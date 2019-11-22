Роснефть наградили премией за реализацию крупного экологического проекта

«Роснефть» стала лауреатом ежегодной премии «Коммерсантъ Инициативы» в номинации «Экология». Компания получила награду за реализацию масштабного проекта по увеличению уровня рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ). Премия «Коммерсантъ Инициативы» - отмечает лучшие по версии издательского дома проекты компаний, брендов и представителей крупного бизнеса в области культуры, экологии и благотворительности. В 2018 году «Роснефть» стала лауреатом премии «Коммерсантъ Инициативы» в номинации «Культура». Компания была отмечена наградой за содействие в подготовке выставки «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо», которая проводилась в Пушкинском музее.

Комплексный проект по утилизации ПНГ - одна из важнейших экологических инициатив «Роснефти» за последние 5 лет. В развитие данной технологии компания инвестировала более 125 млрд рублей. Это позволит сократить выбросы парниковых газов на 8 млн тонн до 2022 года.

В июне 2019 года «Роснефть» присоединилась к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний по снижению выбросов метана.

В рамках реализации 17 целей ООН в области устойчивого развития «Роснефть» планомерно повышает энергетическую эффективность по всем направлениям деятельности, обеспечивает доступ к качественной и недорогой энергии, в том числе в удаленных регионах, реализует мероприятия по рациональному использованию попутного нефтяного газа.

Согласно действующей стратегии «Роснефть 2022», компания намерена занять лидирующие позиции по экологичности бизнеса и войти в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов.

По итогам 2018 года «Роснефть» снизила выбросы парниковых газов в нефтепереработке на 11% по сравнению с показателем 2017 года, выбросы метана – на 46%. Кроме того, «зеленые инвестиции» российской компании за последние пять лет превысили 240 млрд руб., в ближайшие пять лет планируется инвестировать еще 300 млрд руб.

В 2018 году «Роснефть» завершила строительство нескольких десятков объектов по использованию ПНГ, включая объекты системы закачки газа в пласт, энергогенерации, подготовки и использования газа, а также газотранспортной инфраструктуры. Программа по повышению рационального использования ПНГ реализуется во всех регионах присутствия нефтяной компании. Для новых месторождений используется комплексный подход, предусматривающий необходимые мероприятия на стадии составления проектных технологических документов на разработку месторождений, обеспечивающие требуемый уровень рационального использования ПНГ.