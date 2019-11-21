Пирожки на вокзалах, советские столовые и Байкал: Журналистка из Ирландии прокатилась по Транссибу

Ирландская журналистка Джанет Ньюенхем почти всю свою жизнь мечтала отправиться в Россию. Но традиционные Москва и Петербург Джанет не привлекали так, как Транссибирская магистраль — от Москвы до Владивостока. Довольно необычное желание, не правда ли? Далеко не всякий россиянин отважится на такое. А тут иностранка. Явно попахивает авантюризмом и жаждой приключений.

Долгожданные приключения начались задолго до поездки. В российском посольстве в Дублине у Джанет потребовали множество документов, включая авиабилеты, билеты на поезда и брони отелей. Российская виза — удовольствие недешевое. 200 евро.

- Больше всего денег у меня ушло на железнодорожные билеты, перелеты и визу, - признается в беседе с «КП» Джанет. - В России мы в основном останавливались в хостелах, еда в ресторанах была довольно дешевая. В целом поездка обошлась мне примерно в 2000 евро (около 148 тыс. рублей).

На поездку Джанет и ее подруга выделили летом целый месяц. Июль. Во время путешествия они вели видео-дневник, который потом превратился в целый видеоблог на YouTube-канале Джанет.

janetnewenham TELL ME: What s the absolute FIRST thing that comes to your mind when you think of Russia??

- Я посетила Москву, Казань, Пермь, Екатеринбург, Красноярск, Иркутск, озеро Байкал, Улан-Удэ и Владивосток, - перечисляет ирландка. - Моими любимыми местами стали Казань и озеро Байкал. Казань удивительна, там живут такие приветливые люди. А еще там есть очень крутые бары, несколько из них - секретные. Ну а на острове Ольхон так красиво, что я бы хотела там задержаться на несколько дней.

ТРЕХДНЕВНАЯ ГОЛОДОВКА

janetnewenham Russia is so big it boggles the mind.

Путешествие по Транссибирской магистрали Джанет называет веселым. На пути во Владивосток подруги делали остановки, чтобы осмотреть города.

- Вообще удивительно, как один и тот же состав едет в течение нескольких дней, и при этом почти всегда прибывает на следующую станцию вовремя. По мне, это невероятно! - удивляется журналистка. Да, в отличие от многих европейских поездов, российские пока самые пунктуальные.

На пути из Улан-Удэ во Владивосток Джанет и ее подруга, не привыкшие к длительным железнодорожным путешествиям, не рассчитали, сколько им нужно взять с собой еды в дорогу, и в итоге остались без провианта почти на три дня.

- На последнем отрезке нашего путешествия - из Улан-Удэ во Владивосток - мы надеялись, что поедим в вагоне-ресторане. Но поезд оказался старым, и никакого вагона-ресторана там не было. Когда на вторые сутки мы прибыли на какую-то станцию, мы кинулись в ближайший супермаркет. Мы были безумно голодные! А вообще нас подкармливали соседи по вагону, русские в этом плане очень добрые. Ну и, конечно, местные жители на перроне продавали довольно вкусную еду.

Кстати, судя по воспоминаниям Джанет, питались они с подругой далеко не в топовых ресторанах.

janetnewenham THAT S A WRAP!

- Мне очень понравились ваши столовые, где ты берешь поднос и выбираешь, чтобы ты хотел попробовать. Цены там копеечные! Ну и, конечно, моя любовь — это русские пельмени.

«МЫ БОЛТАЛИ 5 ЧАСОВ!»

janetnewenham Looking down on the deepest, clearest and largest body of fresh water in the world!!

После Чемпионата мира по футболу россияне продолжают развенчивать миф, что в России все хмурые и злые. И Джанет это подтверждает. В общении с отдельными незнакомцами даже незнание английского языка не мешало.

- Я волновалась перед поездкой, потому что все говорили, что с русскими трудно подружиться. Но мы постоянно встречали очень дружелюбных людей в поездах, они разговаривали с нами на ломаном английском языке. С одной женщиной мы проболтали около 5 часов! - вспоминает журналистка.

Расставаться с Россией Джанет надолго не планирует. Впереди Петербург.

- Я слышала, это одним из самых красивых городов России. Так что я планирую вернуться в Россию уже в следующем году, - обещает ирландка.