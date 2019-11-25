Обнаженная Волочкова травмировала себя, купаясь в ледяной купели

Анастасия Волочкова – большая любительница холодных ванн: балерина регулярно купается в ледяной купели, которая стоит прямо у нее на загородном участке возле бани. С приходом настоящей зимы, когда столбик термометра упал ниже нуля, артистка снова возобновила традицию моржевания. Правда, ныряние в ледяную воду иногда выходит для нее боком – и дело не только в экстремально низкой температуре. В Инстаграме балерина показала, как она травмировала себя, окунаясь в ледяную воду.

Обычно купания артистки проходят так: Анастасия наряжается в очень открытое бикини, затем вооружается топориком и скалывает ледяную корочку, которая образуется на поверхности воды. В этот раз Волочкова собрала только крупные льдины, а мелкие осколки оставила. И поплатилась за это: одна из льдинок сильно оцарапала ей бок. Анастасия показала, как она поранилась, опубликовав снимок в Сториз.

На фото она позирует в микроскопических трусиках, показывая кровавую ссадину на боку.

- И все-таки я порезалась о льдины в купели своей, - подписала Волочкова фотографию с травмой.

Анастасия показала порез на боку. Фото: Инстаграм.

Поклонники в Инстаграме не раз писали, что им холодно даже смотреть на то, как Анастасия ныряет в ледяную купель. Но балерина моржует с детства – к этому ее приучил отец-спортсмен, и уже привыкла к экстремальным температурам. Артистка любит погрузиться в холодную воду после горячей баньки, да еще и показать весь процесс в Инстаграме.

Теперь снимков и видео в ледяной купели на страничке звезды наверняка станет больше. За последние месяцы Анастасия сильно похудела, и теперь ее фигура выглядит идеально. Чем не повод лишний раз покрасоваться в Инстаграме в бикини? Волочкова сидела на строгой диете накануне выхода ее нового шоу «Балерина в зазеркалье цирка». В Инстаграме она периодически рассказывала поклонникам о своем рационе, а те в ответ умоляли ее начать кушать – мол, Настя и так уже худая, пора бы остановиться. Вечером балерина ест два вареных яйца всмятку – и это практически вся ее еда за день.

volochkova_art А вам не холодно на это смотреть? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #балеринавзазеркальецирка

- Или заменяю их салатными листьями. Тоже с острым перцем. Или: утром кусочек отварной курицы без соли (соль я не ем вообще!), она воду задерживает. А вечером листья салата, - рассказала артистка как-то в Инстаграме.