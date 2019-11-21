2019-11-21T11:52:36+03:00
Экономика

Газпромбанк поможет трудоустроиться выпускникам с инвалидностью

Выпускники вузов, имеющие инвалидность, остаются одной из самых незащищенных категорий, несмотря на то, что в России все больше внимания уделяется созданию для них комфортных условий. О содействии им в трудоустройстве договорились РГСУ и Газпромбанк
Иван УСТИНОВ
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Фото: Пресс служба РГСУФото: Пресс служба РГСУ
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Газпромбанк и «Российский социальный университет» подписали соглашение о сотрудничестве на полях V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс», говорится в сообщении кредитной организации. Подписантами выступили первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк и ректор РГСУ Наталья Починок.

Стороны договорились совместно помогать в поисках работы выпускникам университета, имеющим инвалидность. В частности, банк организует для них прохождение практики в своих структурных подразделениях с возможностью устроиться на постоянной основе, а также разработает вместе с вузом методику помощи в трудоустройстве на открытом рынке.

«Газпромбанк исторически уделяет большое внимание вопросам социальной ответственности и считает содействие формированию общества равных возможностей важной частью своей деятельности», - рассказала Наталья Третьяк. Она добавила, что проект позволит открыть дополнительные возможности для людей с инвалидностью в команде профессионалов одного из лучших работодателей страны.

Соглашение носит расширенный характер и содержит пункты о совместных научных, образовательных и коммерческих проектах. Например, учреждение именных стипендий банка, совершенствование программ в учебно-методической, научно-исследовательской деятельности, организацию лекций и семинаров для повышения квалификации сотрудников банка.

Поддержка и мотивация

В последние годы в России существенное внимание уделяется вопросам формирования инклюзивного общества, а проще говоря среды равных возможностей для людей, независимо от их физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей. В частности, проект «Абилимпикс» стремится помочь людям с инвалидностью получить профессиональное образование и содействует их трудоустройству, говорится на сайте чемпионата.

В 2017 году президент России Владимир Путин отметил важность чемпионата «Абилимпикс» для старта в выбранной специальности. Участники соревнуются по таким специальностям, как администратор баз данных, веб-дизайнер, кондитер, парикмахер, программист, флорист, фотограф-репортер, учитель младших классов и многие другие. Задания помогают составлять работодатели, которые потом предложат вакансии конкурсантам.

«Выпускникам с инвалидностью тяжело искать работу на открытом рынке в условиях неравной конкуренции со вчерашними однокурсниками. Работодатели признают, что качество работы людей с инвалидностью зачастую не отличается от всех остальных работников, однако для компании их прием сопровождается повышенной ответственностью, которая выражается в предоставлении различных льгот, оборудованию рабочих мест и т.д.», - говорит управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. По ее словам, проект РГСУ и Газпромбанка внесет значительный вклад в решение этой проблемы, а далее, возможно, этот опыт поддержат и другие крупные работодатели.

По данным Минтруда в России имеют работу порядка 30% от общего числа людей с инвалидностью. К концу 2020 года этот показатель планируется увеличить до 40%.

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