Пять веков истории российского транспорта

Можно, конечно, заявить, что первый российский торговый порт появился в Херсонесе в V веке до н. э., а первые «федеральные трассы» начали строить древнегреческие жители Танаиса в III веке до н. э., а почтовое сообщение наладили монголы в конце XIII века… Начнем все же с эпохи централизации Руси.

1553 год

Системно торговать с нами начали англичане. В поисках северного пути в Индию в акваторию Двинской губы (в черте современного Североморска) случайно зашло судно Edward Bonaventure. Корабль во главе с Ричардом Ченслером сбился с пути. Капитан быстро сориентировался, и после аудиенции у Ивана IV британские коммерсанты официально получили право торговать на территории Московского царства. Монопольное право на товарообмен с Россией англичане удерживали почти полтора века.

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1559 год

Выгоды от международной торговли Иван Грозный оценил быстро. Но Северного морского пути было мало. В итоге начались многочисленные походы на Крым.

В 1559-м – первая победа: захвачен крупный порт Гёзлёв (ныне – Евпатория).

1584 год

Главный торговый склад Московской компании англичан по указу Ивана Васильевича превратился в город-порт Архангельск. Его создали для защиты внешней торговли в сезон навигации.

1683 год

Первый царский указ, касавшийся правил дорожного движения в Москве. Все просто: запрещалось ездить быстро. Особенно на невзнузданных лошадях и в экипажах без возниц. Разъезжаться с правой стороны, кучерам прохожих хлыстом не бить.

1689 год

Первый указ о строительстве тракта, соединяющего Москву с Сибирью. Но к реализации проекта не приступали 40 лет.

1693 год

На острове Соломбала недалеко от Архангельска заложена верфь для строительства торговых судов европейского типа.

1694 год

На воду спущен 24-пушечный корабль «Святой Павел». Он получил «проездную грамоту» на право заграничной торговли. В октябре по приказу Петра I фрегат загрузили казенными товарами и отправили во Францию под голландским флагом и командованием голландского капитана с иностранным экипажем.

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1700 год

В Вавчуге (близ Холмогор) начала работать верфь братьев Бажениных. На ней заложили два торговых судна.

В 1703-м первое из них – «Св. апостол Андрей Первозванный» – ушло в загранплавание.

1722 год

Указ Сената о постройке грунтовой дороги между Петербургом и Москвой. Как говорилось в высочайшем указе, «а в болотных местах класть фашины и между ими насыпать землею слоями до тех мест, как вышиною будет с натуральною землею ровно, и потом мостить, не подкладывая под испод бревен, и сверх того мосту насыпать по небольшому земли».

1730 год

После подписания торгово-политического договора с Китаем началось строительство Сибирского тракта. Закончили его создание в середине XIX века. Он прошел по маршруту Москва – Муром – Казань – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Тобольск – Томск. Далее северная ветка шла на Якутск, а южная – на Иркутск.

Императрица Анна Иоанновна ввела наказание за несоблюдение скоростного режима – нарушителей полагалось штрафовать, сечь розгами и ссылать на каторгу.

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1809 год

Манифестом Александра I учрежден первый в истории страны единый орган управления транспортом – Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также открыто первое отраслевое транспортное учебное заведение – корпус инженеров путей сообщения и институт при нем (сейчас – Петербургский университет путей сообщения Императора Александра I).

1815 год

Владелец чугунно-меднолитейного завода в Петербурге Карл Берд сконструировал и построил первое в России паровое судно «Елизавета».

1836 год

Указ Николая I о сооружении Царскосельской железной дороги.

1837 год

Открытие первой в России железной дороги общественного пользования С.-Петербург – Царское Село. Время в пути – 35 минут, обратная поездка – 27 минут, максимальная скорость – 64 км/ч, средняя – 51 км/ч.

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1857 год

Высочайший указ о создании первой сети железных дорог. Предполагалось соединить Санкт-Петербург, Москву и Варшаву, главные судоходные реки и два порта на Черном и Балтийском морях.

