Грету Тунберг уличили в путешествиях во времени

Грету Тунберг — сердитую 16-летнюю шведскую девочку, обличающую мировых лидеров в экологической беспечности, обнаружили на фотографии 1898 года. Автор снимка Эрик Хегг (Eric A. Hegg) - американский фотограф шведского происхождения, коллекция работ которого вот уже более 50 лет хранится в библиотеке Вашингтонского университета (University of Washington Libraries).

Фото «с Гретой» разлетелось по соцсетям, его распространили и многие солидные издания — например, The Guardian, сославшись на некого Jack Strange — блогера, который вроде бы первым обнародовал «историческую сенсацию».

Оригинальное фото Эрика Хегга под названием Three children operating rocker at a gold mine on Dominion Creek, Yukon Territory.

Хегг запечатлел троих детей времен «золотой лихорадки. Снимал в Канаде на реке Юкон рядом с одной из шахт для добычи золота. Дети, похоже, и в самом деле работают, а не просто позируют. Снимок так и называется Three children operating rocker at a gold mine on Dominion Creek, Yukon Territory.

Согласитесь, девочка, сидящая на переднем плане с лотком, вылитая Грета Тунберг. Похожа не только фигурой — те же черты, косички, выражение лица. Но сама ли она — нынешняя эко-активистка - каким-то образом оказалась в прошлом? Газеты такого не исключают, снабжая тексты к фото характерными заголовками типа «Greta Thunberg, time traveller?» (Грета Тунберг путешественница во времени?).

По мнению энтузиастов, Грета — гостья из будущего. Прибыла в наше время, чтобы как можно доходчивее предупредить о грядущих экологических бедах а от и предотвратить их. Отсюда эпатаж, решительность и наглость, с которыми девочка выступала с трибуны ООН.

Измышления энтузиастов на тему, что Грета путешествует во времени.

Путешественники во времени могут ездить туда-сюда. Во т и Грета, перед тем, как посетить наше время, «сгоняла» в прошлое - наверное, по каким-то своим климатическим делам. Или без дела — просто приехала на экскурсию в историческое место. Где и попала в кадр 121 год назад.

Здравые скептики ничуть не сомневаются, что на фото не Грета, а девочка поразительно на нее похожая — может быть, тоже шведская. Такие двойники иной раз встречаются. В том числе даже среди очень известных личностей. Например, на фото начала прошлого века обнаружили Путина с усами. Стоит за спиной царя-батюшки Николая II. Но надо же понимать, что никакой это не Путин, а просто похожий на него человек.

Дав волю фантазии, на исторических фото можно найти самых неожиданных для того времени персонажей.

