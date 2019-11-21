Доведенный до отчаяния учитель физики стал взрывать банкоматы

В России - сериальный бум, и взрывает он не телевидение, на которое все махнули рукой, а интернет. Сериалы снимают десятками, их растущее количество на глазах перестает в качество. Но провинциальные продюсеры сериалы для федерального зрителя все-таки еще не снимали.

8-серийная криминальная драма «И это все Роберт» уфимского производства получилась настолько симпатичной, что ее поспешил купить видеосервис Start («Лучше, чем люди», «Содержанки», «Шторм»). Показ стартовал 21 ноября.

Фото: видеосервис Start

Сюжет поначалу, прямо скажем, обескураживает: в неком российском городе школьный учитель физики Роберт (екатеринбургский актер Александр Сергеев) вынужден брать унизительные подработки — в костюме енота он раздает рекламные листовки, а потом еще моет полы в торговом центре. Денег все равно не хватает: у дочери-выпускницы обнаружена опухоль мозга, на операцию нужны миллионы. Случайно познакомившись с обаятельным авантюристом Галимом (актер театра в башкирском городке Туймазы Марат Хасанов), Роберт решает в паре с ним грабить банкоматы. Для этого они взрывают их при помощи водорода, который проносят в воздушных шариках. Параллельно они встревают в конфликт с главарем местной мафии… Первая серия начинается со слов: «В каждом человеке живет зверь — в мужчине, женщине, и даже в ребенке. Вопрос в том, проснется ли этот зверь».

Все это, конечно, ужасно напоминает американский сериальный хит Breaking Bad («Во все тяжкие»), где учитель химии варил амфетамин, чтобы заработать на операцию для самого себя. Наконец, нельзя без слез глянуть на официальный постер уфимского сериала: герой Александра Сергеева похож на Уолтера Уайта как брат. Возможно, даже близнец.

Постер сериала

Какого черта российский учитель физики вообще переодевается в енота, ведь репетиторство приносило бы ему больше? Готовил бы детей к ЕГЭ, понимаешь. И зачем они самостоятельно мастерят водород в гараже, в баллонах же раздобыть можно?

Но удивительным образом морок Breaking Bad рассеивается ко второй серии. «И это все Роберт» уходит от арендованного неторопливого психологизма и превращается в жесткий экшн с явными элементами трэша.

- Со второго эпизода сериал решает быть не столько психологическим, сколько лихим, и это у него действительно получается, - говорит кинокритик Егор Москвитин, посмотревший проект целиком. - Там будут невероятные вещи: люди будут резать друг другу горло, резать коней, появятся аквалангисты, Будут интереснейшие аферы с законами физики: в какой-то момент появятся микроволновки-убийцы направленного действия! Плотность событий очень высокая и его интересно смотреть.

Самое забавное, что в основе - реальные события: однажды ночью летом 2016 года в в Уфе в отделение пришел парень в маске и двумя шариками — в них был некий взрывоопасный газ. Взорвал банкомат и унес 450 000 рублей. Его так и на нашли. Видео дерзкого ограбления до сих популярно в Youtube. Через два года все повторилось.

Фото: видеосервис Start

Уфимская команда потратила на сериал 130 млн рублей — больше чем по 16 млн на серию, что по российским меркам вполне прилично. Деньги тратили со вкусом: кроме Уфы, снимали в Исландии и Израиле. Окупать эти затраты не планировалось изначально.

- Я не машина по зарабатыванию денег, а человек со своими интересами. В один момент я хотел сказать свое художественное слово, я его сказал, - говорит генпродюсер сериала «И все это Роберт» Марат Ахметшин. Он серьезный бизнесмен и акционер крупнейшей в Башкирии телекоммуникационной компании, 130 млн для него — не такая уж серьезная сумма:

- Если бы это были критические деньги, я бы журнальную статью написал.

Первый синопсис Ахметшин сочинил лично. Собрал команду, нашел в Москве режиссера - Андрея Линича («СОБР», «Любовь — не то, что кажется»). Остальное - дело техники.

Фото: видеосервис Start

Неоднозначный, но приличный сериал, снятый где-то в регионе на региональные же деньги — событие из ряда вон. Критик Москвитин с этим согласен, но уверен, что совсем скоро это станет нормой:

- Количество денег явно превышает количество идей [на сериальном рынке]. Все хотят в стриминг (то есть в онлайн-видеосервисы. - Авт.). Свой [онлайн-кинотеатр] есть у «Газпром-медиа», у «Яндекса». Ни один из них пока не приносит денег - но будут приносить через 3-5 лет. И у каждого встает вопрос наполнения репертуара. Все будут искать новый контент, в том числе региональный. Уфимские ребята почувствовали это первыми.

«И это все Роберт». Start.ru (первые серии можно посмотреть бесплатно по промокоду «ROBERT»).