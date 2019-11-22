«Я личность»: Соболенок по кличке Умора должна была стать шубой, но её выкупила неравнодушная девушка
Маленькая соболица по кличке Умора жила в клетке на звероферме со своими двумя сёстрами и должна была стать шубой, но зверьку повезло и ее выкупила девушка по имени Женя.
Девушка завела питомцу страничку в социальных сетях, где рассказывает о жизни соболёнка. По ее словам, зверек размером с ладонь, но при этом терроризирует огромную собаку. В добавок чистоплотный соболь умеет петь и танцевать.
Оказалось, что недавно в семье Уморы произошла трагедия – один из ее родственников со зверофермы «ушёл на забой».
Соболь, которому было всего 7 месяцев написал письмо Уморе, но послание долго шло и убийство не смогли предотвратить.
В своем письме родственник Умы жалуется на то, что некоторые люди, несмотря на весь прогресс, для того, чтобы согреться, до сих пор используют теплые шубки соболей, «отбирая миллионы жизни».
«Я, наверное, никогда не пойму, почему, если умные человеки уже давно придумали, как не замерзнуть зимой от лютого холода, чтобы никого не обидеть, некоторые до сих пор отбирают наши тёплые шубки, а вместе с ними и миллионы жизней (…) оставаясь совсем раздетыми, тепло покидает нас, сердце замерзает и останавливается навсегда», - говорится в письме родственника Уморе.
Соболенок сообщает, что с удовольствием поделился бы с человеком со своей шубой, если бы мог.
В своем последнем послание, он с сожалением сообщает, что некоторых людей «мамы не научили, что брать чужое нехорошо».
ИСТОЧНИК KP.RU