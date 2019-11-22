Перед окнами третьего этажа Подмосковного роддома выступил оркестр

Красивых мужчин в полицейской форме с музыкальными инструментами в руках подняли в люльках к окнам Московского областного перинатального центра подъемные краны. Такая необычная полицейская операция стала оригинальным подарком МВД России пациенткам Московского областного перинатального центра в Балашихе ко Дню матери.

- Музыканты духового оркестра московской полиции у окон палат на третьем этаже, где находились молодые мамы, сыграли им композицию “Колыбельная медведицы” из мультфильма “Умка” и подарили цветы. Кроме этого, оркестр устроил музыкальный праздник в холле перинатального центра с шарами и цветами.

Полицейские поздравили женщин и поблагодарили всех врачей, медсестер и сотрудников за их важный и ответственный труд, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Это событие наполнило весь наш центр радостью. Все женщины счастливы, на лицах улыбки, у некоторых даже слезы на глазах. Наши пациентки видят, с какой любовью и уважением относятся к ним, к их материнству. Это очень важно для них, — признала главный врач медучреждения Ольга Серова.

Своими впечатлениями поделилась и молодая мама Марина, которую полицейские поздравляли, поднявшись к ней на третий этаж: "Как в сказке, подъехали на подъемных кранах! Играли музыку, которая тронула меня до глубины души, я плакала... Не думала, что когда-нибудь в моей жизни будет такой невероятный подарок. Спасибо им большое!"

- Мама — это первое слово, которое произносит ребенок при рождении, ну когда он начинает вырастать, это первое слово в его жизни.

Поэтому ничего не будет в жизни человека, если не будет, конечно же, мамы, - ответил женщинам главный дирижер оркестра московской полиции, майор внутренней службы Игорь Канурин.