В Москве состоится первый Всероссийский юниорский водный форум

Всероссийский юниорский водный форум - это первая площадка для общения и обмена опытом молодых специалистов, экспертов и профессионалов водохозяйственной отрасли. Он проводится при поддержке Минприроды России в рамках ФЦП «Вода России».

Три дня участники будут обсуждать проекты по охране и восстановлению водных ресурсов, их разработку и реализацию. К слову, за последние пять лет 10 550 старшеклассников выполнили 8240 тематических проектов, из которых 5 были реализованы и 27 рекомендованы к реализации.

- Среди наших конкурсантов очень много талантливых ребят из отдаленных районов страны. И все они благодаря участию в конкурсе получили серьезную поддержку в виде хорошего профессионального старта, - отметила руководитель Института консалтинга экологических проектов Наталья Давыдова. - Иными словами, конкурс выполнил функцию социального лифта. Талантливые ребята должны знать, что их способности, идеи, устремления нужны и полезны обществу.

В форуме могут принять участие все желающие, необходимо лишь оставить заявку на сайте: водныйфорум.рф.

- Мы планируем сделать форум широкоформатной диалоговой площадкой для специалистов отрасли и юных «водников», - подчеркивает советник руководителя ФАВР Илья Разбаш. - Водное хозяйство - организм, дающий жизнь всем отраслям экономики и - главное - жизнь самим людям! Принципы и правила управления им должны быть ориентированы на сохранение водного богатства. При этом инфраструктура отрасли должна быть технологически развита, мобильна, всегда актуальна и своевременна. Мы рассчитываем на инициативу и поддержку молодых людей как на основу будущего кадрового состава агентства.

Спикерами форума станут представители Минприроды, Росводресурсов, Центра развития водохозяйственного комплекса, бизнес-структур и т. д.

- Участие в конкурсе дало мне возможность утвердиться в выборе профессии, связанной с охраной окружающей среды, - поделилась с нами финалистка Водного конкурса-2003 Антонина Воробьева (Полякова) из Подмосковья. - Прошло уже 15 лет, а я помню, как готовились с ребятами к конкурсу: составляли тексты выступлений, волновались и поддерживали друг друга. Кстати, я окончила Московский государственный университет инженерной экологии и работаю инженером-экологом.