2019-11-22T11:13:17+03:00
Экономика

Транспорт уходит в цифру

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов выступил на бизнес-сессии «Развитие цифровой инфраструктуры пассажирского транспорта» на XIII международном форуме «Транспорт России»
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Главная задача сейчас — как можно быстрее сформировать необходимую для цифровизации отрасли инфраструктуру.

На сессии эксперты Сбербанка презентовали платформу для расчетов пассажиров со всеми перевозчиками, а представители РЖД и «Аэрофлота» представили собственные проекты по мультимодальным перевозкам и дополнительным сервисам для пассажиров. Производители средств пассажирского транспорта из компании КАМАЗ рассказали о цифровом развитии общественного транспорта, специалисты ИТ-интегратора Clover Group и Министерства транспорта РФ — о приоритетных задачах государства по цифровизации. Эксперты Mastercard представили обзор мировых практик внедрения универсальных платежных решений.

Сбербанк уже несколько лет формирует инфраструктуру для обеспечения пассажирского транспорта универсальными инструментами оплаты проезда. В результате многочисленные транспортные карты и, тем более, наличные билеты скоро уйдут в прошлое — оплатить проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае, метро и вообще в любом виде общественного транспорта можно будет обычной банковской картой. А также смартфоном, «умными» часами и вообще любым гаджетом с поддержкой NFC. Цифровое решение Сбербанка может стать ядром федеральной цифровой инфраструктуры пассажирского транспорта.

«Сегодня банк настраивает свои процессы таким образом, чтобы клиент мог получать все необходимое через единый интерфейс. Для этого мы инвестируем в развитие своих продуктов и продукты экосистемы, которые обеспечивают нашим клиентам бесшовный опыт при удовлетворении потребностей в финансовых услугах, а также смежных и сопутствующих сервисах», — рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Итак, на выходе — безналичный пассажирский транспорт. А что на входе, что «под капотом» этих инноваций? Технологические решения Сбербанка и компаний, входящих в его экосистему: облачная инфраструктура SberCloud, кибербезопасность BI.ZONE, электронный документооборот «КОРУС Консалтинг СНГ», суперкомпьютер Christofari для обучения AI-моделей, лицевая и речевая биометрия от VisionLabs и ЦРТ и многое другое.

Директор Департамента цифровой трансформации Министерства транспорта РФ Алексей Баканов поблагодарил Сбербанк за организацию дискуссии, отметив, что государству необходимо оперативно корректировать нормативную базу для содействия цифровизации.

Сбербанк продолжит диалог со всеми заинтересованными участниками, чтобы в максимально короткие сроки обеспечить всю территорию РФ цифровой инфраструктурой для пассажирского транспорта.

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