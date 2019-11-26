Предпринимателям Ямала подскажут, как стать еще успешнее

А в Новом Уренгое центр «одного окна» для делового сообщества города вот-вот будет открыт.

На Ямале, как и в других регионах России, в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства создаются центры «Мой бизнес». Сейчас в автономном округе такие офисы работают в Салехарде и Ноябрьске. В декабре 2019 года откроется еще один - в Новом Уренгое, который будет также работать в формате «одного окна». В других городах ЯНАО аналогичные центры появятся до конца 2024 года.

Специалисты центров «Мой бизнес» консультируют начинающих предпринимателей о том, как открыть свой бизнес, и оказывают комплексные меры поддержки действующему малому и среднему бизнесу.

Фото предоставлено центром "Мой бизнес"

В столице Ямала офис «Мой бизнес» открылся в этом году на базе трех уже существующих организаций: Фонда финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства Ямало-ненецкого Автономного Округа; Гарантийного фонда поддержки малого предпринимательства ЯНАО и Региональной лизинговой компании «Ямал». Разрозненные структуры теперь объединены под единым брендом «Мой бизнес» и действуют по установленному для всех центров стандарту качества работы. «Мой бизнес» теперь - это офис для предпринимателей, работающий по принципу «одного окна», по аналогии с уже зарекомендовавшим себя МФЦ для физических лиц.

Управляющий центром «Мой бизнес» ЯНАО Евгений Жирнель рассказал «Комсомольской правде», в чем суть работы развивающейся организации:

- Мы сопровождаем предпринимателей и тех, кто планирует открыть свое дело, буквально с порога, распределяя посетителей, согласно требуемым услугам, будь то бизнес-образование, решение финансовых или имущественных вопросов, выход компании на экспорт, социальный бизнес. На территории центра «Мой бизнес» предприниматели также могут воспользоваться переговорными комнатами, конференц-залом, услугами коворкинга, площадкой для проведения презентаций. Офис «Мой бизнес» - это новый способ оказания услуг, который более удобен для клиента. Мы сейчас работаем в режиме тестирования и исходим из того, что нужно предпринимателям.

В Салехарде, например, на входе появился кабинет консультирования предпринимателей, где рассказывают обо всех услугах центра и мерах поддержки, которые предоставляются в ЯНАО. В центре «Мой бизнес» в Новом Уренгое планируется предоставлять услуги налогового консультанта. Как оказалась, это очень востребовано, ведь многие предприниматели сейчас спрашивают, как им лучше решить те или иные ситуации во взаимоотношениях с налоговой службой. Как выяснилось, не всем предпринимателям понятен язык общения с налоговиками.

- Это пилотная услуга, которую решено испытать именно в Новом Уренгое, поскольку это самый крупный город региона, где сосредоточено больше всего предпринимателей, - продолжает Евгений Жирнель. - В скорой перспективе такая услуга будет распространена и на все остальные офисы региона.

Фото: Центр "Мой Бизнес" ЯНАО

Основные услуги и меры поддержки центров «Мой бизнес» в ЯНАО

1. Микрозаймы до 5 миллионов рублей представители малого и среднего предпринимательства могут получить на срок до трех лет под процентную ставку от 6,5%.

- Это ключевая ставка Центробанка, а для нас это минимальная ставка, по которой мы сегодня работаем, - комментирует управляющий центром «Мой бизнес» ЯНАО. - Для сравнения: банки сейчас выдают аналогичные кредиты под 15 - 20 процентов годовых. И многим предпринимателям, которым банк бы отказал, поскольку там заемщика оценивает компьютер, «Мой бизнес» микрозаем все же выдаст и поддержит их. У нас есть постоянные клиенты, которые пользуются услугами Фонда поддержки предпринимателей уже много лет. Мы всегда находим выход из любых деловых ситуаций. Допустим, у предпринимателя недостаточно залогового обеспечения, в офисе «Мой бизнес» подскажут, по какому пути можно пойти, например, взять поручителя. Или воспользоваться поддержкой Гарантийного фонда.

