Популярные артисты расскажут на радио «Комсомольская правда» о традициях народов России

Одна из сильных сторон России - в многонациональности. В стране проживают больше 180 народов. У каждого свои традиции, ценности, обычаи и языки. Совершить путешествие по каждому из этих «миров» предлагают слушателям журналисты и гости радио «Комсомольская правда». С 25 ноября 2019 года в эфир выходит цикл передач о культуре и традициях народов России.

В основу передач легла книга «Азбука национальностей». На страницах этого издания есть рассказы о народах, живущих в России от Калининграда до Чукотки. С помощью профессиональных дикторов и театральных артистов слушатели смогут живо представить, чем угощают гостей в Чувашии на празднике земледелия Акатуй, или узнают, почему головной убор замужних ингушских женщин напоминает рог. Это «азбука национальностей», которая будет интересна не только взрослым, но и детям, а, может, даже поможет школьникам лучше усвоить школьные уроки.

Отрывки из энциклопедии прочтут в эфире радио «Комсомольская правда» актеры Яна Поплавская, Анатолий Бурносов, один из легендарных голосов современного телевидения Сергей Чонишвили и многие другие.

Серия создана при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

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