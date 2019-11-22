2019-11-22T17:08:49+03:00
Дом. Семья

«Я личность»: Соболенок по кличке Умора должна была стать шубой, но её выкупила неравнодушная девушка

Однако родственнику зверушки не повезло и накануне он отправил Уморе предсмертное послание со зверофермы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Я личность, а не шуба»: соболенок по кличке Умора должна была стать шубой, но её выкупила неравнодушная девушка«Я личность, а не шуба»: соболенок по кличке Умора должна была стать шубой, но её выкупила неравнодушная девушкаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Маленькая соболица по кличке Умора жила в клетке на звероферме со своими двумя сёстрами и должна была стать шубой, но зверьку повезло и ее выкупила девушка по имени Женя.

Девушка завела питомцу страничку в социальных сетях, где рассказывает о жизни соболёнка. По ее словам, зверек размером с ладонь, но при этом терроризирует огромную собаку. В добавок чистоплотный соболь умеет петь и танцевать.

Оказалось, что недавно в семье Уморы произошла трагедия – один из ее родственников со зверофермы «ушёл на забой».

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Лапы загребущие + пасть бездонная + зубы вострые, как меч + хватка железная, пощады не жди = какааааая милашка
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Соболь, которому было всего 7 месяцев написал письмо Уморе, но послание долго шло и убийство не смогли предотвратить.

В своем письме родственник Умы жалуется на то, что некоторые люди, несмотря на весь прогресс, для того, чтобы согреться, до сих пор используют теплые шубки соболей, «отбирая миллионы жизни».

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Замолчи со своим третьим 3 сентября!!
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«Я, наверное, никогда не пойму, почему, если умные человеки уже давно придумали, как не замерзнуть зимой от лютого холода, чтобы никого не обидеть, некоторые до сих пор отбирают наши тёплые шубки, а вместе с ними и миллионы жизней (…) оставаясь совсем раздетыми, тепло покидает нас, сердце замерзает и останавливается навсегда», - говорится в письме родственника Уморе.

Соболенок сообщает, что с удовольствием поделился бы с человеком со своей шубой, если бы мог.

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Сложнее краситься при асимметрии лица, когда у тебя глаза разной формы, а соболь только лишь придаёт мне скорости Как вам такой бьюти-блог??))
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В своем последнем послание, он с сожалением сообщает, что некоторых людей «мамы не научили, что брать чужое нехорошо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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