели возможность иметь средства к существованию. Другая инициатива – Центр по социальной реабилитации инвалидов и других категорий граждан «Добро». Можно вспомнить и организацию «Берега дружбы», улучшающую климат в межнациональных отношениях на Дону, укрепляющих добрососедские узы, - рассказал председатель Общественной палаты региона.

Не оставил в стороне Василий Рудой и тему президентских грантов, которые тоже являются источником финансирования для гражданских активистов. Замгубернатора пояснил, что проекты донских региональных НКО получают признание на федеральном уровне и - это показатель их состоятельности.

- Областные НКО активно участвуют в проектах, которые идут под эгидой президента России. Прежде всего - в получении грантов из президентского фонда. Фактически все участники выставки являются их обладателями. Чтобы получить такое финансирование, соискатели отправляли заявки, кто одну, кто несколько – у всех получалось по-разному. В текущем году прошли уже два этапа такого соревнования, в итоге 72 победившие организации получили денежные средства на сумму более 84 млн рублей. Впереди нас ждет подведение итогов третьего этапа, поэтому я уверен, что Ростовская область покажет достойный результат в общероссийском финале конкурса, - резюмировал Василий Рудой.

Итогом форума стала резолюция, предлагающая ряд разнонаправленных мер Общественной палате Ростовской области, органам власти региона и местного самоуправления, а также некоммерческим негосударственным организациям.

Принятые решения касаются совершенствования механизмов взаимодействия, претворения в жизнь отдельных инициатив, а также внедрения в практику работы (по отдельным направлениям) научного сопровождения.