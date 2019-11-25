2019-11-25T17:06:22+03:00
Наука

Грету Тунберг уличили в путешествиях во времени

121 год назад эко-активистка попала в объектив американского фотографа
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Грету узнали на фото 1898 года.Грету узнали на фото 1898 года.
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Грету Тунберг — сердитую 16-летнюю шведскую девочку, обличающую мировых лидеров в экологической беспечности, обнаружили на фотографии 1898 года. Автор снимка Эрик Хегг (Eric A. Hegg) - американский фотограф шведского происхождения, коллекция работ которого вот уже более 50 лет хранится в библиотеке Вашингтонского университета (University of Washington Libraries).

Фото «с Гретой» разлетелось по соцсетям, его распространили и многие солидные издания — например, The Guardian, сославшись на некого Jack Strange — блогера, который вроде бы первым обнародовал «историческую сенсацию».

Оригинальное фото Эрика Хегга под названием Three children operating rocker at a gold mine on Dominion Creek, Yukon Territory.

Оригинальное фото Эрика Хегга под названием Three children operating rocker at a gold mine on Dominion Creek, Yukon Territory.

Хегг запечатлел троих детей времен «золотой лихорадки. Снимал в Канаде на реке Юкон рядом с одной из шахт для добычи золота. Дети, похоже, и в самом деле работают, а не просто позируют. Снимок так и называется Three children operating rocker at a gold mine on Dominion Creek, Yukon Territory.

Согласитесь, девочка, сидящая на переднем плане с лотком, вылитая Грета Тунберг. Похожа не только фигурой — те же черты, косички, выражение лица. Но сама ли она — нынешняя эко-активистка - каким-то образом оказалась в прошлом? Газеты такого не исключают, снабжая тексты к фото характерными заголовками типа «Greta Thunberg, time traveller?» (Грета Тунберг путешественница во времени?).

По мнению энтузиастов, Грета — гостья из будущего. Прибыла в наше время, чтобы как можно доходчивее предупредить о грядущих экологических бедах а от и предотвратить их. Отсюда эпатаж, решительность и наглость, с которыми девочка выступала с трибуны ООН.

Измышления энтузиастов на тему, что Грета путешествует во времени.

Измышления энтузиастов на тему, что Грета путешествует во времени.

Путешественники во времени могут ездить туда-сюда. Во т и Грета, перед тем, как посетить наше время, «сгоняла» в прошлое - наверное, по каким-то своим климатическим делам. Или без дела — просто приехала на экскурсию в историческое место. Где и попала в кадр 121 год назад.

Здравые скептики ничуть не сомневаются, что на фото не Грета, а девочка поразительно на нее похожая — может быть, тоже шведская. Такие двойники иной раз встречаются. В том числе даже среди очень известных личностей. Например, на фото начала прошлого века обнаружили Путина с усами. Стоит за спиной царя-батюшки Николая II. Но надо же понимать, что никакой это не Путин, а просто похожий на него человек.

Дав волю фантазии, на исторических фото можно найти самых неожиданных для того времени персонажей.

Дав волю фантазии, на исторических фото можно найти самых неожиданных для того времени персонажей.

О других вероятных хронопутешественниках читайте На Земле замечены пришельцы из иного времени и В кадры довоенной кинохроники попала девушка с мобильником

Девушка из кинохроники: говорит по мобильнику задолго до его изобретения.

Девушка из кинохроники: говорит по мобильнику задолго до его изобретения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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