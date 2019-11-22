2019-11-22T20:31:24+03:00
Политика

Бутина собирает деньги для сидящего в США Ярошенко

В Госдуме решали, как помочь россиянам, попавшим за рубежом в беду
Ася ХОВАНСКАЯ
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Россиянка Мария Бутина и главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время круглого стола комитета Госдумы РФ по международным делам. Фото Сергей Савостьянов / ТАССРоссиянка Мария Бутина и главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время круглого стола комитета Госдумы РФ по международным делам. Фото Сергей Савостьянов / ТАСС
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В пятницу Комитет Госдумы по международным делам пригласил экспертов обсудить, как защищать соотечественников, попавших в сложную ситуацию за рубежом. Главными гостями стали освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина и покинувший украинские застенки Кирилл Вышинский.

- Я хотела бы обратиться к вам за помощью для человека, у которого очень тяжелая ситуация - Константина Ярошенко, который находится в американской тюрьме уже более 9 лет. У него очень тяжелая ситуация со здоровьем, и его семья обращалась за финансовой помощью. Ему предложили получить медицинскую помощь только за собственные деньги - это нереальная ситуация, поэтому мы с моей семьей, несмотря на оставшийся большой долг адвокатам, решили, что мы сможем найти какие-то деньги для помощи Константину, - рассказала Бутина. - В американских тюрьмах не оказывают медицинскую помощь, отказывают в элементарном и необходимом.

По данным МИД РФ, сейчас за рубежом сидят около 6000 российских граждан, в основном за бытовые преступления.

- Спектр обвинений весьма широк, часть из них однозначно имеет политическую подоплеку, как в делах Бутиной и Вышинского, - отметил начальник отдела консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский.

На этом фоне глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил разработать систему защиты россиян, попавших за границей в беду.

- Важно не просто взяться, а реально помочь людям и попытаться выстроить в обозримом будущем, а не когда-то в туманной дали, некую конструкцию, систему помощи тем, кто оказался в беде за пределами России. Наша задача - найти подходы к выработке элементов госполитики по помощи этой категории граждан, объединить наработки и постараться выстроить если не саму уже финишную госполитику в этом направлении, то по крайней мере ее ключевые элементы, - заключил депутат.

Уже после заседания Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила журналистам о трудоустройстве Марии Бутиной - девушка, просидевшая полтора года в американской тюрьме по обвинению в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ, станет экспертом в рабочей группе по защите прав соотечественников за рубежом.

-С учетом ее собственного социального опыта, желания работать на этом направлении, мы сможем создать дополнительный механизм, куда войдут и члены общественных организаций, и ученые, и просто неравнодушные граждане, которые могут заниматься правовой пропагандой, поддержкой родственников, подготовкой писем, проведением круглых столов, подготовкой заявлений для сообщества по нашим гражданам, - пояснила омбудсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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