Капуцин - не макака: в Москве назвали лучших популяризаторов науки

21 ноября в театре "Школа современной пьесы" назвали лауреатов премии "Просветитель". Лишний раз представлять премию не надо, как справедливо заметил член жюри Евгений Бунимович, за свое двенадцатилетнее существование награда заново создала доселе подзаглохший жанр научпопа в нашей стране. У нас появились свои популяризаторы науки, книги переводятся на иностранные языки, становятся хитами и составляют достойную конкуренцию иностранным работам.

Лауреатом в номинации «Естественные и точные науки» стал Пётр Талантов за работу «0,05. Доказательная медицина. От магии до поисков бессмертия» (М.: АСТ: Corpus, 2019).

Автор книги - не только врач, но и член Комиссии Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований. А его работа позволяет понять, не причиняет ли лекарство больше вреда, чем пользы. Непонятная цифра 0,05 в заголовке - это так называемый критерий статистической значимости. Он позволяет разделить результаты исследований на положительные и отрицательные. Как это делается и причем тут чай с молоком - как раз и можно почитать в работе победителя. Несмотря на заголовок, цифр в книге немного, гораздо больше - историй про людей и их подчас довольно странные предрассудки. Один из таких предрассудков, описанных в книге - поверье, что мертвецы помогают избавиться от разных недугов. Автор приводит чумачечий пример, как после одной казни в 19 веке толпы страдающих буквально смели палача с помоста, устремившись к телу свежеусопшего, чтобы прикладывать, прикладывать и прикладывать руки казненного к разным больным местам.

Спойлерить не буду. Я узнал про это, а председатель жюри Алексей Семинаров отметил, что по прочтении книг из премиального списка строгие судьи четко усвоили, что капуцин – не макака.

Если кому-то книга Талантов показалось слишком простоватой для того чтобы получить престижного "Просветителя", то по поводу второго лауреата в номинации «Гуманитарные науки» вопросов не возникло вообще. Премию получила Елена Осокина за потрясающее исследование «Алхимия советской индустриализации. Время Торгсина» (М.: НЛО, 2019). Автор рассказывает о магазинах «Торгсин», в которых в голодные годы первых пятилеток советские граждане вынужденно меняли золото, валюту, изделия из драгоценных металлов, ржаную муку, крупу, сахар и нехитрый ширпотреб. "Торгсин стал циничным способом пополнения бюджета Советского государства, которое начало модернизацию страны будучи банкротом, не имея золото-валютного запаса", - пишет Осокина.

Многим слово "торгсин" известно, благодаря роману Булгакова: герои "мастера и Маргариты" Коровье и Бегемот со своим примусом, учредили там пожар. Но благодаря книге лауреата "Просветителя" об этом странном учреждении можно узнать подробно. А еще - почитать ужасающие свидетельства современников, вроде описаний американца Ашмеда-Бартлетта, посетившего Москву в 1930 году и оставившего рассказ о воскресной барахолке на знаменитом Смоленском рынке:

"Представьте ужасно холодный день, термометр показывает 20–30 градусов мороза, земля покрыта снегом. Трамваи идут по центру улицы — их звонки эхом раздаются в ушах, — разделяя на части эту огромную толпу. Мебель и другое домашнее имущество, растянувшись на мили, свалено в кучи по обеим сторонам улицы, оставляя тротуар свободным для предполагаемых покупателей. Рядом с этими грудами хлама — мужчины, женщины, девушки всех возрастов. Судя по внешнему виду и поведению, большинство из них принадлежит к бывшим высшим и средним сословиям. Здесь час за часом они стоят или сидят на корточках, дрожа на морозе, в надежде продать последнее оставшееся в их домах, чтобы выручить несколько рублей на еду. На их посиневших лицах, онемевших от голода и холода, — бессмысленное, покорное, лишенное эмоций выражение, как если бы всякая надежда давно покинула их души. Ощущение такое, как если бы дома внезапно обвалились и ушли в матушку-землю, оставив на поверхности груды мебели и домашней утвари. <...> Двуспальные кровати, односпальные кровати, пианино, гардеробы, умывальники, горшки без ручек лежат на снегу бок о бок с сотнями священных икон, грудами старых одеял и изношенных простыней. Старые жестяные ванны, ножи, вилки, тарелки, стаканы и блюда лежат вперемешку. Здесь же старые одежды всех фасонов и размеров, кочерги и совки, музыкальные инструменты, семейные портреты, картины, фотографии, странные туалетные принадлежности, зеркала, электрическая арматура, коробки гвоздей, бывшие в употреблении кисточки для бритья и зубные щетки, гребни с выпавшими зубьями, наполовину измыленные куски мыла. <...> Мир никогда доселе не видел столь беспорядочного смешения пестрого ничего не стоящего хлама, представляющего последнюю надежду тысяч людей. Какая устрашающая трагедия кроется за этим!

<...> Тогда мысли мои возвращаются к прошедшему вечеру среди прекрасных балерин в доме Харитоненко (накануне автор посетил прием, устроенный НКИД для иностранных дипломатов. — Е. О.). Я бросаю еще один взгляд на замерзшую голодную группу «людей из прошлого». Многие из них, должно быть, когда-то танцевали в этом доме или посещали блиставшие там приемы. Некоторые, возможно, продают сейчас части костюма, который они надевали на последний бал".

На этом награды "Просветителя не закончились". Специальный приз «Неформат» присужден книге Юрия Слезкина «Дом правительства. Сага о русской революции» (АСТ: Corpus, 2019). В этом году специальное жюри премии «Просветитель.Digital» выбрало лауреатов в категориях «Звук», «Текст» и «Видео». Ими стали проект «Детская комната Arzamas» (“Arzamas”), «The Batrachospermum Magazine», канал Артура Шарифова, плейлист «Основные видео». Гран-при достался проекту «Остарбайтеры». Кроме того, специальным призом «За вклад в цифровую культуру» был награжден проект Леонида Парфенова “Parfenon”.

Как рассказали организаторы, с будущего года премия «Просветитель» вводит еще одну номинацию – «Просветитель.Перевод», которая посвящена переводным научно-популярным книгам.