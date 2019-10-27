2019-10-27T14:16:03+03:00
Политика

Мария Бутина: «До последнего я боялась, что что-то пойдет не так и меня домой не вернут»

Девушка с ужасом вспоминает то, что она пережила в американской тюрьме
Дина КАРПИЦКАЯ
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Россия нка ария Бутина вернулась домой после 18 месяцев американской тюрьмы.Россия нка ария Бутина вернулась домой после 18 месяцев американской тюрьмы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Последнее, что Мария помнит из свободной жизни, как вместе с приятелем готовилась к переезду. Потом в дверь постучали...

«Там стояли 12 сотрудников ФБР с автоматами. На меня надели наручники и отвезли в тюрьму. Больше я свободы не видела вплоть до вчерашнего дня» , - вспоминает Мария.

Бутину в аэропорту Шереметьево ждали десятки журналистов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бутину в аэропорту Шереметьево ждали десятки журналистов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Девушку арестовали 15 июля 2018 года. Долгих 18 месяцев она пробыла в заключении по обвинению в "шпионаже". 26 октября свободным человеком (но с запретом посещать США ближайшие 10 лет) Мария Бутина ступила на родную землю в аэропорту «Шереметьево».

- Сразу после прилета все, кто помогал Марии, собрались вместе чтобы поговорить и обсудить произошедшее, – рассказал «КП» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. - Она рассказала много всего про эти 1,5 года в американской тюрьме.

Мария Бутина в самолёте.Первые кадры с Марией Бутиной в самолете, который доставит ее в Россию (c) Ruptly

Первые несколько месяцев Бутину держали в так называемом режиме сегрегации. В холодной одиночной камере, без возможности нормально поспать, так как будили каждые два часа, с отсутствием возможности увидеть солнечный свет, так как прогулки при таком режиме предполагаются только ночные.

«Чем я занималась в этой одиночной камере? Рисовала. До этого вообще, кстати, не умела этого делать. А тут цветными карандашами на конвертах для писем я рисовала героев мультиков — Микки Мауса, Дональда Дака и других. Потом эти конверты я посылала близким».

Марию встречал с самолета отец. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Марию встречал с самолета отец.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- После того как я обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а она в свою очередь к компетентным органам в США, Марию с режима сегрегации перевели, - объяснил Иван.

Но и в обычном режиме было очень непросто. Как рассказала правозащитникам Бутина, дождаться медицинской помощи в тюрьме невозможно.

Представитель МИД Мария Захарова в Шереметьево. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представитель МИД Мария Захарова в Шереметьево.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Ее там просто нет. Ни высокая температура, ни какие-то боли никого особо не интересуют. Главное, чтобы никто не умер, за этим следят. А так даже таблетки элементарные можно получить только через суд. Пишешь запрос и ждешь неделями. У меня отлетела пломба, я написала заявление, ждала-ждала. Потом, спустя несколько недель попала-таки к врачу. Он посмотрел и выдал мне зубную нить. Все.»

Отец Бутиной ждет возвращения дочери в московском аэропорту.Ожидается, что борт с Бутиной приземлится в Шереметьево в субботу 26 октября в районе полудня по московскому времени (c) Ruptly

После СИЗО Бутину перевели в тюрьму. Там она работала на кухне и жила в помещении на 104 человека.

«Русских в американских тюрьмах очень мало. Практически нет. Я сидела в основном с американками. Работала на кухне. Надсмотрщики издевались над нами постоянно. Могли кидаться яйцами. Один раз вдруг пришел к нам на кухню, построил всех и стал демонстративно есть перед нами арбуз. Сидельцам такие изыски не положены, конечно. Но это ладно, можно все выдержать. В тюрьме нередки были случаи, когда заключенные беременели от надсмотрщиков. Никто ни с чем не разбирался, а беременную просто напросто переводили в другую тюрьму подальше от глаз».

Последние дни в американской тюрьме Мария практически не спала. «Да я все эти год и 4 месяца практически не спала. Но перед освобождением особенно. Все боялась, что что-то пойдет не так и меня не отправят домой. Издевались надо мной до последнего. Вплоть до того, что не давали позвонить отцу, хотя это положенный мне звонок, чтобы сообщить каким рейсом и куда я прилетаю. Я волновалась, что папа меня не встретит. Слава Богу, на борту нашлись добрые люди, которые дали мне сделать звонок. Это после я уже узнала и про журналистов и про то, что меня тут ждали в Москве и знали как я лечу».

Мария поблагодарила всех за поддержку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мария поблагодарила всех за поддержку.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бутина намерена заняться правозащитной деятельностью. Так же продолжить работу по легализации оружия в РФ и защите самооборонщиков. А пока же она просто хочет отдохнуть и прийти в себя. В ближайшие дни из Москвы он улетит в родной Барнаул.

- В американской тюрьме жизнь далеко не сахар, как многие думают, - говорит вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. - Мария, думаю, еще много чего про это расскажет чуть попозже. Но есть еще абсолютно ужасные по условиям содержания тюрьмы Тайланда, где сидят сотни наших россиян. В арабских странах, в Великобритании, В Европе. Очень многие наши соотечественники нуждаются в помощи, оказавшись в неволе в чужой стране. Так что наша работа в этом направлении будет продолжаться и дальше.

Мария Бутина встретилась с отцом после 15 месяцев в американской тюрьме.Мария Захарова также не смогла сдержать слез при встрече (c) Ruptly

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ИСТОЧНИК KP.RU

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