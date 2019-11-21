Россияне стали больше летать

Объемы перевозок по воздуху растут с каждым годом. Авиакомпании продолжают закупать современную технику, открывать новые пункты назначения и увеличивать число рейсов на действующих направлениях. Какие тенденции намечаются в авиатранспортной отрасли? И с какими проблемами приходится сталкиваться бизнесу?

ПАССАЖИРОПОТОК ВЫРОС НА ДЕСЯТИНУ

По данным Росавиации, пассажиропоток в последние годы увеличивается двузначными темпами – в среднем на 10 – 11% каждый год. Причем растет как число перевезенных пассажиров, так и дальность полетов. И это несмотря на то, что стоимость авиабилетов не становится ниже. Наоборот, если верить недавнему прогнозу Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), по итогам года цены на авиабилеты могут вырасти на 9 – 10%. Основных причин две: рост цен на авиационный керосин и повышение НДС.

При этом, как отмечают эксперты, постепенно размывается грань между дискаунтерами и традиционными авиакомпаниями. Экономическая модель и у тех и других становится схожей. Все хотят экономить на ненужных издержках и делать более гибкие тарифы, чтобы удовлетворить потребности клиентов. К примеру, традиционные авиаперевозчики теперь зачастую предлагают широкую тарифную сетку, которая включает в том числе и такие билеты, где можно сэкономить за счет ненужного багажа.

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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... БИЛЕТЫ ДЕШЕВЕЮТ

Правда, только в долларах. По статистике Международной ассоциации воздушного транспорта, средняя стоимость авиабилета «туда-обратно» в мире сейчас составляет $350. По сравнению с 1995 годом, то есть за двадцать с лишним лет, этот показатель снизился на 63%.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИЛИ «САМИ, ВСЕ САМИ»

Еще одна важная тенденция в пассажирской авиации – стремление к максимальной цифровизации. Нет, пилотов на роботов пока никто заменять не планирует. Но рутинные процессы уже доверяют автоматике. Так, подавляющее большинство билетов уже давно покупается онлайн. Там же пассажиры проходят регистрацию.

А в современных аэропортах теперь можно самостоятельно распечатать посадочный талон и даже отправить багаж на ленту конвейера.

По мнению экспертов, использование цифровых технологий позволит избежать очередей и уменьшить число задействованного персонала, то есть сэкономить время пассажирам и уменьшить затраты авиакомпаниям и аэропортам. В последних, кстати, уже тестируют бесшумные технологии.

В некоторых воздушных гаванях уже отказались от объявления рейсов по громкоговорителям. Информацию о начале посадки пассажирам присылают на мобильные телефоны.

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ПРОГНОЗ

Предполагается, что объем авиаперевозок на период до 2030 года будет расти в среднем на 6 – 8% за год. Исходя из этих цифр пассажирооборот в нашей стране может вырасти до 630 млрд пассажиро-километров. Это примерно вдвое больше, чем сейчас.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СТАГНИРУЮТ

При этом объем перевозок грузов и почты, наоборот, падает. Причем падает как абсолютное число отправлений, так и средний вес посылки. Сказывается конкуренция с железнодорожным и автомобильным транспортом. А эксперты указывают на высокую цену авиационной перевозки и неразвитость грузовой инфраструктуры аэропортов.

Кроме того, Россия находится в русле мировой тенденции. С начала этого года грузоперевозки по воздуху в среднем по миру упали на те же 5%.

Главной причиной стала затянувшаяся торговая война между США и Китаем. А поскольку многие крупные российские авиакомпании занимаются международными перевозками, то эта тенденция не могла не отразиться на общем грузообороте.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Большие деньги в действующем федеральном бюджете на 2019 – 2021 годы заложены на реконструкцию аэропортов и аэродромной инфраструктуры. На эти цели планируется выделить 166 млрд рублей. Новые здания проектируются или уже строятся почти во всех дальневосточных регионах. Там аэропорты давно стали «узким местом», особенно в таких туристически привлекательных местах, как Камчатка и Сахалин.

Кроме того, строятся объекты и в центральной части России. Так, недавно был сдан в эксплуатацию международный аэропорт «Гагарин» под Саратовом. И это не считая больших вложений в те города, где в 2018 году прошел чемпионат мира по футболу. Там уже появились современные аэропорты.

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ВОПРОС РЕБРОМ: ПОЧЕМУ НАМ НЕ ХВАТАЕТ ПИЛОТОВ?

В России сейчас почти 20 тысяч пилотов гражданской авиации. При этом ежегодно из отрасли только по медицинским показателям выбывает 800 – 1000 человек. И летные училища не могут восполнить этот пробел.

Российским авиакомпаниям в среднем не хватает по 300 – 500 профессиональных пилотов каждый год.

По мнению экспертов, основная проблема кроется в образовательном процессе. Сейчас обучение пилотов монополизировано государством. Но обеспечить нормальный уровень и необходимое количество выпускников действующие учебные учреждения не могут.

По мнению главного редактора портала «Авиа.ру» Романа Гусарова, проблему может решить создание частных специализированных обучающих центров, а за государством можно оставить систему контроля и лицензирования.

В нынешних условиях роста пассажиропотока и миграции квалифицированных кадров за рубеж (за более высокой зарплатой и более комфортным режимом работы) качество пилотов в стране будет неуклонно снижаться, что потенциально может привести к росту доли нештатных ситуаций, связанных с человеческим фактором.