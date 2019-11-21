Рублев и Хачанов вдвоем тащат сборную России по теннису

Старейший теннисный турнир, которому уже более 100 лет, в этом году проводится по новой формуле. Раньше в финале встречались лишь две сборные, а сейчас в Мадриде за серебряную салатницу бьются сразу 18 лучших сборных мира, когда.

Сборная России стартовала очень неплохо. Даже в отсутствие Даниила Медведева, который отказался из-за усталости, наши ребята победили Хорватиию. Андрей Рублев переиграл Борной Гойо (6:3, 6:3), а Карен Хачанов смог одержать верх над Борной Чоричем, хотя и уступил ему в первом сете (6:7 (4:7), 6:4, 6:4).

Вторым соперником по группе у нас были хозяева — испанцы. Здесь Андрей Рублёв вытащил тяжелейший матч с игроком первой десятки Роберто Баутисту-Агутом (3:6, 6:3, 7:6 (7:0)). Карен Хачанов достойно сражался с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем, но уступил (3:6, 6:7 (7:9)). В парной встрече, где впервые вместе сыграли Хачанов и Рублёв, вновь победили испанцы. Игра завершилась во втором часу ночи, и у наших ребят просто не хватило сил в борьбе со свежими Марселем Гранольерсом и Фелисьяно Лопесом (4:6, 6:7 (5:7)).

Но даже с таким результатом подопечные Шамиля Тарпищева идут дальше. Дело в том, что в четвертьфинал выходят шесть победителей групп, плюс две лучшие команды из других групп, занявшие вторые места. И уже перед последним днем группового этапа было ясно, что сборная России попадает в плей-офф по количеству выигранных матчей и сетов. Соперник по 1/ 4 финала определился сегодня ночью в матче Сербия — Франция. За Сербию, кстати, играет Новак Джокович, а за Францию Жо Вильфрид Тсонга.

Напомним, что за победу в командном чемпионате мира на всю сборную игрокам положена выплата в $2,4 млн. За выход в финал - $1,75 млн. Только само участие в групповом этапе приносит- $600 тысяч.