1870 год

Создано Русское общество воздухоплавания.

1875 год

В верхах одобрен проект строительства метро в Москве. Тоннель намеревались прокопать от Курского вокзала до Марьиной рощи. Против выступила церковь. «Не унизит ли себя человек, созданный по образу и подобию Божию, спустившись в преисподнюю?» – писали архиереи московскому митрополиту Иннокентию.

1893 год

Начала строиться самая длинная дорога в мире – Транссибирская магистраль. Строили почти век, а ее электрификация завершилась в 2003 году.

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1903 год

В Нижнем Новгороде построен первый в мире речной дизельный теплоход – самоходная наливная баржа «Вандал».

1918 год

В составе Всероссийской коллегии по управлению воздушным флотом создан отдел по применению авиации в народном хозяйстве. До этого времени имелись лишь единичные нерегулярные случаи использования авиации невоенного назначения в транспортных целях.

1923 год

Совет труда и обороны принял постановление

«О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации». Этот день стал считаться датой образования гражданской авиации СССР.

Появилось акционерное общество Добровольного воздушного флота – «Добролет», предшественник «Аэрофлота». Над брендом компании работали Родченко, Маяковский и Малевич. На собранные пожертвования – 500 000 рублей золотом – «Добролет» закупил 14 самолетов «Юнкерс Ф-13». Экипажи и обслуживающий персонал составляли военные. Открылась первая внутренняя регулярная пассажирская авиалиния Москва – Нижний Новгород.

1925 год

Авиационный завод № 12 (ГАЗ-12) освоил производство первого российского 4-местного пассажирского самолета К-1.

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1926 год

Открыта первая международная авиалиния Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ) – Улан-Батор.

В том же году ее продлили до Москвы.

1929 год

С участка Москва – Мытищи началась электрификация железных дорог.

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1931 год

На Ходынке открыт первый в СССР пассажирский аэровокзал – один из самых больших в мире. В 1938-м к нему подвели линию метро. Станцию назвали предсказуемо – «Аэропорт».

1932 год

Московский электромашиностроительный завод «Динамо» выпустил первый советский электровоз ВЛ19.

Создано Главное управление гражданского воздушного флота. Учреждено название советской гражданской авиации – «Аэрофлот». Через 15 лет «Аэрофлот» стал крупнейшей авиакомпанией мира и оставался ею до 1991 года.

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1935 год

Гражданская авиация СССР полностью перешла на отечественные самолеты конструкторских бюро Туполева, Ильюшина, Антонова.

Открыт Московский метрополитен – 11,2 км, 13 станций и 12 составов.

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1941 год

Открыт аэродром «Внуково».

1948 год

Поступил в эксплуатацию самолет Ан-2 – самый массовый, самый живучий, в некоторых странах летает до сих пор.

1955 год

Первых пассажиров перевез Ту-104. До 1958 года он был единственным в мире эксплуатирующимся реактивным авиалайнером.

Открыт Ленинградский метрополитен.

1960 год

Открыт международный аэропорт «Шереметьево».

1965 год

Фирменный поезд «Аврора» преодолевал расстояние 650 км между Москвой и Ленинградом за 4 часа 59 минут с максимальной скоростью 160 км/ч. Минимальное время в пути поезда «Сапсан» с пассажирами

с 2017 года составляет 3 часа 30 мин.

1970 год

С магистральных линий проводили последний паровоз.

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1988 год

В СССР курсировало около 1 млн 100 тысяч грузовых вагонов. Перевезен рекордный объем грузов –

4 млрд 100 млн тонн.

2001 год

Министерство путей сообщения преобразовано в ОАО «РЖД»

2006 год

Открыто движение на всем протяжении БАМа.

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2016 год

Открыта первая в мире внутригородская кольцевая пассажирская магистраль – Московское центральное кольцо.