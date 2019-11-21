Пять веков истории российского транспорта
Можно, конечно, заявить, что первый российский торговый порт появился в Херсонесе в V веке до н. э., а первые «федеральные трассы» начали строить древнегреческие жители Танаиса в III веке до н. э., а почтовое сообщение наладили монголы в конце XIII века… Начнем все же с эпохи централизации Руси.
1553 год
Системно торговать с нами начали англичане. В поисках северного пути в Индию в акваторию Двинской губы (в черте современного Североморска) случайно зашло судно Edward Bonaventure. Корабль во главе с Ричардом Ченслером сбился с пути. Капитан быстро сориентировался, и после аудиенции у Ивана IV британские коммерсанты официально получили право торговать на территории Московского царства. Монопольное право на товарообмен с Россией англичане удерживали почти полтора века.
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1559 год
Выгоды от международной торговли Иван Грозный оценил быстро. Но Северного морского пути было мало. В итоге начались многочисленные походы на Крым.
В 1559-м – первая победа: захвачен крупный порт Гёзлёв (ныне – Евпатория).
1584 год
Главный торговый склад Московской компании англичан по указу Ивана Васильевича превратился в город-порт Архангельск. Его создали для защиты внешней торговли в сезон навигации.
1683 год
Первый царский указ, касавшийся правил дорожного движения в Москве. Все просто: запрещалось ездить быстро. Особенно на невзнузданных лошадях и в экипажах без возниц. Разъезжаться с правой стороны, кучерам прохожих хлыстом не бить.
1689 год
Первый указ о строительстве тракта, соединяющего Москву с Сибирью. Но к реализации проекта не приступали 40 лет.
1693 год
На острове Соломбала недалеко от Архангельска заложена верфь для строительства торговых судов европейского типа.
1694 год
На воду спущен 24-пушечный корабль «Святой Павел». Он получил «проездную грамоту» на право заграничной торговли. В октябре по приказу Петра I фрегат загрузили казенными товарами и отправили во Францию под голландским флагом и командованием голландского капитана с иностранным экипажем.
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1700 год
В Вавчуге (близ Холмогор) начала работать верфь братьев Бажениных. На ней заложили два торговых судна.
В 1703-м первое из них – «Св. апостол Андрей Первозванный» – ушло в загранплавание.
1722 год
Указ Сената о постройке грунтовой дороги между Петербургом и Москвой. Как говорилось в высочайшем указе, «а в болотных местах класть фашины и между ими насыпать землею слоями до тех мест, как вышиною будет с натуральною землею ровно, и потом мостить, не подкладывая под испод бревен, и сверх того мосту насыпать по небольшому земли».
1730 год
После подписания торгово-политического договора с Китаем началось строительство Сибирского тракта. Закончили его создание в середине XIX века. Он прошел по маршруту Москва – Муром – Казань – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Тобольск – Томск. Далее северная ветка шла на Якутск, а южная – на Иркутск.
Императрица Анна Иоанновна ввела наказание за несоблюдение скоростного режима – нарушителей полагалось штрафовать, сечь розгами и ссылать на каторгу.
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1809 год
Манифестом Александра I учрежден первый в истории страны единый орган управления транспортом – Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также открыто первое отраслевое транспортное учебное заведение – корпус инженеров путей сообщения и институт при нем (сейчас – Петербургский университет путей сообщения Императора Александра I).
1815 год
Владелец чугунно-меднолитейного завода в Петербурге Карл Берд сконструировал и построил первое в России паровое судно «Елизавета».
1836 год
Указ Николая I о сооружении Царскосельской железной дороги.
1837 год
Открытие первой в России железной дороги общественного пользования С.-Петербург – Царское Село. Время в пути – 35 минут, обратная поездка – 27 минут, максимальная скорость – 64 км/ч, средняя – 51 км/ч.