Фото: Центр "Мой Бизнес" ЯНАО

2. Поручительство. Если предприниматель берет кредит в банке, где требуется залог, то Гарантийный фонд готов предоставить свое поручительство на сумму, которая составит половину стоимости залога.

3. Лизинг. Центр «Мой бизнес» готов для предпринимателя покупать автотехнику, транспорт или помещение. Эта услуга востребована для производственных компаний, автотранспортных предприятий. Покупают обычно оборудование для пекарни, грузовую технику.

4. Компенсация затрат. Такая услуга предоставляется предпринимателям, которые покупают оборудование для бизнеса. Они получают компенсацию части затрат на это оборудование. Такая помощь предоставляется на конкурсной основе, поскольку заявок больше, чем средств на их обеспечение. 44 заявки в этом году удалось поддержать. На эти цели выделяются бюджетные средства: в 2019 году - 37 миллионов рублей.

Фото: Центр "Мой Бизнес" ЯНАО

5. Обучающие мероприятия. Часто недостаточно дать предпринимателю только деньги. Иногда намного важнее - знания. «Мой бизнес» предоставляет квалифицированных преподавателей, спикеров, бизнес-тренеров - специалисты приезжают со всей страны и обучают ямальских предпринимателей.

6. Бизнес-миссии. Предприниматели ЯНАО могут выехать в другие регионы на выставку по своему профилю, чтобы ознакомиться с новинками в своей сфере и найти деловых партнеров, поставщиков. Затраты предпринимателей на это компенсирует «Мой бизнес».

7. Маркетинговая поддержка. Предприниматель получает бесплатную услугу на создание фирменного стиля, видеовизитки, сайта - любой представительской продукции.

8. Участие в госзакупках. Не все предприниматели умеют пользоваться этим уникальным инструментам, поэтому не могут в них участвовать. Их совершенно бесплатно учат контрагенты, которые профессионально работают в этой сфере, помогая им пройти весь путь: от регистрации на площадках до участия в какой-то конкретной закупке по его профилю.

Фото: Центр "Мой Бизнес" ЯНАО

- В офис «Мой бизнес» могут приходить предприниматели, реализующие различные инвестиционные проекты. Мы оказываем услугу сопровождения их проектов и подбора для них персональных, адресных мер поддержки, в зависимости от того, в каких мерах поддержки они нуждаются. Например, при получении земельного участка, при подключении к инфраструктуре, - пояснил управляющий. - Спектр направлений услуг и мер поддержки достаточно большой, все они представлены на сайте Мойбизнес.рф.

По словам Евгения Жирнеля, сейчас в ЯНАО проходит телефонный социологический опрос - его участниками стали порядка 500 предпринимателей региона, которые уже получили те или иные услуги и меры поддержки. Довольны ли они работой офиса «Мой бизнес», какие бы виды услуг хотели бы видеть в дальнейшем, - подобные опросы позволят скорректировать работу центра.

- Надо сказать, что многие проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, не очень сложные для решения. Например, расчет по займам не учитывает сезонность. Между тем для Севера это очень актуально. Спрос в сфере услуг и торговли летом падает существенно, поскольку летом жители региона уезжают в долгие отпуска. Соответственно, падает выручка, и нет возможности расплачиваться по займам. Теперь у клиента есть возможность составить персональный график погашения займа, - рассказал Евгений Жирнель.

Жизнь не стоит на месте, говоря о финансовых услугах - на рынке кредитования все быстро меняется. Работа центра «Мой бизнес» тоже ускорится.

- Мы разложили весь процесс оказания услуг по полочкам, и сейчас стараемся все лишние этапы убрать, чтобы предприниматель как можно быстрее получал нашу услугу и меньше собирал различных документов, - пояснил управляющий.

