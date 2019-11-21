2019-11-21T21:37:39+03:00
В мире

Пирожки на вокзалах, советские столовые и Байкал: Журналистка из Ирландии прокатилась по Транссибу

Джанет Ньюенхэм проехалась из Москвы до Владивостока и убедилась, что с русскими не так сложно подружиться
Арина СУВОРОВА
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Ирландка Джанет Ньюенхем обожает путешествия.Ирландка Джанет Ньюенхем обожает путешествия.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ирландская журналистка Джанет Ньюенхем почти всю свою жизнь мечтала отправиться в Россию. Но традиционные Москва и Петербург Джанет не привлекали так, как Транссибирская магистраль — от Москвы до Владивостока. Довольно необычное желание, не правда ли? Далеко не всякий россиянин отважится на такое. А тут иностранка. Явно попахивает авантюризмом и жаждой приключений.

Долгожданные приключения начались задолго до поездки. В российском посольстве в Дублине у Джанет потребовали множество документов, включая авиабилеты, билеты на поезда и брони отелей. Российская виза — удовольствие недешевое. 200 евро.

- Больше всего денег у меня ушло на железнодорожные билеты, перелеты и визу, - признается в беседе с «КП» Джанет. - В России мы в основном останавливались в хостелах, еда в ресторанах была довольно дешевая. В целом поездка обошлась мне примерно в 2000 евро (около 148 тыс. рублей).

На поездку Джанет и ее подруга выделили летом целый месяц. Июль. Во время путешествия они вели видео-дневник, который потом превратился в целый видеоблог на YouTube-канале Джанет.

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TELL ME: What s the absolute FIRST thing that comes to your mind when you think of Russia??
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- Я посетила Москву, Казань, Пермь, Екатеринбург, Красноярск, Иркутск, озеро Байкал, Улан-Удэ и Владивосток, - перечисляет ирландка. - Моими любимыми местами стали Казань и озеро Байкал. Казань удивительна, там живут такие приветливые люди. А еще там есть очень крутые бары, несколько из них - секретные. Ну а на острове Ольхон так красиво, что я бы хотела там задержаться на несколько дней.

ТРЕХДНЕВНАЯ ГОЛОДОВКА

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Russia is so big it boggles the mind.
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Путешествие по Транссибирской магистрали Джанет называет веселым. На пути во Владивосток подруги делали остановки, чтобы осмотреть города.

- Вообще удивительно, как один и тот же состав едет в течение нескольких дней, и при этом почти всегда прибывает на следующую станцию вовремя. По мне, это невероятно! - удивляется журналистка. Да, в отличие от многих европейских поездов, российские пока самые пунктуальные.

На пути из Улан-Удэ во Владивосток Джанет и ее подруга, не привыкшие к длительным железнодорожным путешествиям, не рассчитали, сколько им нужно взять с собой еды в дорогу, и в итоге остались без провианта почти на три дня.

- На последнем отрезке нашего путешествия - из Улан-Удэ во Владивосток - мы надеялись, что поедим в вагоне-ресторане. Но поезд оказался старым, и никакого вагона-ресторана там не было. Когда на вторые сутки мы прибыли на какую-то станцию, мы кинулись в ближайший супермаркет. Мы были безумно голодные! А вообще нас подкармливали соседи по вагону, русские в этом плане очень добрые. Ну и, конечно, местные жители на перроне продавали довольно вкусную еду.

Кстати, судя по воспоминаниям Джанет, питались они с подругой далеко не в топовых ресторанах.

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THAT S A WRAP!
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- Мне очень понравились ваши столовые, где ты берешь поднос и выбираешь, чтобы ты хотел попробовать. Цены там копеечные! Ну и, конечно, моя любовь — это русские пельмени.

«МЫ БОЛТАЛИ 5 ЧАСОВ!»

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Looking down on the deepest, clearest and largest body of fresh water in the world!!
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После Чемпионата мира по футболу россияне продолжают развенчивать миф, что в России все хмурые и злые. И Джанет это подтверждает. В общении с отдельными незнакомцами даже незнание английского языка не мешало.

- Я волновалась перед поездкой, потому что все говорили, что с русскими трудно подружиться. Но мы постоянно встречали очень дружелюбных людей в поездах, они разговаривали с нами на ломаном английском языке. С одной женщиной мы проболтали около 5 часов! - вспоминает журналистка.

Расставаться с Россией Джанет надолго не планирует. Впереди Петербург.

- Я слышала, это одним из самых красивых городов России. Так что я планирую вернуться в Россию уже в следующем году, - обещает ирландка.

Ирландка «открыла» Россию.Многие иностранцы уверены: в России опасно (если не убьёт мороз, то медведь уж точно своё дело сделает). Поэтому все отговаривали Джанет от поездки по Транссибу. Но ирландка рада, что никого не послушала!

ИСТОЧНИК KP.RU

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