Подпишись на «Комсомолку» и подари родителям путешествие в Европу!

Условия участия в конкурсе

«Подари родителям путешествие в Европу!»

1. Сроки и порядок проведения, участники конкурса:

1.1 Конкурс «Подари родителям путешествие в Европу!» (далее - Конкурс) проводится АО "ИД "Комсомольская правда" (далее – Организатор1) и ООО «ГиК» (далее – Организатор2) среди подписчиков газеты «Комсомольская правда».

1.2 Конкурс проводится на территории регионов РФ

1.3 Общий срок проведения конкурса с 21 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года.

1.4 Срок подачи заявок на участие в конкурсе: с 21 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно,

1.5 Участники конкурса – подписчики (частные лица), оформившие подписные абонементы на первое полугодие 2020 года. Срок подписки - не менее 6 месяцев.

1.6. С 31 декабря 2019 гола по 15 января 2020 года - срок подведения итогов конкурса

1.7 До 31 января 2020 года - срок размещения информации об итогах конкурса на страницах газеты «Комсомольская правда»

1.8 До 15 февраля 2020 года - срок выдачи приза Победителю конкурса.

2. Условия конкурса:

2.1 К участию в конкурсе допускаются частные лица (достигшие 18 лет и проживающие на территории РФ):

оформившие подписку на любое из изданий "Комсомольской правды" – ежедневная газета «Комсомольская правда», еженедельник «Комсомольская правда», комплект (еженедельник+ежедневная газета) на срок 6 месяцев: январь-июнь 2020 года и более *,

* подписка может быть оформлена по любому подписному индексу «КП»: 50057, 50176, 84750, 84754, 84755, 84756, 14671, 14672, 14673, 84781, 84783, 84784, 32353, 32354, 14781, 14782, 14784, 14787, 14788, 21721, 21722, П3700, П1101

оформить и оплатить подписку можно в любом почтовом отделении РФ, через альтернативную организацию, на сайте ФГУП Почта России, а также непосредственно через редакцию (с оплатой на cайте shop.kp.ru, по СМС, через Сбербанк),

приславшие в редакцию газеты «Комсомольская правда» ксерокопию подписного купона и заполненную анкету с рассказом на тему «Я восхищаюсь родителями потому, что…….» и фото родителей

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

ФИО подписчика ________________

Дата рождения____________________ Телефон _____________________ (для обратной связи)

АДРЕС __________________________________________

E-mail _________________ (если есть)

Дата оформления подписки ____________________

Я восхищаюсь родителями, потому что:

________________________________________________________

С условиями конкурса, а также с предоставлением и обработкой моих персональных данных согласен _________(подпись).

документы могут быть высланы любым из указанных способов:

а) по почте на адрес: 127287, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, строение 1, АО ИД «Комсомольская правда» с пометкой «Конкурс: Подпиши родителей»,

б) по электронной почте: prizkp@kp.ru с пометкой «Конкурс - Подпиши родителей» в теме письма,

в) на WhatsApp/Viber +7-917-544-66-78: скан подписного абонемента и анкеты с рассказом на тему «Я восхищаюсь своими родителями, потому что…..».

Заполнение анкеты Участника будет автоматическим согласием с предоставлением персональных данных Организаторам конкурса

2.2 Один Участник может принять участие в конкурсе только один раз.

2.3 Все заявки принимаются строго до 31 декабря 2019 года.

2.4 Фактом своего участия в конкурсе Участники дают своё полное и безусловное согласие на обработку на персональных данных (включая паспортные и адресные) в целях осуществления дальнейших коммуникаций в рамках проведения конкурса (почтовые расходы с уведомлением) и выдачи Приза Победителю. Все персональные данные (включая паспортные и адресные) Организаторы используют исключительно в связи с конкурсом. Доступ к персональным данным Участников конкурса имеют исключительно Организаторы конкурса и/или уполномоченные им лица.

2.5 Фактом своего участия в конкурсе Участники дают согласие Организаторам конкурса на публикацию присланных ими рассказов о родителях в группе «Интуристы» в соцсети Одноклассники.ру.

2.6 Предоставление своих персональных данных Участниками конкурса происходит исключительно на добровольных началах. Участники конкурса принимают к сведению, понимают и согласны с тем, что непредоставление ими персональных данных, либо предоставление недостоверных персональных данных может привести к их исключению их участия в конкурсе.

2.7 Не допускаются к участию в конкурсе сотрудники Организаторов конкурса, а также члены семей сотрудников и аффилированные с ними лица.

3. Подведение итогов конкурса.

3.1 К подведению итогов допускаются заявки Участников, полностью соответствующие требованиям, установленным в данного Положения. Соответствие заявок требованиям определяет Комиссия, созданная Организатором1 конкурса.