КАК СТАТЬ КЛИЕНТОМ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»

Требования зависят от предоставляемых услуг. Чтобы получить заем - нужно являться действующим предпринимателем с выручкой. А что касается таких программ, как обучение, консультирование, бизнес-миссия, маркетинговая поддержка, - достаточно быть предпринимателем, зарегистрированным на Ямале и состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Фото: Центр "Мой Бизнес" ЯНАО

ЦИФРЫ

1500 предпринимателей воспользовались в 2019 году услугами нефинансовой направленности регионального центра «Мой бизнес» - это около 9% от общего количества предпринимателей Ямала*.

37 миллионов рублей - общая сумма выплаченных компенсаций затрат по итогу рассмотрения специалистами центра «Мой бизнес» 44 заявок от малых и средних предпринимателей региона в 2019 году*

(*По данным на 15 ноября 2019 г.)

ИСТОРИИ УСПЕХА

Среди многочисленных предпринимателей, у которых после получения услуг центра «Мой бизнес» дела пошли в гору, владелец химчистки и ателье «Дамское счастье» в Салехарде Дмитрий Кисс.

Он рассказал, что воспользовался компенсацией на приобретение оборудования в размере одного миллиона рублей.

- Я узнал о такой возможности в рамках реализации инвестпроекта, - говорит Дмитрий Кисс. - В результате за счет этих же средств мне удалось погасить часть предыдущего займа в 5 миллионов рублей, который брали в Фонде поддержки малого предпринимательства на создание нового производства. Ставка по кредиту - всего около 10%, а сам он рассчитан на три года. После получения помощи предприятие расширилось - добавились новые услуги.

Предпринимателю из Нового Уренгоя Евгению Филатову, владельцу детской игровой площадки «Дельфин», который открыл дело 4 года назад, центр «Мой бизнес» также помог подняться на новый уровень.

- Мы оказываем развлекательные услуги для детей. Есть и определенные льготы: скидки для многодетных семей, бесплатный вход на площадку для детей с ограниченными возможностями, поэтому в центре «Мой бизнес» получил социальную компенсацию на аренду в размере 500 000 рублей.

Ну а освободившиеся собственные средства мы потратили на улучшение самой площадки, мы сделали полноценный ремонт комнаты для праздников, приобрели оборудование для торжественного освещения. Теперь у нас не только горки и батуты, здесь выступают аниматоры, организуем фотосессии, покупаем костюмы персонажей для проведения детских утренников. О таких мерах поддержки можно только мечтать! Это большой плюс для развития бизнеса.

СКАЗАНО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время десятой региональной выставки «Малый и средний бизнес Ямала» в Новом Уренгое:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Фото: Центр "Мой Бизнес" ЯНАО

- Программы поддержки малого и среднего предпринимательства на Ямале развиваются уже не первый год. И это абсолютно оправданно - у нас непростой регион для ведения бизнеса, по понятным причинам, это и климат, и удаленность от «большой земли», и небольшая численность населения. Поэтому нашим предпринимателям действительно бывает непросто. Но успешных бизнесменов с каждым годом становится всё больше. В этом плане тенденцию диктуют сами ямальцы. Наращивают популярность сферы образования, услуг, производства фирменных продуктов питания - то, что находится в шаговой доступности от людей.

Заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин на открытии офиса «Мой бизнес» в Ноябрьске:

Заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин на открытии офиса «Мой бизнес» в Ноябрьске. Фото: Центр "Мой Бизнес" ЯНАО

- На Ямале создается целая сеть центров «Мой бизнес». Это связано с особенностями транспортного сообщения в округе. Модель других регионов, когда один крупный центр обслуживает предпринимателей из всех районов, нам не подходит. Чтобы добраться из Ноябрьска в Салехард, предприниматель должен потратить время и деньги на перелет. А это неправильно. Поэтому на Ямале работает центр поддержки предпринимателей в Салехарде и создается филиальная сеть в других городах.

Подробнее о мерах поддержки малого и среднего бизнеса на Ямале - на сайте mb89.ru и по телефону 8 800 3500089 (звонок по России бесплатный).