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1857 год
Высочайший указ о создании первой сети железных дорог. Предполагалось соединить Санкт-Петербург, Москву и Варшаву, главные судоходные реки и два порта на Черном и Балтийском морях.
1870 год
Создано Русское общество воздухоплавания.
1875 год
В верхах одобрен проект строительства метро в Москве. Тоннель намеревались прокопать от Курского вокзала до Марьиной рощи. Против выступила церковь. «Не унизит ли себя человек, созданный по образу и подобию Божию, спустившись в преисподнюю?» – писали архиереи московскому митрополиту Иннокентию.
1893 год
Начала строиться самая длинная дорога в мире – Транссибирская магистраль. Строили почти век, а ее электрификация завершилась в 2003 году.
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1903 год
В Нижнем Новгороде построен первый в мире речной дизельный теплоход – самоходная наливная баржа «Вандал».
1918 год
В составе Всероссийской коллегии по управлению воздушным флотом создан отдел по применению авиации в народном хозяйстве. До этого времени имелись лишь единичные нерегулярные случаи использования авиации невоенного назначения в транспортных целях.
1923 год
Совет труда и обороны принял постановление
«О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации». Этот день стал считаться датой образования гражданской авиации СССР.
Появилось акционерное общество Добровольного воздушного флота – «Добролет», предшественник «Аэрофлота». Над брендом компании работали Родченко, Маяковский и Малевич. На собранные пожертвования – 500 000 рублей золотом – «Добролет» закупил 14 самолетов «Юнкерс Ф-13». Экипажи и обслуживающий персонал составляли военные. Открылась первая внутренняя регулярная пассажирская авиалиния Москва – Нижний Новгород.
1925 год
Авиационный завод № 12 (ГАЗ-12) освоил производство первого российского 4-местного пассажирского самолета К-1.
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1926 год
Открыта первая международная авиалиния Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ) – Улан-Батор.
В том же году ее продлили до Москвы.
1929 год
С участка Москва – Мытищи началась электрификация железных дорог.
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1931 год
На Ходынке открыт первый в СССР пассажирский аэровокзал – один из самых больших в мире. В 1938-м к нему подвели линию метро. Станцию назвали предсказуемо – «Аэропорт».
1932 год
Московский электромашиностроительный завод «Динамо» выпустил первый советский электровоз ВЛ19.
Создано Главное управление гражданского воздушного флота. Учреждено название советской гражданской авиации – «Аэрофлот». Через 15 лет «Аэрофлот» стал крупнейшей авиакомпанией мира и оставался ею до 1991 года.
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1935 год
Гражданская авиация СССР полностью перешла на отечественные самолеты конструкторских бюро Туполева, Ильюшина, Антонова.
Открыт Московский метрополитен – 11,2 км, 13 станций и 12 составов.
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1941 год
Открыт аэродром «Внуково».
1948 год
Поступил в эксплуатацию самолет Ан-2 – самый массовый, самый живучий, в некоторых странах летает до сих пор.
1955 год
Первых пассажиров перевез Ту-104. До 1958 года он был единственным в мире эксплуатирующимся реактивным авиалайнером.
Открыт Ленинградский метрополитен.
1960 год
Открыт международный аэропорт «Шереметьево».
1965 год
Фирменный поезд «Аврора» преодолевал расстояние 650 км между Москвой и Ленинградом за 4 часа 59 минут с максимальной скоростью 160 км/ч. Минимальное время в пути поезда «Сапсан» с пассажирами
с 2017 года составляет 3 часа 30 мин.
1970 год
С магистральных линий проводили последний паровоз.
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1988 год
В СССР курсировало около 1 млн 100 тысяч грузовых вагонов. Перевезен рекордный объем грузов –
4 млрд 100 млн тонн.
2001 год
Министерство путей сообщения преобразовано в ОАО «РЖД»
2006 год
Открыто движение на всем протяжении БАМа.
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2016 год
Открыта первая в мире внутригородская кольцевая пассажирская магистраль – Московское центральное кольцо.
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