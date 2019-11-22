Денис Черышев учил Криштиану Роналду признаваться в любви Ирине Шейк на русском языке

Отец полузащитника сборной России по футболу Дениса Черышева рассказал необычную деталь общения звезды нашей национальной команды с Криштиану Роналду. Черышев играл два сезона в основном составе мадридского "Реала" с португальским футболистом. И за это время они немало общались. И Черышев помог своему напарнику по команде в сердечных делах. Как раз в тот момент, когда Роналду еще встречался с русской моделью Ириной Шейк.

- Когда Роналду встречался с российской моделью Ириной Шейк, спрашивал у сына, как сказать ей по-русски "Я тебя люблю". Криштиану всегда очень добродушно относился к Денису, - сказал Дмитрий Черышев в интервью порталу Championat.com.

Отметим, что Ирина Шейк и Криштиану Роналду встречались с 2010 по 2015 годы. После чего пара распалась. Сейчас у каждого из них - свои отношения. Роналду живет уже долгое время с моделью Джорджиной Родригес, а Шейк встречалась после расставания с актером Брэдли Купером. Но летом стало известно, что пара рассталась. От Купера у Шейк родилась дочь, которую назвали Леей.

Полузащитник Денис Черышев летом 2018 года стал одним из лидеров сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу - в 5 матчах турнира он забил 4 гола. Сейчас он играет за другой клуб - "Валенсию".