3.2 Победитель конкурса определяется Комиссией путем голосования.

3.3 Критерий отбора Победителя - Анкета Участника конкурса с наиболее оригинальным и ярким рассказом на тему «Я восхищаюсь родителями, потому что….».

3.4 Победителем конкурса признается Участник, чей рассказ о родителях набрал наибольшее количество голосов.

3.5 Выбор победителя осуществляет Комиссия в составе:

Тарасенкова А. - директор по продажам АО «ИД «Комсомольская правда»

Чурина А. - директор по маркетингу АО «ИД «Комсомольская правда»

Орехова Н. – руководитель агентства подписки АО «ИД «Комсомольская правда»

Баканович М. – гендиректор ООО «ГиК»

3.6 Участнику, признанному Победителем конкурса, направляется соответствующее уведомление, а также форма заявления на получение приза, форма заявления о назначении Организатора 2 - налоговым агентом Победителя, форма Акта-передачи приза, предназначенные для заполнения.

4. Призовой фонд конкурса:

4.1. Призовой фонд конкурса состоит из 1 приза, предоставленного Организатором 2

Призом является туристическая путевка по программе «Средиземноморская сказка» на 2 лица (сроком на 7 ночей, включая авиаперелет Москва-Барселона-Москва, трансферы по программе, экскурсии и входные билеты, проживание, питание – завтраки и 5 обедов/ужинов)

Срок поездки – не позже 31 марта 2020 года.

4.2. Приз вручается единократно, по итогам конкурса.

4.3 Выплата денежного эквивалента Приза вместо выдачи приза не производится.

5. Порядок вручения Призов:

5.1 Получить приз Победитель конкурса сможет в АО «ИД «Комсомольская правда» или в его региональном представительстве, в срок не позднее 15 февраля 2020 года, при предъявлении паспорта и подписного купона.

5.2 Согласием Победителя конкурса на получение Приза является:

А) предоставление Организатору1 копии паспортов Победителя конкурса, в которой должны содержаться следующие данные о Победителе конкурса: Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения (день, месяц, год), место рождения, паспортные данные (номер паспорта, кем и когда выдан), адрес регистрации по месту жительства (прописка); а также паспортных данных родителей Победителя.

Б) предоставление Организатору2 копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);

В) данных о почтовом адресе (индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира);

Г) копии подписного абонемента на газету «Комсомольская правда» на первое полугодие 2020 года;

Д) подписание акта приема-передачи награды, который Победитель конкурса обязуется отправить в адрес Организатора1 конкурса

Е) предоставления Организатору2 данных родителей, необходимых для оформления им туристической путевки.

5.3 В случае, если документы, предъявленные Победителем, вызывают сомнение в их достоверности и подлинности, Организаторы оставляют за собой право провести проверку на предмет их соответствия установленным требованиям, и до получения ее результатов соответствующий присужденный приз не выдавать.

5.4 В случае установления Организаторами факта представления недействительных и/или недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае несоблюдения условий проведения конкурса, отказа подписания документов, необходимых для получения Приза, присужденный Приз не выдается.

5.5 Невыполнение Победителями условий конкурса считается отказом от получения Приза. Приз не может быть востребован в дальнейшем.

5.6 АО ИД «Комсомольская правда» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставляемых участниками конкурса, а также правильность электронных адресов, указанных ими в анкетах.

5.7 В случае отказа Победителя от получения приза, приз остается в собственности у Организатора 2 – ООО «ГиК».

5.8 Победитель конкурса предоставляет Организатору2 конкурса сведения, необходимые для исполнения Организатором 2 функции налогового агента в соответствии с действующим законодательством. Организатор 2 конкурса самостоятельно, выступая в качестве налогового агента, удерживает и перечисляет в бюджет налог в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

5.9 Победитель конкурса теряет право на получение приза, если до 15 февраля 2020 года не обратиться к Организатору конкурса за получением Приза.

5.10 Принимая участие в конкурсе, Участники соглашаются, что в случае признания их победителями конкурса их персональные данные, а также персональные данных родителей победителя (ФИО и регион проживания) будут опубликованы при размещении итогов конкурса в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru.

5.11 Победитель дает согласие на публикацию репортажа с участием его и его родителей, фото и видеоизображением церемонии вручения приза в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru (без уплаты какого-либо вознаграждения).

5.12 Видео и фото изображение призов, используемые в рекламно-информационных материалах могут отличаться от реальных призов.

5.13 Претензии к качеству Приза должны предъявляться непосредственно к ООО «ГиК».

5.14 Все спорные вопросы, касающиеся настоящего конкурса, регулируются на основе действующего законодательства РФ.