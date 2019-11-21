На Ямале приняли «прорывной» бюджет на 2020 год: бездефицитный и социально направленный

На Ямале приняли бюджет на 2020 год: Законодательное собрание округа 21 ноября утвердило главный финансовый документ региона на трехлетний период. Парламентарии ЯНАО уже называют его «прорывным»: доходы региональной казны в следующем году составят беспрецедентные 245 млрд. рублей — это почти на 40% больше, чем в 2019 году.

«Я благодарю депутатов и финансовый блок правительства за напряженную и плодотворную работу над бюджетом. За цифрами в этом документе стоит благополучие наших жителей, возможности для развития округа. Наши безусловные приоритеты - строительство жилья и социальной инфраструктуры, развитие здравоохранения и образования, повышение доступности авиаперевозок. Мы смотрим вперёд и реализуем национальные проекты, которые рассчитаны сразу на несколько лет. Важно, чтобы в основе лежала твердая финансовая база. Трехлетний бездефицитный бюджет - гарантия того, что все запланированное будет сделано», - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Бюджет будет бездефицитным и социально направленным. В следующем году существенно вырастут расходы на поддержку населения, строительство, переселение семей из аварийного и ветхого жилья, благоустройство, коммунальное и дорожное хозяйство. Главный финансовый документ региона составлялся с учетом пожеланий ямальцев, которые они высказывали во время встреч с губернатором Дмитрием Артюховым, а также в обращениях и комментариях в соцсетях. Благодаря существенному росту доходов в бюджет удалось включить все инициативы главы округа по улучшению качества жизни ямальцев.

Так, в 2020 году региональный материнский капитал вырастет с 350 до 500 тысяч рублей. С нового года получить его можно будет не только за третьего ребенка, но и за каждого последующего. При этом все неиспользованные ранее сертификаты будут проиндексированы до полумиллиона рублей.

С 2020 года расширяется число субсидированных рейсов из ямальских городов. Авиаперелеты станут еще доступнее для жителей: из бюджета округа будут профинансированы 30 межрегиональных маршрутов. Это такие популярные направления, как Салехард – Сочи, Салехард – Тюмень, Новый-Уренгой – Сочи, Ноябрьск – Симферополь. Дополнительные льготы на авиабилеты получают многодетные семьи. Если в 2019 году по льготной цене в 2,5 тысяч рублей могли летать только несовершеннолетние дети из таких семей, то со следующего года льгота распространится на детей от 18 до 23 лет.

Бюджет-2020 предусматривает увеличение выплат для кочевого населения Ямала: ежемесячные пособия вырастут на 2 тысячи рублей и составят 5 тысяч рублей на человека. Кроме того, правительство Ямала почти вдвое увеличило закупочные цены на оленину — за килограмм мяса первой категории все оленеводы будут получать 450 рублей. Это существенная поддержка для коренного населения. При этом для потребителей цена за килограмм оленины не изменится.

Изменения в следующем году произойдут и в системе образования: на Ямале стартует программа реновации школ, построенных в 1980-1990-ые годы. Задача не просто капитально отремонтировать здания, а полностью преобразить их внешний облик и перестроить внутреннее пространство. В образовательных учреждениях появятся современные аудитории, лаборатории, атриумы, коворкинги. В 2020 году будут готовы проекты реновации 15 школ, всего же реконструкция затронет 58 учебных заведений. Параллельно с реновацией старых зданий на Ямале планируется строить новые: до 2024 года в округе появятся еще 24 школы.

Со следующего года студенты-представители коренных народов Севера будут получать повышенную стипендию - 10 тысяч рублей в месяц (но только в случае, если учащийся не ленился и сдал сессию на «хорошо» и «отлично»). Будут повышены и стипендии для учащихся колледжей. Кроме того, с 18 до 40 тысяч рублей увеличится сумма, которая ежегодно тратится на одежду и обувь для учеников школ-интернатов.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Власти ЯНАО занимают честную и прагматичную позицию»

Станислав Дейнеко, политолог:

- Соглашусь с тем, что запланированный бюджет следующего года и тот прогноз бюджета на три последующих года, который сейчас обсуждается и будет принят, имеет достаточно много параметров, по которым его можно назвать прорывным.

Очень показательно, что исполнительная власть ЯНАО честно подходит к формированию будущей жизни региона и не планирует в бюджете дефицита. То есть все возможные сборы средств распределены по тем расходам, которые бюджет хочет понести. Это достаточно честная и прагматичная позиция, чтобы никому не обещать лишнего и выполнить все, что запланировано в отведенном годовом периоде. И будет замечательно, если таковая тенденция будет каскадировать и на бюджет последующих трех лет.