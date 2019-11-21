Подведены итоги конкурса «Разноцветные капли»

Всероссийский конкурс детских рисунков проводится с 2014 года. За это время ребята прислали более 51 тысячи работ. Конкурс был придуман и разработан в рамках программы «Вода России» как одно из мероприятий, цель которых - рассказать подрастающему поколению о бережном отношении к воде.

- Отдавать предпочтение, глядя на результаты творчества, непросто - все рисунки достойны высокой оценки, - прокомментировал министр экологии Дмитрий Кобылкин, выбирая наиболее достойную работу. - Приятно, что желающих участвовать в конкурсе с каждым годом становится больше и таким способом участники демонстрируют свое неравнодушие к вопросам благополучия окружающей среды. Уверен, высокий уровень экологической осознанности, развитый в раннем возрасте, позволит сберечь планету для будущих поколений.

В этом году участие в конкурсе приняли более 8 тысяч детей из 80 регионов России. Работы принимались от ребят в возрасте от 3 до 18 лет по трем тематикам: «Вода России», «Времена года» и «Уникальные водные объекты». Все работы распределялись по 18 номинациям. Это и водоемы, и водный мир с его обитателями, и сохранение водных ресурсов и т. д.

- Формат детского рисунка помогает участникам реализовать свои творческие способности, а благодаря темам конкурса они с ранних лет начинают задумываться о важности воды в их жизни, размышлять над тем, что они лично - и мы как общество - могут сделать для сохранения водных ресурсов, и стараются выразить это в своих художественных работах, - отметила начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Центра развития водохозяйственного комплекса Кира Галенко.

Актриса Кристина Асмус поддержала конкурс «Разноцветные капли» вместе со своей дочерью.

- Мы с Настюшей приняли участие, - рассказала Кристина. - Мне было интересно узнать, что может придумать и воплотить мой ребенок на тему бережного отношения к речкам и озерам. Получилось здорово, на мой взгляд.

По каждой номинации были выбраны три лучшие работы. Авторам вручат диплом и полезные экопризы: «Водную энциклопедию» и экосумку. Лучшие работы проиллюстрируют очередной тираж ежегодного «Водного календаря».